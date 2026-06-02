Le virement unique allant jusqu'à 200$ de Revenu Québec sera versé dès cette semaine

Un petit coup de pouce pour contrer la hausse du coût de la vie = OUI! 🙌

Une allée d'épicerie Maxi.

Le versement spécial pour l'épicerie et l'énergie allant jusqu'à 200$ de Revenu Québec sera versé dès cette semaine.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Dès cette semaine, Revenu Québec procède à l'envoi automatique du versement spécial pour l'épicerie et l'énergie à plus de 3,5 millions de Québécois et de Québécoises, comme annoncé la semaine dernière par la première ministre de la province, Christine Fréchette. Le paiement, pouvant atteindre 200 $, sera distribué sur plusieurs jours.

À lire également : Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera versé cette semaine

Cette aide ponctuelle a été annoncée le 26 mai par le gouvernement du Québec, s'inscrivant dans une série de mesures visant à contrer la hausse du coût de la vie.

Au total, l'enveloppe représente 335 millions de dollars non récurrents pour l'année en cours.

Est-ce que tu vas le recevoir?

Le versement est envoyé automatiquement et aucune démarche de ta part n’est nécessaire. Tu y as droit si tu respectes les deux conditions suivantes :

  • Tu satisfaisais aux critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour solidarité au 31 décembre 2024 (pour la période de versement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026);
  • Tu as produit ta déclaration de revenus de 2024 au plus tard le 31 décembre 2028, ou tu es prestataire de l'aide financière de dernier recours pour le mois de décembre 2024.

Combien vas-tu recevoir?

Contrairement au crédit d'impôt pour solidarité habituel, le montant n'est pas réduit en fonction du revenu familial. Il varie uniquement selon la composition du ménage :

  • 100 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale;
  • 150 $ pour un couple sans enfant;
  • 200 $ pour un couple avec enfant(s) : 150 $ de base, plus un montant de 50 $ pour tout ménage ayant au moins un enfant mineur en date du 1er avril 2026 (un seul montant de 50 $, peu importe le nombre d'enfants).

En cas de garde partagée, chaque parent reçoit séparément le montant de 50 $. À noter : même si tu as des dettes fiscales envers Revenu Québec, ce versement ne peut pas être saisi — tu le recevras en totalité.

En additionnant ce versement au montant maximal du crédit d'impôt pour solidarité, un couple avec deux enfants pourra recevoir jusqu'à 2 110 $ en 2026.

Comment vas-tu recevoir ton argent?

Si tu es inscrit.e au dépôt direct, la somme sera déposée directement dans ton compte bancaire entre le 4 et le 12 juin. Sinon, un chèque sera envoyé à ta dernière adresse enregistrée dans Mon dossier.

Pour mettre à jour tes coordonnées bancaires ou postales, fais-le dès maintenant via Mon dossier sur le site de Revenu Québec.

Attention aux fraudes : Revenu Québec ne communiquera pas avec toi par texto à ce sujet et ne t'enverra aucun lien pour accéder à ton versement. Tout message de ce type est une tentative d'hameçonnage, indique le gouvernement.

Quand recevras-tu le virement unique de 200 $?

Le crédit d'impôt remboursable spécial pour l'épicerie et l'énergie sera versé automatiquement aux personnes admissibles entre le 4 et le 12 juin.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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