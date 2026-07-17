Tu peux maintenant te faire poser un bracelet tennis permanent à Montréal et juste WOW
Appelle tes BFFs, vous avez un rendez-vous à prendre!
Si tu n'as pas encore de bijoux permanents et que tu adores couvrir tes poignets ou chevilles de givre sans avoir à retirer tes bracelets pour la douche, la piscine ou autre, ceci est ton signe de booker un rendez-vous à Montréal. La boutique Prysm, qui se spécialise dans cette tendance, est la première dans la province à offrir des bracelets tennis (une ligne continue et symétrique de zircons) à la fermeture soudée.
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Le principe d'un bijou permanent est super simple : tu choisis ton modèle, il est ajusté selon l'endroit où tu veux le porter, puis une toute petite soudure remplace le fermoir. En quelques secondes, ton bracelet est installé pour de bon. Pas besoin de l'enlever pour dormir, aller nager, prendre ta douche ou t'entraîner. C'est justement ce côté pratique qui fait craquer de plus en plus de monde.
Les bracelets tennis classiques permanents de Prysm sont offerts en or et en argent sterling. Prysm | Courtoisie
Bien que plusieurs adresses offrent maintenant ce service à travers la province, la boutique montréalaise propose une nouveauté qui vaut le détour.
Le bracelet tennis permanent est offert en trois modèles, que ce soit en or rempli (plus épais que le placage) ou en argent sterling : le premier est un grand classique, avec une rangée de pierres rondes serties dans de petits encastrés carrés pour un effet chic et intemporel.
@myprysm
Luxury you’ll never have to take off. ✨ Permanent tennis bracelets, made to stay with you. #montreal #montrealjewelry #permanentjewelry #tennisbracelet #permanentbracelet
Le deuxième mise sur des zircons ovales, qui donnent un look un peu plus doux et raffiné. Finalement, le troisième est composé de pierres rectangulaires plus imposantes, parfait si tu aimes les bijoux qui scintillent davantage et qui font un peu plus d'effet.
Les bracelets tennis permanents sont offerts à partir de 139 $ (classique), 169 $ (oval) ou 199 $ (rectangulaire). Pour réserver, il suffit de prendre rendez-vous directement sur le site Internet de Prysm en sélectionnant le service et la plage horaire qui te conviennent. L'équipe s'occupe ensuite du reste lors de ton passage en boutique.
La longévité du bijou varie selon l'usage que tu en fais, mais le matériau, lui, ne devrait ni s'ternir, ni changer de teinte, ni tacher la peau, surtout si tu prends soin de le polir de temps à autre.
Que tu aies envie de te gâter, de célébrer une occasion spéciale ou de vivre un petit moment entre ami.e.s, c'est le genre d'activité qui te laisse avec un souvenir que tu portes tous les jours. Et honnêtement, difficile de ne pas avoir envie d'admirer ton poignet à chaque fois que la lumière fait scintiller les pierres.
Bracelets tennis permanents à la boutique Prysm
Prix : À partir de 139 $ plus taxes
Adresse : 2049, rue Parthenais, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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