5 nouveaux cas de rougeole dans la région de Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Tu as peut-être fréquenté l'un des endroits visités par les personnes infectées. 👀

Un cas de rougeole chez un enfant.

De nouveaux cas de rougeole ont été détectés dans la région de Québec et plusieurs lieux ont été contaminés.

Andrii Biletskyi | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Une nouvelle éclosion de rougeole touche actuellement la grande région de Québec. La Direction de la santé publique (DSPublique) de la Capitale-Nationale a confirmé ce jeudi 2 juillet cinq nouveaux cas, ce qui porte à sept le total des cas liés à cette éclosion. Voici ce qu’il faut savoir si tu as fréquenté certains lieux à Pont-Rouge ou à Donnacona récemment.

À lire également : 20 cas de rougeole au Québec : Voici les endroits à risque dans le Grand Montréal

Selon la DSPublique, les cinq nouveaux cas faisaient partie de personnes déjà identifiées comme des contacts d’un cas confirmé dans les dernières semaines et qui étaient en isolement depuis le début de l’éclosion.

Les équipes de santé publique poursuivent leur enquête afin de freiner la propagation du virus dans le secteur, indique le communiqué.

Avant même que l’éclosion soit détectée, certaines personnes auraient pu croiser le virus à divers endroits fréquentés de Pont-Rouge et de Donnacona.

Les lieux d’exposition possibles

Parmi les endroits visités par une des nouvelles personnes contagieuses découvertes, on retrouve notamment :

  • La Caisse Desjardins de Pont-Rouge;
  • La pharmacie Jean Coutu de Pont-Rouge;
  • La pharmacie Jean Coutu de Donnacona;
  • L’épicerie Maxi de Donnacona.

Voici la liste complète des lieux d’exposition dans la région de la Capitale-Nationale, avec les dates et les heures précises :

  • Super C (22, route de la Pinière, Pont-Rouge, QC)
    • 12 juin 2026, de 17 h 30 à 20 h 30 (surveiller les symptômes jusqu’au 3 juillet)
    • 23 juin 2026, de 13 h à 16 h (jusqu’au 14 juillet)
  • Dollarama (22, route de la Pinière, Pont-Rouge, QC)
    • 23 juin 2026, de 13 h à 16 h (jusqu’au 14 juillet)
  • Urgence et salle de triage de l’hôpital de Saint-Raymond (700, rue St Cyrille, Saint-Raymond, QC)
    • 13 juin 2026, de 23 h 07 à 23 h 59 (jusqu’au 4 juillet)
    • 14 juin 2026, de minuit à 4 h 35 (jusqu’au 5 juillet)
    • 14 juin 2026, de 18 h 26 à 23 h 59 (jusqu’au 5 juillet)
    • 15 juin 2026, de minuit à 1 h 52 (jusqu’au 6 juillet)
    • 15 juin 2026, de 15 h 37 à 19 h 32 (jusqu’au 6 juillet)
    • 26 juin 2026, de 19 h à 22 h 30 (jusqu’au 17 juillet)
  • Jean Coutu (167, rue Dupont, Pont-Rouge, QC)
    • 15 juin 2026, de 9 h 30 à 12 h (jusqu’au 6 juillet)
    • 22 juin 2026, de 19 h 45 à 22 h (jusqu'au 13 juillet)
    • 27 juin 2026, de 10 h 30 à 13 h 30 (jusqu'au 18 juillet)
  • Pizzéria Farzo (56, rue du Collège, Pont-Rouge, QC)
    • 20 juin 2026, de 19 h 30 à 22 h 30 (jusqu'au 11 juillet)
  • Caisse Desjardins (1, rue du Jardin, Pont-Rouge, QC)
    • 22 juin 2026, de 16 h 30 à 19 h (jusqu'au 13 juillet)
    • 26 juin 2026, de 10 h 15 à 13 h (jusqu'au 17 juillet)
  • Maxi (482, route 138, Donnacona, QC)
    • 22 juin 2026, de 17 h 15 à 20 h 30 (jusqu'au 13 juillet)
    • 26 juin 2026, de 11 h 15 à 14 h 30 (jusqu'au 17 juillet)
  • Dollarama de la Place Donnacona (325, rue de l'Église, Donnacona, QC)
    • 22 juin 2026, de 18 h à 21 h (jusqu'au 13 juillet)
    • 26 juin 2026, de 11 h 45 à 15 h (jusqu'au 17 juillet)
  • A&W (176, Boul. Les Écureuils, Donnacona, QC)
    • 22 juin 2026, de 18 h 15 à 21 h 30 (jusqu'au 13 juillet)
    • 26 juin 2026, de 12 h 15 à 15 h 15 (jusqu'au 17 juillet)
  • Jean Coutu (430, route 138, Donnacona, QC)
    • 26 juin 2026, de 11 h 45 à 14 h 30 (jusqu'au 17 juillet)

Que faire en cas d'exposition

Si tu es déjà protégé.e contre la rougeole, le risque de contracter la maladie est très faible. Il est tout de même recommandé de surveiller l'apparition de symptômes jusqu'à la date correspondant à ton exposition.

Les personnes non vaccinées devraient toutefois s'isoler à partir du 5e jour suivant leur première exposition, jusqu'au 14e jour après la dernière, selon les recommandations de la santé publique.

Les femmes enceintes non vaccinées et les bébés de moins d'un an, qui ne peuvent pas encore recevoir le vaccin, sont particulièrement à risque. Si tu fais partie de l'un de ces groupes et que tu as fréquenté un lieu d'exposition, communique rapidement avec Info-Santé 811.

Les symptômes de la rougeole à surveiller

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par voie aérienne lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, parle ou respire à proximité d'autres personnes. Dans certains cas, elle peut entraîner de graves complications.

Les symptômes comprennent généralement une forte fièvre, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, puis une éruption cutanée qui débute au visage avant de s'étendre au reste du corps.

Si tu crois avoir été exposé.e et que tu n'es pas vacciné.e, communique avec Info-Santé 811 ou ton CLSC. La vaccination demeure le meilleur moyen de prévenir la maladie. Pour savoir si tu es adéquatement protégé.e, tu peux visiter le portail Clic Santé.



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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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