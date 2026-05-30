Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026?
De la femme du capitaine à la mannequin québécoise : tout sur les amoureuses du Tricolore. 💙🤍❤️
Sur la glace, ils font vibrer le Centre Bell. Mais en dehors, les joueurs des Canadiens de Montréal forment aussi de beaux couples qui font jaser. Que ce soit lors de soirées mondaines, sur les réseaux sociaux ou carrément dans les gradins, les conjointes et copines du Tricolore sont de plus en plus visibles. Voici tout ce que tu dois savoir sur les femmes et amoureuses de tes joueurs préférés du CH en 2026.
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Être la conjointe d'un hockeyeur professionnel, c'est accepter une réalité peu ordinaire : déménagements imprévus, saisons interminables, une vie rythmée par un calendrier de 82 matchs. Mais les femmes qui partagent la vie des joueurs du Canadien sont bien plus que « la blonde de ». Doctorante à HEC, mannequin internationale, philanthrope, gestionnaire du Wives Fund : elles s'accomplissent chacune à leur façon, aux côtés de leur partenaire, avec une force qui mérite qu'on s'y attarde.
Caitlin Suzuki (Nick Suzuki)
Ensemble depuis 2016-2017, le capitaine du Tricolore et Caitlin Fitzgerald se sont rencontrés à London, en Ontario. Fiancés en République dominicaine au printemps 2024, ils se sont mariés le 9 juin 2025. Nouvellement parents, le couple a accueilli leur premier enfant en avril 2026, une fillette prénommée Maya.
Au-delà de son rôle de maman, Caitlin gère le Wives Fund des Canadiens et est ambassadrice de la Fondation Asista aux côtés de Nick.
Samantha Boos (Cole Caufield)
Cole Caufield et sa conjointe Samantha sont assez discrets sur leur relation.
Canadiens de Montréal | Facebook
Cole Caufield et Samantha Boos forment un couple discret qui se fait rare sur la place publique. Les tourtereaux ont notamment été aperçus ensemble au mariage de l'ancien coéquipier Joel Edmundson à l'été 2025, ainsi qu'à d'autres soirées mondaines depuis.
Elle est souvent aux côtés des autres conjointes des joueurs du CH et est de plus en plus présente dans l'entourage de l'organisation.
Angélie Bourgeois-Pelletier (Juraj Slafkovsky)
Juraj Slafkovsky et la mannequin québécoise Angélie Bourgeois-Pelletier forment l'un des couples les plus remarqués de l'organisation depuis l'été 2024. Représentée par les agences Folio Management à Montréal et Bella Management à l'international, Angélie mène une carrière bien à elle, entre Montréal et l'étranger.
Emma Fortin (Brendan Gallagher)
Ensemble depuis 2021, Brendan Gallagher et la Québécoise Emma Fortin se sont mariés à Montréal à l'été 2024. Le couple est parent de la petite Everly Mona Della, née en février 2025, et attend un deuxième enfant en 2026. Emma est doctorante en gestion et stratégie à HEC Montréal.
Paola Anderson (Josh Anderson)
Josh Anderson et Paola Finizio, maintenant Paola Anderson, se sont fiancés en Italie à l'été 2023 avant de se marier en 2024. Diplômée des universités Western et Queen's, Paola est physiothérapeute à Montréal. Le couple est devenu parent en avril 2025 de la petite Stella.
Marie-Pierre Danault (Phillip Danault)
Phillip Danault et Marie-Pierre Danault se sont mariés en 2018 au Québec. Parents de deux enfants, Phillip-Édouard et Adélia-Rose, ils ont vécu plusieurs années à Los Angeles pendant le passage de Phillip chez les Kings avant de revenir s’installer au Québec en 2025, un retour qu’ils ont décrit comme un « nouveau départ » pour leur famille.
Marie-Pierre Danault est physiothérapeute et membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Elle a notamment travaillé en physiothérapie sportive et en réadaptation musculosquelettique.
Ekaterina Yakovleva (Ivan Demidov)
Ivan Demidov et Ekaterina Yakovleva sont en couple depuis plusieurs années et ont traversé ensemble l’importante transition du jeune espoir russe vers l’Amérique du Nord.
Arrivée au Québec à ses côtés lors de son intégration au Canadien, Ekaterina est très présente sur les réseaux sociaux et compte plus de 13 000 abonné.e.s sur Instagram. Elle partage souvent ses découvertes dans la métropole.
Alexa Dobson (Noah Dobson)
Alexa Serowik Dobson est journaliste sportive et créatrice de contenu spécialisée dans le sport automobile. Après des études au Boston College, elle a travaillé dans les médias avant de se tailler une place dans l'univers du NASCAR.
Noah Dobson et Alexa Serowik se sont rencontrés en 2022 et ont entretenu une relation à distance avant de se fiancer à l'été 2024. Le couple s'est marié en juillet 2025 à Newport, au Rhode Island, quelques jours seulement après l'arrivée du défenseur à Montréal. Ils s’apprêtent maintenant à franchir une nouvelle étape importante de leur vie en accueillant leur premier enfant cet été : Veronika Dobson.
Alicia Lessard (Alexandre Carrier)
Alicia Lessard et Alexandre Carrier forment un power couple assez impressionnant. Elle est médecin de famille diplômée de l’Université McGill et cofondatrice de la clinique pédiatrique STEP, à Montréal. Spécialisée en pédiatrie et en santé des femmes, elle a mené de front ses longues études en médecine pendant que la carrière de hockeyeur de son conjoint prenait son envol.
En couple depuis plus d’une décennie, Alexandre Carrier et Alicia Lessard se sont rencontrés alors qu’ils étaient en adolescents sur la Rive-Sud de Montréal. Après plusieurs années à jongler avec une relation à distance durant le séjour du défenseur à Nashville, ils se sont mariés en 2024 et attendent maintenant leur premier enfant qui devrait naître à l'été 2026.
Kylie Roberts (Lane Hutson)
Kylie Roberts est une ancienne joueuse de hockey universitaire originaire du Minnesota. Pendant ses quatre années à l’Université de Boston, elle a porté les couleurs des Terriers dans la NCAA tout en poursuivant des études en arts et sciences, conciliant ainsi avec succès son parcours académique et sportif.
C’est d’ailleurs sur le campus de Boston University qu’elle a rencontré Lane Hutson. Ensemble depuis plusieurs années, les deux amoureux ont vu leur relation évoluer en parallèle de leur carrière dans le hockey.
Emily Evans (Jake Evans)
Jake Evans et Emily Flat, son amour de jeunesse rencontré au secondaire en Ontario, se sont fiancés en 2023 avant de se marier en juin 2024 dans un château en Irlande. Le couple est devenu parent de jumeaux en 2025 et partage depuis plusieurs années la vie mouvementée du joueur du Canadien, entre hockey et famille.
Emily Evans (née Flat) est la fille de l’ancien joueur de la LNH Patrick Flatley, qui a disputé 14 saisons dans le circuit Bettman.
Stephanie Kielb (Arber Xhekaj)
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Arber Xhekaj et Stephanie Kielb sont en amour depuis l’adolescence après s’être rencontrés à Hamilton, en Ontario, alors qu’ils fréquentaient le même groupe d’amis au secondaire. Ensemble depuis près de dix ans, ils ont traversé toute l’ascension du défenseur, de joueur non repêché à favori de la foule à Montréal, Stephanie étant restée à ses côtés tout au long de son parcours.
Stephanie Kielb est hygiéniste dentaire diplômée et enregistrée en Ontario. Elle partage régulièrement quelques aperçus de leur vie de couple et soutient Xhekaj lors des matchs et événements du Canadien.
Emily Pfalzer (Mike Matheson)
Mike Matheson et Emily Pfalzer se sont rencontrés à Boston College alors qu’ils évoluaient tous les deux au hockey universitaire avant de se fiancer en 2018 et de se marier en 2019. Ils sont maintenant parents de trois enfants, alors que la maman de 32 ans a donné naissance au petit dernier, Miles, le 19 mai 2026.
Emily Pfalzer est une ancienne joueuse professionnelle de hockey et médaillée d’or olympique avec l’équipe américaine aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Défenseure de formation, elle a notamment été capitaine des Buffalo Beauts dans la ligue professionnelle féminine.
Daryanne Ayotte (Samuel Montembeault)
Samuel Montembeault et Daryanne Ayotte se sont rencontrés au Festival du blé d'Inde à Saint-Célestin — une histoire bien québécoise. Ensemble depuis plus de sept ans, ils se sont fiancés en septembre 2024 et mariés en 2025. Le couple attend une petite fille en 2026.
Jordan Leigh Laine (Patrick Laine)
Patrik Laine et Jordan Leigh se sont rencontrés à Columbus au début des années 2020 et se sont fiancés en 2024 avant de se marier en juin 2025 en Floride. Installés à Montréal depuis l’arrivée de Laine chez le Canadien, ils gèrent ensemble l’initiative de santé mentale From Us to You et partagent régulièrement leur quotidien entre hockey, engagement communautaire et vie de couple.
Jordan Leigh est aussi conseillère en santé mentale et poursuit des études de maîtrise à l’Université de New York.
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