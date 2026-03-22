Dollarama : Voici les items à acheter et ceux à éviter dans la section pour animaux
Tout ce qu’il faut savoir avant de remplir ton panier pour ton compagnon. 🐶🐱
Le Dollarama réserve de plus en plus de surprises pour les compagnons à quatre pattes. Jouets, gâteries, bols, accessoires pour les promenades, et même quelques produits utiles pour la maison, tout est là pour que tu puisses faire toutes tes emplettes pour ton animal. On pourrait facilement repartir avec un sac plein, mais toutes les trouvailles ne se valent pas et certaines sont de vraies bonnes affaires, tandis que d’autres finissent par coûter plus cher que prévu si on compare les formats équivalents ailleurs.
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Pour t’y retrouver, on a pris le temps de regarder ce qui est actuellement en rayon et de comparer les prix et les formats avec d’autres magasins. Tu découvriras ce qui mérite vraiment qu’on s’y arrête et ce qu’il vaut mieux laisser sur l’étagère.
À noter que l'inventaire du Dollarama peut varier d’une succursale à l’autre, alors garde l’œil ouvert à ton passage pour découvrir les meilleures trouvailles.
À acheter : Tapis d’alimentation lente et de léchage
Des tapis d'alimentation lente et de léchage avec ventouses en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
À ce prix-là, difficile de trouver un modèle équivalent ailleurs. Pour un tapis en silicone avec ventouses, trois sections distinctes et un format généreux, on parle d’un produit vendu à 7,99 $ sur Amazon Canada et parfois beaucoup plus cher en boutique spécialisée, comme celui chez Mondou à 24,99 $.
Ici, pour 5 $, tu obtiens une surface texturée type ruche, une zone ralentisseur et un espace plus classique, le tout dans un seul accessoire.
À acheter : Tapis ramasse-litière
Des tapis ramasse-litière en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Autour du bac à litière, les petits grains ont tendance à se retrouver un peu partout dans la maison. Ce type de tapis aide justement à limiter les dégâts au quotidien. Des modèles comparables chez Walmart se détaillent autour de 12,94 $ pour une fonction similaire de capture des grains. L’option du Dollarama se situe donc nettement sous ce prix. Même s'il ne s'agit pas exactement de la même texture ni de la même forme, l’économie reste très intéressante pour un accessoire aussi simple.
À acheter : Couverture
Des petites couvertures pour animaux de compagnie en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Difficile de battre le prix de cette petite couverture pour animal du Dollo. Sur Amazon Canada, des couvertures de formats comparables se vendent autour de 13,99 $. Au magasin du dollar, deux tailles sont proposées : 81 x 50 cm ou 98 x 100 cm. Même si le tissu peut être un peu plus mince que certaines versions plus coûteuses, ce format reste une option abordable et utile pour protéger le sofa ou créer un coin cosy.
À acheter : Tapis en silicone pour l'alimentation
Des tapis en silicone pour l'alimentation des animaux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Quand un animal mange ou boit avec enthousiasme, l’eau et les croquettes peuvent rapidement se retrouver sur le sol. Les tapis en silicone ou caoutchouc antidérapants sont une vraie solution pour limiter le désordre. Chez Walmart, un ensemble de deux tapis, bien qu'ils soient un peu plus esthétiques, se vend environ 14,99 $.
À acheter : Bol en céramique
Gamelles en céramique pour la nourriture d'animaux de compagnie en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Du côté des gamelles, un modèle comparable en céramique simple sans motif se vend 18,99 $ sur Amazon Canada et 9,99 $ chez Mondou. À la bannière verte et jaune, on obtient une solution pratique, colorée et suffisamment généreuse pour le coin repas de ton compagnon. Ce choix allie qualité et économie dans un seul accessoire.
À acheter : Ensemble de bols
Duo de bol en plastique pour animaux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Pour un ensemble comprenant deux bols, l'étiquette de 4 $ est difficile à battre. Des bols doubles similaires se vendent 16,28 $ chez Walmart et 11,08 $ sur Amazon Canada. Celui trouvé au Dollo permet donc d’équiper le coin repas de ton compagnon pour une fraction du prix.
À acheter : Trio de balles qui couinent
Trio de balles qui couinent en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Un paquet de trois balles sonores se vend entre 7,49 $ chez Mondou et 13,99 $ sur Amazon Canada. À 3 $, l’économie est réelle, tout en restant un produit adapté aux chiens qui jouent doucement ; les gros destructeurs pourraient en venir rapidement à bout.
À acheter : Bol portatif
Bol portable pour animaux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Les bols de voyage pliables sont parfaits pour les sorties. Des modèles similaires coûtent 10,83 $ pour deux bols chez Walmart et 7,95 $ sur Amazon Canada. À 3,25 $, chez Dollarama, ce qui est pratique, c'est que les deux bols peuvent s’attacher ensemble, ce qui crée un ensemble pour l’eau et la nourriture, et plusieurs couleurs sont disponibles.
À acheter : Laisse de dressage
Laisse de dressage en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Ici, le prix est très avantageux pour une laisse de 4,5 m. Des modèles similaires sont proposés pour 12,28 $ sur Amazon Canada et jusqu’à 25,99 $ chez Mondou. Celle trouvée au magasin du dollar permet donc d’économiser beaucoup tout en offrant une longueur pratique pour le dressage ou les sorties plus libres, tant que le matériau semble solide une fois en main.
À acheter : Câble d'attache (jusqu'à 60 lb)
Câble d'attache pour animaux domestiques en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Afin de sécuriser un chien à l’extérieur, un câble conçu pour supporter jusqu'à 60 lb est pratique. Des modèles similaires se vendent autour de 11,19 $ sur Amazon Canada. La laisse à la bannière verte et jaune est économique, bien que Narcity n'ait pas testé la solidité des attaches et du métal avant utilisation.
À acheter : Poopy sac (160 sacs)
Boîte de 160 sacs à déchets Poopy sac de la marque Sparky en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Pour un paquet de 160 sacs, le prix est vraiment intéressant. Le même format, de la même marque, se vend 12,99 $ sur Amazon Canada, ce qui fait une belle différence de prix pour un article identique.
À acheter : Grattoir pour chat
Grattoir pour chats en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le grattoir en carton avec herbe à chat et balle combine plusieurs fonctions. Sur Amazon Canada, un grattoir simple est affiché à 13,99 $, et des modèles avec balle interactive peuvent atteindre 26,18 $ chez Walmart. La version du Dollo reste une belle trouvaille, qui stimule le chat tout en protégeant un peu les meubles.
À éviter : Nourriture humide Cesar
Nourriture humide de la marque Cesar en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $ par 100 g
Certains produits alimentaires sont cependant moins avantageux au populaire magasin du dollar. Le petit format de nourriture humide de la même marque, Cesar, est offert à 1,34 $ chez Walmart. Le prix au Dollarama est légèrement plus élevé : tu économiseras donc 16 sous par emballage chez le compétiteur.
À éviter : Gâteries Beggin' de Purina
Gâteries pour chiens Beggin' de la marque Purina en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $ pour 100 g
Pour un paquet de 100 g, le prix peut sembler intéressant au magasin du dollar, mais il est, en fait, beaucoup moins cher d’acheter un format plus grand chez Walmart, où l'emballage de 708 g se vend 7,97 $, ce qui revient à environ 1,13 $ pour 100 g. Il s'agit donc de presque la moitié du coût au Dollarama, soit 2 $ par 100 g.
Pour ce type de gâterie, il est donc préférable d’opter pour le format distribué chez Walmart si tu veux économiser sur le long terme.
À éviter : Filets de canard
Filets de canard Petstore en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $ pour 100 g
Derrière ce petit format, le prix peut sembler raisonnable à première vue, mais la comparaison change rapidement la donne. Chez Walmart un paquet de 908 g à 24,97 $ revient à environ 2,75 $ / 100 g. Même si ce n’est pas la même marque, l’écart reste notable, et le plus gros format permet d’en avoir davantage pour son argent sur le long terme.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.