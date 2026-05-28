4 virus ou maladies qui se propagent et à surveiller si tu voyages dans le Sud cet été
Non, on ne parle pas de la « tourista », ici! 🥴
Si tu planifies un voyage dans le Sud, sache que plusieurs virus et maladies infectieuses peu communs au Canada circulent actuellement dans plusieurs destinations soleil prisées par les Québécoises et les Québécois. Certains d'entre eux font actuellement l'objet d'avis officiels du gouvernement du Canada.
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Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) publie régulièrement des conseils de santé aux voyageurs et aux voyageuses.
Pour évaluer les risques sanitaires, le gouvernement du Canada classe ses avis selon une échelle à quatre niveaux : « Prendre les précautions sanitaires en voyage » (Niveau 1), « Prendre des précautions sanitaires spéciales » (Niveau 2), « Éviter tout voyage non essentiel » (Niveau 3) et « Éviter tout voyage » (Niveau 4).
Que tu aies prévu atterrir à Cuba, en Colombie ou ailleurs dans les Amériques, voici les virus et maladies à garder sur ton radar avant de boucler ta valise.
La fièvre jaune
Niveau de risque : Prendre les précautions sanitaires en voyage (Niveau 1)
La fièvre jaune est une maladie causée par un virus transmis à l’humain par la piqûre de moustiques infectés, particulièrement actifs le jour, surtout au lever et au coucher du soleil.
Le gouvernement du Canada signale actuellement un nombre de cas plus élevé que prévu en Colombie, en Bolivie et au Venezuela.
Les symptômes apparaissent généralement entre trois et six jours après la piqûre. Ils comprennent notamment de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements et une grande fatigue.
Dans les cas les plus graves, la maladie peut provoquer un jaunissement de la peau et des yeux, des hémorragies internes ainsi qu’une défaillance des organes, ce qui peut entraîner des complications potentiellement mortelles.
Un vaccin contre la fièvre jaune est approuvé et offert au Canada. Ottawa le recommande aux voyageuses et voyageurs qui se rendent dans les pays touchés, selon leur itinéraire.
Il est recommandé de se faire vacciner au moins 10 jours avant le départ dans un centre de vaccination désigné. Un certificat international de vaccination est remis après l’injection et peut être exigé à l’entrée dans certains pays.
Pour tout savoir sur la fièvre jaune, c'est par ici.
Le virus Oropouche
Niveau de risque : Prendre des précautions sanitaires spéciales (Niveau 2)
La maladie à virus Oropouche (MVO) est transmise à l’humain par la piqûre de certains moustiques et d’un petit moucheron infecté. Des éclosions ont été signalées dans plusieurs pays des Amériques, y compris dans certaines régions qui rapportent des cas pour la toute première fois.
La majorité des cas liés à des voyages recensés au Canada concernent des personnes revenant de Cuba.
Les symptômes apparaissent généralement entre trois et huit jours après la piqûre. Ils incluent des frissons, une forte fièvre soudaine, d’importants maux de tête ainsi que des douleurs musculaires et articulaires.
D’autres symptômes peuvent aussi survenir, comme des éruptions cutanées, des nausées, des vomissements, une sensibilité à la lumière et une douleur derrière les yeux. Dans de rares cas, la maladie peut entraîner des complications graves, notamment une méningite ou une encéphalite.
Aucun vaccin contre la MVO n’est actuellement disponible. Selon Ottawa, la meilleure façon de se protéger demeure d’éviter les piqûres d’insectes en tout temps.
Le gouvernement recommande également aux personnes enceintes ou qui envisagent une grossesse de consulter leur médecin avant de voyager dans une zone touchée, en raison de possibles risques de transmission au fœtus.
Pour tout savoir sur le virus Oropouche, c'est par ici.
La rougeole
Niveau de risque : Prendre les précautions sanitaires en voyage (Niveau 1)
La rougeole est une infection virale respiratoire très contagieuse qui se transmet par voie aérienne lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.
Les voyageuses et voyageurs peuvent y être exposés dans plusieurs contextes, notamment dans les aéroports, les avions, les trains, les lieux touristiques ou les événements très achalandés.
Le gouvernement du Canada observe actuellement une hausse importante des cas dans plusieurs régions du monde. L’avis s’applique à l’ensemble des destinations.
Les symptômes apparaissent généralement entre 7 et 21 jours après l’exposition. Ils commencent souvent par de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal ainsi que des yeux rouges et larmoyants. Une éruption cutanée rouge composée de taches et de plaques apparaît ensuite sur le visage avant de s’étendre progressivement au reste du corps.
La guérison survient habituellement en deux à trois semaines. Toutefois, des complications graves, parfois mortelles, peuvent toucher les jeunes enfants, les personnes enceintes et les personnes immunodéprimées.
Un vaccin contre la rougeole est offert au Canada et fait partie du calendrier de vaccination systématique. Ottawa recommande à toute personne dont la vaccination n’est pas à jour de consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé avant de voyager, peu importe la destination.
Pour tout savoir sur la rougeole, c'est par ici.
L'hépatite A
Niveau de risque : Aucun conseil de santé spécifique émis
L’hépatite A est une maladie du foie causée par le virus du même nom. Elle se transmet principalement par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés, surtout lors de voyages dans des régions où elle est plus répandue qu’au Canada.
Les sources de contamination les plus fréquentes incluent les glaçons, les mollusques et crustacés crus ou insuffisamment cuits ainsi que les fruits et légumes non pelés. Le virus peut aussi se transmettre par contact avec une personne infectée.
Les symptômes apparaissent généralement entre 14 et 28 jours après l’exposition, mais peuvent parfois survenir jusqu’à 50 jours plus tard. Ils comprennent notamment de la fièvre, de la fatigue, une perte d’appétit, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, une urine foncée ainsi qu’un jaunissement de la peau et du blanc des yeux.
Les symptômes durent habituellement moins de deux mois, mais peuvent persister jusqu’à neuf mois dans les cas les plus sévères.
Un vaccin contre l’hépatite A est offert au Canada. L’ASPC le considère comme la meilleure protection contre cette infection, particulièrement pour les voyageuses et voyageurs qui se rendent dans des pays où la maladie est présente ou dans des régions où l’accès à l’eau potable et les conditions sanitaires sont limités.
Il est recommandé de consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé ou une clinique santé-voyage idéalement six semaines avant le départ.
Régions à risque élevé : Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Moyen-Orient, Asie (à l'exception du Japon)
Pour tout savoir sur l'hépatite A, c'est par ici.
Petit bonus : la diarrhée du voyageur (tourista)
Il n’y a actuellement aucun conseil de santé spécifique lié à la diarrhée du voyageur, mais le gouvernement du Canada consacre tout de même une section à la fameuse tourista.
La diarrhée du voyageur est l’un des problèmes de santé les plus fréquents chez les personnes qui voyagent à l’étranger. Elle est généralement causée par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés dans des régions où les normes d’hygiène et de salubrité diffèrent de celles du Canada.
Plusieurs agents peuvent être en cause, notamment des bactéries comme l’E. coli, la salmonelle, la Shigella ou la campylobactérie, des parasites comme Giardia ou Cryptosporidium, ainsi que des virus comme le norovirus ou le rotavirus.
Les symptômes varient selon l’agent responsable, mais comprennent généralement de la diarrhée, de la fièvre, des nausées, des vomissements, des ballonnements et des crampes abdominales.
Dans la majorité des cas, les symptômes disparaissent d’eux-mêmes après quelques jours. Une déshydratation sévère peut toutefois survenir, particulièrement chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants.
Il n’existe pas de vaccin unique contre la diarrhée du voyageur, puisqu’elle peut être causée par plusieurs agents pathogènes différents. La prévention repose surtout sur une bonne hygiène des mains, une attention particulière au choix des aliments et des boissons ainsi que le transport de sels de réhydratation orale en cas de besoin.
Régions à risque élevé : Amérique centrale, Amérique du Sud, Mexique, Afrique, Moyen-Orient, Asie. Risque modéré dans certaines régions des Antilles.
Pour tout savoir sur la diarrhée du voyageur, c'est par ici.