Des Québécois pourraient recevoir jusqu'à 200 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale
Et on ne parle pas du versement unique de Québec. 🤑
Ce mois-ci, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) sera à nouveau versée. Ce programme fédéral, géré par l'Agence du revenu du Canada (ARC), permet aux adultes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées de toucher jusqu'à 200 $ par mois. Voici les informations essentielles à connaître.
À lire également : 8 prestations gouvernementales et crédits d'impôt versés aux Québécois.es en juin 2026
Si jamais tu fais partie de ceux et celles qui n'ont encore jamais présenté de demande, mais qui répondaient aux critères depuis le lancement du programme en juillet 2025, tu pourrais être admissible à des paiements rétroactifs.
Autrement dit : salut, le gros chèque!
Qui peut recevoir la PCPH?
Trois conditions doivent être remplies simultanément pour être admissible à la PCPH :
- Avoir entre 18 à 64 ans;
- Résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l'année 2024;
- Avoir reçu l'approbation de l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Les statuts reconnus incluent notamment la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée, l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, ainsi que la résidence temporaire assortie d'une présence ininterrompue au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs.
Les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement fédérale de deux ans ou plus ne sont généralement pas admissibles durant leur incarcération, à l'exception du premier et du dernier mois de leur peine.
À noter que pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027, c'est la déclaration de 2025 qui entrera en compte. Ta douce moitié devra l'avoir également remplie.
Combien peut-on recevoir selon sa situation familiale?
Le plafond annuel de la PCPH est de 2 400 $, ce qui représente environ 200 $ par mois. Le montant réellement accordé varie en fonction du revenu net et de la composition du ménage.
Pour une personne seule :
- Revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins en 2024 : prestation complète accordée;
- Jusqu'à 33 000 $ si au moins 10 000 $ proviennent d'un emploi : prestation complète maintenue;
- Réduction progressive au-delà de ces seuils;
- Aucune prestation à partir de 45 000 $.
Pour un couple dont un seul partenaire est admissible :
- Revenu familial combiné de 32 500 $ ou moins : prestation complète;
- Jusqu'à 46 500 $ si au moins 14 000 $ proviennent d'un emploi : prestation maintenue;
- Prestation à 0 $ à partir de 58 500 $.
Pour un couple dont les deux partenaires sont admissibles :
- Chacun.e peut recevoir jusqu'à 200 $ par mois si le revenu familial ne dépasse pas 32 500 $;
- Ce seuil monte à 46 500 $ lorsque le ménage génère au moins 14 000 $ en revenus d'emploi;
- La prestation cesse à partir de 70 500 $.
Date du versement de la PCPH en juin 2026
Ce mois-ci, le versement de la PCPH est prévu pour le mercredi 18 juin 2026. Les bénéficiaires inscrits au dépôt direct devraient voir le montant apparaître dans leur compte bancaire ce jour-là, avec un délai possible de quelques jours selon l'établissement financier.
À partir de juillet 2026, les montants seront recalculés en tenant compte de l'inflation et des revenus déclarés pour l'année 2025. Selon les informations, la somme atteindra 204,50 $ par mois.
Les personnes dont la situation financière a évolué en cours d'année pourraient voir leur prestation ajustée à ce moment.
Comment faire une première demande de PCPH?
Pour les personnes qui n'ont encore jamais reçu la PCPH, la première étape consiste à vérifier si une lettre contenant un code d'accès à six chiffres a été reçue par courrier postal.
Ce code donne accès au portail de Service Canada pour soumettre une demande en ligne. Il faut prévoir son numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'une preuve de statut au Canada. S'inscrire au dépôt direct permet d'accélérer la réception des paiements.
En l'absence de cette lettre, la demande peut être déposée directement en ligne sur le site de Service Canada, par téléphone, par courrier ou en se présentant dans un centre de Service Canada. Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, consulter la page officielle sur Canada.ca.
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