11 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi
Ça vaut la peine de surveiller les prix d'Amazon avant de te rendre chez Maxi!
Si tu fais partie de ceux et celles qui aiment traquer les bonnes aubaines, tu pourrais être surpris.e par ce qu’Amazon a à offrir côté épicerie. On associe souvent la plateforme aux livraisons rapides, aux gadgets et aux produits ménagers, mais certains essentiels du garde-manger y sont parfois affichés à des prix qui rivalisent avec (et même battent) ceux du Maxi.
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En surveillant les variations de prix et les offres ponctuelles, tu peux économiser sans devoir te déplacer ni faire la file à la caisse. Une option franchement pratique pour remplir ton frigo ou refaire le plein de collations en quelques clics. À noter que les prix et les délais de livraison peuvent changer rapidement, alors garder l’œil ouvert reste la meilleure stratégie.
Prendre l’habitude de vérifier les prix sur Amazon avant de passer à l’épicerie peut clairement rapporter.
Café moulu, torréfaction foncée de Starbucks
Le café moulu Starbucks est vendu à meilleur prix sur Amazon.
Amazon: 27,97 $ pour 907 g, soit 3,08 $ /100 g
Maxi: 14,99 $ pour 340 g, soit 4,41 $ /100 g
Bonne nouvelle pour les grands fans de café : le café moulu Starbucks se trouve à meilleur prix sur Amazon que chez Maxi. Certes, le sac est plus gros que celui offert chez « l'imbattable », mais le prix par 100 grammes est plus bas, donc tu seras gagnant en l'achetant sur Amazon.
Le grand sac est une option particulièrement pratique si tu en consommes sur une base quotidienne, et le fait qu'il soit déjà moulu te permettra de gagner du temps lors des matins pressés.
Boîte de céréales au miel et aux noix Cheerios
Boîte de céréales Cheerios au miel et aux noix, vendue 3,33 $ sur Amazon.
Amazon: 3,33 $ pour 430 g
Maxi: 4 $ pour 430 g
Adepte de céréales Cheerios au miel et aux noix? Ce serait une bonne idée de rajouter une boîte à ta prochaine commande Amazon. On les aime pour leur douce saveur de miel et de noix, ainsi que leur belle texture croquante. Une option assez économique pour déjeuner.
Graines de chanvre Hemp Hearts
Les graines de chia de la marque Hemp Hearts sont meilleur marché sur Amazon.
Maxi : 13,50 $ pour 454 g
Que ce soit pour cuisiner une de tes recettes de muffins préférées, ajouter à tes smoothies ou saupoudrer sur ton acaï bowl, les graines de chanvre sont remplies de bienfaits. Riches en protéines, en fibres et en bons gras, elles ajoutent aussi une légère saveur de noisette aux plats. Les essayer, c'est les adopter.
Assortiment de barres tendres Val Nature
La boîte de barres tendres Val Nature est vendue à meilleur prix sur Amazon.
Amazon : 12,47 $ pour la boîte de 28 barres
Maxi : 13 $ pour la boîte de 28 barres
Parfaites à glisser dans la boîte à lunch, ces barres tendres sucrées et salées sont offertes en deux délicieuses variantes dans la même boite. Chocolat noir et noix ainsi que caramel salé et chocolat sont des saveurs qui te donneront un boost d'énergie lors d'un petit creux d'après-midis.
Pouding de chia aux baies Prana
La boîte de cinq portions de pouding au chia de la marque Prana est vendue à meilleur prix sur Amazon.
Amazon : 5,59 $ pour la boîte de 250 g
Maxi : 6 $ pour la boîte de 250 g
Tu es du genre à préparer ton déjeuner la veille histoire de pouvoir le déguster sur le pouce le lendemain matin? Les poudings de chia overnight sont définitivement à mettre sur ta liste. La boîte contient cinq sachets, un contenant de verre ainsi que des instructions pour t'aider à réaliser ton repas. Goûteux et élevé en fibres, c'est une option qui te permettra de demeurer rassasié pendant des heures.
Carrés aux Rice Krispies
Tu peux acheter une boîte de 30 barres de carrés Rice Krispies pour moins de 10 $ sur Amazon.
Amazon : 9,97 $ pour 30 barres
Maxi : 10 $ pour 30 barres
Les barres Rice Krispies font partie des collations pratiques qu’on aime garder dans le garde-manger. Faciles à glisser dans un sac et toujours satisfaisantes, elles peuvent autant servir de petit dessert après le lunch que pour assouvir une fringale en plein après-midi.
Levure alimentaire Bob's Red Mill
La levure alimentaire Bob's Red Mill est vendue à bon prix sur Amazon.
Amazon : 9,99 $ pour 142 g
Maxi : 10,49 $ pour 142 g
La levure alimentaire est un ingrédient surprenant qui gagne à être connu. Avec son goût légèrement fromagé, elle peut facilement complémenter le fromage dans certaines recettes. Elle est particulièrement intéressante mélangée à de la chapelure panko pour créer une bonne panure croustillante ou saupoudrée sur un macaroni au fromage pour ajouter un peu de texture. À essayer!
Bicarbonate de soude Arm & Hammer
Boîte de bicarbonate de soude vendue sur Amazon, format de 2 kg.
Amazon : 4,77 $ pour 2 kg
Maxi : 6,29 $ pour 2 kg
Que ce soit pour faire de la pâtisserie, soulever des taches tenaces sur ton comptoir de cuisine ou purifier l'air de ton frigo, le bicarbonate de soude fait partie des essentiels de la cuisine. Avec ce format de deux kilogrammes, gageons que tu en auras assez pour un petit bout!
Bâtonnets au fromage Ritz
Les bâtonnets au fromage à saveur de cheddar de Ritz sont bon marché sur Amazon.
Amazon : 2,79 $ pour la boîte de 180 g
Maxi : 4,29 $ pour la boîte de 180 g
Les bâtonnets au fromage de Ritz font partie des collations classiques qu'on aime avoir sous la main. Parfaits pour les journées chargées, les boîtes à lunch ou les petits cravings d’après-midi. Ils risquent de disparaître plus rapidement que tu le penses, alors faire des économies en les commandant en ligne est un choix tout à fait logique.
Macaroni sans gluten Annie's
Si tu aimes le macaroni au fromage sans gluten, la boîte de pâtes de riz au cheddar blanc d'Annie's est à découvrir.
Amazon : 1,85 $ pour la boîte de 170 grammes
Maxi : 2,79 $ pour la boîte de 170 grammes
Tu aimes le Kraft Dinner mais tu essaies de te tenir loin du gluten? Essaie ces pâtes à base de riz de la marque Annie's. En plus d'être ultra goûteuses, ces pâtes se préparent aussi rapidement et ne contiennent aucune saveur ni colorant artificiels. Une version « plus santé » de ton classique préféré à essayer.
Ensemble à tacos Old El Paso
Boîte de dix tacos à plat de la marque Old El Paso, en vente sur Amazon.
Amazon : 3,77 $ pour l'ensemble de dix tacos
Maxi : 4,99 $ pour l'ensemble de dix tacos
Goûteux et pratiques à avoir sous la main, les ensembles à tacos Old El Paso te permettent de créer un repas rapidement. On aime ceux-ci avec leur base plate qui améliore leur tenue et leur capacité de remplissage. À garnir avec viande hachée, fromage, tomates, laitue, oignons, coriandre et sauce piquante pour un souper vite fait, bien fait.
Prendre l’habitude de vérifier les prix sur Amazon avant de passer à l’épicerie peut clairement rapporter. Plusieurs essentiels du garde-manger y sont parfois offerts à meilleur prix, surtout quand les offres sur les formats multiples entrent en jeu.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.