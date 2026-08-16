Quel est le salaire d'un brigadier au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

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Un brigadier et des enfants.

On s'est penché sur le salaire d'un brigadier au Québec en 2026 et ses conditions de travail.

Photomontage | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le job de brigadier et de brigadière scolaire au Québec est essentiel pour la sécurité routière des élèves du primaire et du secondaire. Sans ces personnes, l'aller-retour de l'école à la maison pourrait être ardu et compliqué pour plusieurs. À quoi ressemble leur salaire en 2026? Horaire, avantages sociaux et échelle salariale : voici tout ce qu'il faut savoir.

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Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les brigadiers et brigadières scolaires ne sont pas uniquement des personnes âgées. Il s’agit d’un emploi ouvert à tous et à toutes. D’ailleurs, certaines villes cherchent actuellement à combler des postes, si jamais tu te cherches un emploi on the side.

Selon la municipalité où elles travaillent, ces personnes peuvent être à l’emploi de la Ville ou être rattachées à un corps de police.

À Longueuil, par exemple, les brigadiers et brigadières travaillent pour la Ville, mais leurs activités sont gérées par le service de police. À Montréal, ces personnes sont considérées comme du personnel civil du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et les agentes et agents responsables de la sécurité routière coordonnent leurs activités.

À Québec, en revanche, le recrutement se fait directement par la Ville de Québec dans le cadre de sa brigade scolaire municipale.

En tout et partout, ces personnes sont payées à même les fonds publics des municipalités pour lesquelles elles travaillent. Ça vaut donc la peine de savoir combien elles gagnent réellement et ce qu’implique ce travail.

Que font concrètement les brigadiers et brigadières?

Munis de leur dossard fluorescent et de leur panneau « ARRÊT », les brigadiers et brigadières s’assurent que les véhicules sont complètement immobilisés avant de laisser les enfants traverser la rue, afin de réduire les risques d’accident.

Leur rôle consiste également à sensibiliser les élèves aux règles de sécurité routière et à leur apprendre les bons comportements à adopter à proximité de la circulation. Le job comporte aussi une importante portion de service à la clientèle, puisque ces personnes sont quotidiennement en contact avec les enfants, les parents et les automobilistes.

À noter qu’aucune formation postsecondaire n’est nécessaire pour devenir brigadier ou brigadière. Selon la municipalité, un diplôme d’études secondaires peut suffire, voire un secondaire 4 complété dans certains cas.

À la suite de la formation payée, les brigadiers et brigadières ont, en général, une période d'essai, qui diffère d'une ville à l'autre.

Quel est l'horaire de travail des brigadiers et brigadières?

D’un employeur à l’autre, le nombre d’heures travaillées par semaine peut varier. Toutefois, en règle générale, il s’agit d’un emploi à temps partiel offrant entre une et 20 heures de travail par semaine.

À Longueuil, les brigadiers et brigadières travaillent un total de quatre heures par jour, réparties entre le matin, le midi et la fin de journée, du lundi au vendredi, pour un total de 20 heures par semaine.

À Montréal, bien qu’aucun nombre minimal d’heures ne soit garanti, l’horaire coupé est généralement réparti comme suit :

  • Le matin de 7 h 30 à 8 h 30;
  • Le midi de 11 h à 13 h;
  • L’après-midi de 15 h à 16 h.
Le SPVM est d'ailleurs sans équivoque : si tu n'es pas disponible à ces heures, ta candidature ne sera pas retenue.

Les brigadiers et brigadières ne travaillent pas durant 365 jours l'an, mais en fonction des 180 jours de l'année scolaire.

Quel est le salaire des brigadiers et brigadières?

Comme pour l'horaire de travail, le salaire diffère d'une municipalité à l'autre, dépendamment de la convention collective signée, en vigueur ou échue.

Certaines organisations proposent une échelle salariale, alors que d'autres, comme à Montréal, proposent un salaire fixe.

Comme pour tout emploi, les brigadiers et brigadières peuvent avoir droit à l’assurance-emploi pendant la saison estivale, à condition de remplir certains critères précis, comme avoir accumulé un nombre suffisant d’heures de travail durant l’année.

Brigadiers et brigadières de Longueuil - Selon la convention collective en vigueur jusqu'en 2027

  • Échelon 1 : 22,14 $/h
  • Échelon 2 : 23,16 $/h
  • Échelon 3 : 24,19 $/h
  • Échelon 4 : 25,30 $/h
  • Échelon 5 : 26,44 $/h
  • Échelon 6 : 27,60 $/h
  • Échelon 7 : 28,83 $/h
  • Échelon 8 : 30,14 $/h

Le salaire annuel brut pour 180 jours de travail se situe entre 15 940 $ et 21 700 $, selon l’expérience.

Brigadiers et brigadières de Montréal - Selon la convention collective en vigueur jusqu'en 2030

Un taux fixe 27,81 $/h, soit 20 023,20 $ brut par année de 180 jours de travail à 20 h par semaine.

Brigadiers et brigadières de Québec - Selon le site Web de la Ville

Il s'agit d'un taux fixe. En 2026, le salaire est de 24,22 $/heure, 17 438 $ par année, avant les indemnités et autres avantages pour 180 jours de boulot.
À noter que la convention collective est échue depuis le 1er janvier 2025. Des négociations sont toujours en cours pour l'instauration d'une nouvelle entente.

Brigadiers et brigadières de Laval - Selon le site Web de la Ville

Il s'agit d'un taux fixe de 23,92 $ de l'heure, soit 17 222 $ brut par année pour 180 jours assurés de travail.

Brigadiers et brigadières de Brossard - Selon la nouvelle convention collective en vigueur jusqu'en 2031

  • Échelon 1 : 30,24 $/h
  • Échelon 2 : 31,41 $/h
  • Échelon 3 : 32,58 $/h
Pour 180 jours de travail à 20 heures par semaine, on parle d'un salaire annuel allant entre 21 772 $ et 23 457 $.

Quels sont leurs avantages sociaux?

Puisque l’emploi suit le calendrier scolaire, les brigadiers et brigadières sont en congé les fins de semaine ainsi que pendant la semaine de relâche et la période des Fêtes. Selon la municipalité, certaines journées pédagogiques ou fermetures d’école en raison d’une tempête peuvent toutefois être rémunérées ou compensées.

Dans l’ensemble, les conventions consultées prévoient des avantages assez semblables : vacances bonifiées selon l’ancienneté, jours fériés payés, congés familiaux et équipement de travail fourni par la Ville. Selon la municipalité, les indemnités de vacances estivales représentent généralement de 4 à 12 % du salaire brut, en fonction de l’ancienneté.

Certaines villes prévoient également un régime de retraite, une assurance vie dont une partie des primes est assumée par l’employeur ou encore une protection du revenu en cas de maladie prolongée. Les avantages peuvent toutefois varier selon le statut d’emploi, notamment entre les personnes régulières et celles qui effectuent des remplacements.

Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.

Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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