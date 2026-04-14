2e cas de rougeole à Québec en une semaine : Voici tout ce qu'il faut savoir
Plusieurs endroits publics de la capitale nationale sont touchés. 😬
Une éclosion de rougeole est en cours à Québec, alors qu'un deuxième cas en moins d'une semaine a été déclaré à la direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Plusieurs lieux d'exposition publics ont d'ailleurs été répertoriés au cours des dernières semaines.
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« Les personnes qui se trouvaient dans les endroits identifiés durant les dates et heures indiquées sont considérées comme des contacts d’un cas confirmé de rougeole », soutient par voie de communiqué la direction régionale de santé publique.
Voici les lieux fréquentés dans la région de Québec où une exposition à la rougeole est possible, ainsi que les moments concernés, selon les données publiées par le gouvernement du Québec en date du 13 avril 2026.
24 mars
- Clinique Medic Axion
- de 10 h 30 à 13 h 15 (surveiller les symptômes jusqu'au 14 avril)
- Édifice le 1020
- de 10 h 30 à 13 h 15 (surveiller jusqu'au 14 avril)
- Urgence du CHUL (salle d'attente)
- de 20 h 19 à 22 h 21 (surveiller jusqu'au 14 avril)
- Urgence du CHUL (Bloc D)
- de 21 h 21 à 23 h 59 (surveiller jusqu'au 14 avril)
25 mars
- CHUL — Porte C2100, salle d'attente B en échographie générale
- de 8 h 15 à 11 h 15 (surveiller jusqu'au 15 avril)
- Urgence du CHUL (Bloc D)
- de minuit à 23 h 59 (surveiller jusqu'au 15 avril)
26 mars
- Urgence du CHUL (Bloc D)
- de minuit à 0 h 12 (surveiller jusqu'au 16 avril)
6 avril
- Dollarama de la Plaza Laval
- de 15 h à 18 h (surveiller jusqu'au 27 avril)
- Costco Sainte-Foy
- de 17 h à 20 h (surveiller jusqu'au 27 avril)
- Winners des Galeries de la Capitale
- de 18 h à 21 h (surveiller jusqu'au 27 avril)
7, 8 et 9 avril
- Hôpital de l'Enfant-Jésus
- de 7 h 35 à 9 h 40 et de 16 h à 18 h 05 chaque journée (surveiller jusqu'au 28, 29 et 30 avril selon la date)
- Hôpital de l'Enfant-Jésus — Département de radiologie, niveau 1 de l'aile B
- chaque journée (surveiller jusqu'au 28, 29 et 30 avril selon la date)
7 avril
- Hôpital de l'Enfant-Jésus — Salle clinique A, 2e étage de l'aile I
- de 13 h à 18 h (surveiller jusqu'au 28 avril)
8 avril
- Maxi, 3440 chemin des Quatre-Bourgeois
- de 21 h 15 à 23 h 30 (surveiller jusqu'au 29 avril)
10 avril
- Urgence du CHUL (salle d'attente et salles de triage)
- de 16 h 59 à 19 h 07 (surveiller jusqu'au 1er mai)
Qui est protégé.e contre la rougeole?
Tu es considéré.e comme protégé.e contre la rougeole si tu corresponds à l’une des situations suivantes : être né.e avant 1970, avoir une sérologie confirmant la présence d’anticorps contre la maladie, détenir une attestation médicale prouvant que tu as eu la rougeole avant le 1er janvier 1996 ou encore posséder une preuve écrite de vaccination contre la rougeole.
Le nombre de doses requises varie, soit deux doses pour les personnes nées à partir de 1980, ou nées entre 1970 et 1979 et travaillant dans la santé ou prévoyant voyager hors du Canada.
Une seule dose suffit pour les autres personnes nées entre 1970 et 1979.
Qu'est-ce que tu dois faire si tu as été exposé.e?
Si tu n'es pas protégé.e contre la rougeole et que tu te trouvais dans l'un des lieux listés aux heures indiquées, tu dois t'isoler à domicile à partir du cinquième jour suivant ta première exposition, et ce jusqu'au 14e jour inclusivement après ta dernière exposition.
Si tu fais partie des personnes à risque de complications — bébés de moins d'un an, personnes immunosupprimées ou femmes enceintes non adéquatement vaccinées —, communique rapidement avec Info-Santé 811 pour être évalué.e et recevoir un traitement préventif si nécessaire.
Pour prendre rendez-vous pour la vaccination, rends-toi sur Clic Santé ou compose le 1 877 644-4545.
Les symptômes de la rougeole à surveiller
La rougeole est extrêmement contagieuse — elle peut se transmettre en respirant simplement le même air qu'une personne infectée, même à plus de deux mètres de distance. Les symptômes les plus courants incluent :
- Fièvre élevée;
- Toux persistante;
- Congestion nasale;
- Conjonctivite (yeux rouges et larmoyants);
- Sensibilité à la lumière;
- Malaise généralisé;
- Éruption cutanée sous forme de rougeurs.
Ces symptômes apparaissent généralement entre 7 et 21 jours après l'exposition. Dans certains cas, la rougeole peut causer des complications sérieuses : otite, pneumonie, ou, plus rarement, perte de l'ouïe ou de la vue. Il n'existe aucun traitement curatif, d'où l'importance de la vaccination.
Si tu développes des symptômes, contacte Info-Santé 811 avant de te présenter dans une clinique ou un hôpital afin d'éviter de propager le virus.
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