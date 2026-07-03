Hydro-Québec veut t'imposer de plus gros tarifs si tu consommes trop et voici quoi savoir

Salut, la facture salée si tu as une piscine ou un spa! 💦

L'édifice d'Hydro-Québec, au centre-ville de Montréal.

Hydro-Québec veut imposer de plus gros tarifs aux résidences qui surconsomment l'électricité.

Michel Bussieres | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Afin d'inciter les ménages qui consomment beaucoup d'électricité à réduire leur consommation, Hydro-Québec a demandé à la Régie de l'énergie l'autorisation d'imposer un nouveau tarif résidentiel du kilowattheure (kWh), notamment pour les propriétés dotées d'une piscine chauffée, d'un spa ou d'une entrée de garage chauffé.

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Selon la société d'État, cette mesure viserait environ 200 000 ménages dont la consommation annuelle dépasse 35 000 kWh.

À titre de comparaison, la consommation moyenne d'une résidence chauffée à l'électricité au Québec est de 17 000 kWh, indique Hydro-Québec dans un communiqué diffusé plus tôt cette semaine.

« Ce nouveau signal de prix permettra d’encourager une utilisation résidentielle plus efficace de l’électricité [et] d’éviter que l’ensemble de la clientèle, y compris les ménages à revenu modeste, ait à assumer des coûts engendrés par une minorité de personnes qui font le choix de consommer davantage », estime Hydro-Québec.

À l'heure actuelle, le tarif résidentiel de base, soit le tarif D, est de 7 cents du kWh pour la première tranche de 15 000 kWh et de 12 cents par la suite. Or, la société d'État propose d'ajouter un troisième palier de 13 ¢/kWh pour la consommation au-delà de 35 000 kWh.

« Les deux premiers paliers couvrent largement les usages essentiels des ménages québécois », croit la société d'État.

D'après Hydro-Québec, la consommation résidentielle augmentera « de façon importante au cours des prochaines années », alors que les approvisionnements nécessaires pour répondre à cette croissance « créeront une pression à la hausse sur les tarifs de toute la clientèle, même des clients et clientes qui consomment le moins ».

Ce nouveau palier, qui vise à encourager certains changements de comportement, permettrait de réduire la consommation de 400 GWh, soit l'équivalent de la consommation d'environ 25 000 résidences.

Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'Hydro-Québec souhaite instaurer un palier de tarification supplémentaire pour les ménages qui consomment le plus d'électricité. La société d'État a d'ailleurs essuyé un premier revers à ce sujet l'automne dernier.

À l'époque, la Régie de l'énergie ne s'était pas dite opposée à l'idée, mais avait demandé à Hydro-Québec de lui soumettre une proposition plus étoffée d'ici l'automne.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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