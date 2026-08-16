7 petites villes au Québec qui sont simplement magnifiques pour un road trip cet automne
Partir à l'aventure, ce n'est pas seulement une activité estivale! 🍁
Dès que les feuilles commencent à se teinter de rouge, d'orange et de jaune, l'envie de prendre la route n'est jamais bien loin. L'automne transforme complètement les paysages du Québec et offre une excellente excuse pour sortir de la routine, découvrir de nouveaux coins de pays et profiter des derniers week-ends avant l'arrivée de l'hiver.
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Pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres ni de réserver un voyage à l'étranger pour en avoir plein les yeux. Aux quatre coins de la province, plusieurs petites villes dévoilent un charme bien particulier lorsque les températures se rafraîchissent. Entre les rues bordées d'arbres colorés, les cafés chaleureux, les points de vue sur les montagnes, les marchés locaux et les sentiers qui traversent la forêt, chaque arrêt devient une bonne raison de prolonger la journée.
Que tu aies envie d'une randonnée avec panorama, d'une promenade au bord de l'eau, d'une terrasse où savourer un café chaud ou simplement d'un endroit où flâner quelques heures, ces destinations offrent chacune une ambiance différente. Certaines sont bien connues, d'autres un peu plus discrètes, mais elles ont toutes un point en commun : elles sont particulièrement magnifiques lorsque l'automne s'installe.
Si tu cherches des idées pour ton prochain road trip, voici sept petites villes du Québec qui méritent assurément une place sur ta liste d'escapades cette saison.
North Hatley
Région : Estrie, QC
Niché sur les rives du lac Massawippi, North Hatley est le genre de village où l'on a envie de ralentir le rythme dès les premières minutes. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, il charme avec ses rues paisibles, ses maisons pleines de cachet et ses arbres qui se parent de couleurs flamboyantes dès le début de l'automne. Impossible de ne pas penser à l'ambiance de Stars Hollow dans Gilmore Girls en passant devant son kiosque à musique et ses petites rues où il fait bon flâner.
Une promenade le long de la marina, du quai public ou des différents parcs permet d'admirer les reflets colorés des arbres sur le lac, tandis que les boutiques, antiquaires, cafés et galeries d'art invitent à prolonger la balade. Plusieurs artistes de la région exposent d'ailleurs leurs œuvres dans les commerces du village, une tradition qui témoigne du lien étroit entre North Hatley et le milieu artistique depuis des générations.
Si tu visites la région au début de l'automne, le marché public est aussi un arrêt qui vaut le détour. On y retrouve des producteurs locaux, des pâtisseries, des fromages, des produits de l'érable, des fleurs ainsi que plusieurs spécialités gourmandes, le tout dans une ambiance conviviale souvent animée par des musiciens.
Pour compléter l'escapade, il est possible de s'offrir un moment de détente au Solstice Sauna, installé directement sur la plage de North Hatley, ou encore de faire un arrêt au réputé Manoir Hovey, plusieurs fois nommé meilleur hôtel de villégiature au Canada. Même sans y séjourner, le secteur mérite le détour pour son décor exceptionnel au bord de l'eau.
Baie-Saint-Paul
Région : Capitale-Nationale, QC
Impossible de parler des plus belles escapades d'automne sans mentionner Baie-Saint-Paul. Nichée entre le fleuve Saint-Laurent et les montagnes de Charlevoix, cette petite ville est réputée autant pour ses paysages que pour son ambiance artistique. À cette période de l'année, les rues colorées du centre-ville invitent à prendre son temps, entre les galeries d'art, les cafés, les restaurants et les boutiques gourmandes, dont les célèbres Fromageries Laiterie Charlevoix et Famille Migneron qui valent toujours un arrêt.
Pour admirer les couleurs d'en haut, difficile de faire mieux que la randonnée du Lac des Cygnes, dans le parc national des Grands-Jardins. Ce classique de la région mène à un panorama spectaculaire après avoir traversé une étonnante variété de paysages, entre forêts, milieux rocheux, plateaux et secteurs plus dégagés. Deux options permettent d'atteindre le sommet : un sentier balisé plus accessible ou un parcours plus exigeant pour les personnes qui souhaitent relever un plus grand défi.
Si tu as envie d'ajouter une activité un peu différente à ton séjour, un arrêt chez Alpagas Charlevoix permet de rencontrer ces animaux attachants dans un décor qui devient encore plus photogénique lorsque les couleurs d'automne s'installent.
Avant de reprendre la route, une promenade sur la plage de Baie-Saint-Paul permet de terminer la journée tout en douceur. Avec la baie, le fleuve et les montagnes en toile de fond, c'est le genre d'endroit où l'on s'assoit quelques minutes... et où l'on finit souvent par rester beaucoup plus longtemps que prévu.
Dunham
Région : Estrie, QC
Réputée comme le berceau de la viticulture au Québec, Dunham est une destination qui prend tout son sens lorsque les couleurs d'automne s'installent dans les Cantons-de-l'Est. Entre les vignobles, les vergers et les routes de campagne bordées d'arbres colorés, chaque détour donne envie de ralentir pour profiter du paysage.
La célèbre Route des vins traverse d'ailleurs la municipalité et permet de découvrir plusieurs vignobles, dont le réputé Vignoble de l'Orpailleur, ainsi que des cidreries, des vergers et des producteurs locaux. C'est l'endroit parfait pour déguster quelques produits du terroir, rapporter une bouteille ou faire le plein de saveurs de saison.
Le cœur du village vaut aussi le détour avec ses boutiques artisanales, sa boulangerie, ses cafés et ses bonnes adresses gourmandes comme Bernard le Boulanger ou La Rumeur Affamée. Les fans de bière peuvent également faire un arrêt à la Brasserie Dunham, reconnue bien au-delà de la région pour ses créations artisanales.
Pour compléter la journée, rien de mieux qu'une balade à pied ou à vélo sur les chemins bucoliques qui traversent la campagne. Entre les collines des Appalaches, les vignobles, les pommiers chargés de fruits et les maisons de caractère, Dunham offre un décor qui donne envie de prendre son temps et de savourer pleinement l'automne.
Amherst
Région : Laurentides, QC
Entourée de forêts, de lacs et de la rivière Maskinongé, Amherst est une destination idéale pour prendre un grand bol d'air frais lorsque les Laurentides se parent de leurs plus belles couleurs. L'endroit séduit par ses paysages paisibles, parfaits pour une escapade où l'on prend le temps de ralentir et de profiter pleinement de la nature.
Le Corridor aérobique est sans doute l'un des incontournables du secteur. Aménagé sur une ancienne voie ferrée, ce parcours multifonctionnel de 58 kilomètres se découvre aussi bien à pied qu'à vélo. Son faible dénivelé le rend accessible à plusieurs niveaux, tout en permettant de traverser des forêts colorées, des ponts et de magnifiques paysages typiques des Laurentides.
En chemin, plusieurs producteurs locaux invitent à faire une pause gourmande. Fermes, boulangeries, fromageries et kiosques du terroir permettent de repartir avec quelques spécialités de la région ou simplement de reprendre des forces avant de poursuivre l'aventure.
Pour terminer la journée en beauté, plusieurs spas nordiques se trouvent à proximité du corridor. Après quelques kilomètres en plein air, difficile d'imaginer une meilleure façon de profiter de l'ambiance automnale avant de reprendre la route.
Lac-aux-Sables
Région : Mauricie, QC
Lac-aux-Sables est une destination idéale pour décrocher et profiter des grands espaces en pleine nature. Avec son immense territoire de près de 288 km², ses forêts colorées et ses plans d’eau paisibles, la municipalité offre un décor particulièrement enchanteur lorsque les arbres prennent leurs teintes rouges, orange et dorées.
Le lac aux Sables est sans aucun doute l’un des attraits incontournables du secteur. Sa plage, considérée parmi les plus belles du Québec, permet de prendre une pause au bord de l’eau, d’admirer les reflets des paysages d’automne ou simplement de profiter d’un moment tranquille avec une vue magnifique.
Les fans de plein air peuvent aussi explorer la Zec Tawachiche, un vaste territoire où il est possible de pratiquer différentes activités comme la randonnée, la pêche, le canot ou le kayak. Les sentiers de quad et de VTT attirent également les personnes qui souhaitent découvrir les paysages forestiers autrement.
Pour prolonger l’escapade, plusieurs options d’hébergement sont disponibles sur place, allant du camping aux gîtes, en passant par des expériences plus originales comme les dômes du Domaine des Constellations. Le camp et auberge Lac en Cœur propose aussi un séjour au rythme de la nature, avec un accès direct au bord de l’eau et plusieurs activités pour les familles.
Entre ses plages, ses forêts et ses nombreux espaces naturels, Lac-aux-Sables est un endroit parfait pour ralentir, respirer l’air frais et profiter pleinement des couleurs de l’automne.
Chelsea
Région : Outaouais, QC
Chelsea est une destination parfaite pour admirer les couleurs d’automne dans un décor où montagnes, forêts et plans d’eau se côtoient. Parmi les incontournables du secteur, le lac Pink, dans le parc de la Gatineau, attire les regards avec son eau aux teintes vert émeraude, une couleur qui vient en fait de la prolifération d’algues microscopiques. Le lac est aussi méromictique : comme il est petit, en forme de cuvette et entouré de falaises qui le protègent du vent, ses couches d’eau ne se mélangent jamais, ce qui laisse les sept derniers mètres complètement privés d’oxygène. Un sentier d’environ 2,5 km permet d’en faire le tour, mais garde en tête que la baignade y est interdite pour protéger cet écosystème fragile. Entouré d’arbres colorés en automne, le site offre un paysage particulièrement impressionnant.
Pour varier les plaisirs, tu peux relaxer au Nordik Spa-Nature, visiter une ferme d’alpagas, faire de la tyrolienne ou découvrir les petites adresses d’Old Chelsea, comme le Petit bar à vin. Les plus téméraires peuvent même tenter le saut en bungee à la carrière Morrison, tout près de là (à Wakefield) reconnue comme le plus haut saut en élastique au Canada.
Entre nature, détente et découvertes locales, Chelsea est une escapade idéale pour profiter pleinement de l’automne.
Berthierville
Région : Lanaudière, QC
Située dans Lanaudière, Berthierville est une destination idéale pour profiter des couleurs d’automne tout en découvrant un coin de pays rempli de charme. Entre les cours d’eau, les sentiers et les bonnes adresses locales, la ville offre une escapade paisible pas trop loin de la métropole.
Les fans de plein air peuvent parcourir les sentiers pédestres des îles de Berthier ou ceux de la SCIRBI, où trois tours d’observation permettent d’admirer la faune, la flore et les paysages du lac Saint-Pierre. Le circuit cyclable des Îles de Berthier ainsi que le belvédère Jacques-Lavallée sont aussi de beaux arrêts pour profiter du décor automnal.
Pour une pause gourmande, la Microbrasserie Locomotiv et la fromagerie Du Champ à la Meule permettent de découvrir des produits locaux. À proximité, le pont couvert Grandchamp, reconnu comme le plus ancien pont couvert de type Town au Québec, ajoute une touche historique à la visite.
Cet article est une version mise à jour d'un texte publié précédemment. Son contenu a été révisé et bonifié afin de refléter l'information la plus récente.
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