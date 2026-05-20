Grand Prix et Memorial Day: les douanes américaines lancent un avertissement aux voyageurs

Ça va être BONDÉ ce week-end! 😳

Des voitures qui attendent aux douanes Canada-États-Unis.

Les autorités frontalières américaines s'attendent à d'importants délais pour le week-end du 22 au 24 mai.

Amyinlondon | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Avec le Grand Prix de Montréal, qui se tient du 22 au 24 mai, et le long week-end du Memorial Day, les frontières Canada-États-Unis risquent d'être particulièrement achalandées dans les prochains jours.

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Les autorités frontalières américaines (U.S. Customs and Border Protection) ont émis un avertissement de voyage à l'intention des personnes qui prévoient traverser la frontière prochainement, alors que des temps d'attente importants sont à prévoir.

« Être bien préparé aidera à minimiser les délais aux points d'entrée », indique le CBP dans son communiqué officiel.

L'avertissement cible principalement les points de contrôle de Detroit, Port Huron et Sault Ste. Marie en Ontario, mais les postes québécois comme Lacolle et Stanstead pourraient tout autant être touchés.

Et ce n'est pas qu'une question locale. Selon l'American Automobile Association (AAA), près de 45 millions de personnes aux États-Unis prévoient de voyager d'au moins 80 kilomètres de chez elles pour le Memorial Day — un record absolu. La grande majorité, soit plus de 39 millions, prendra la route.

L'an dernier, le Grand Prix de Montréal avait attiré 352 000 personnes sur l'ensemble du week-end, dont une grande proportion de visiteurs et visiteuses venant des États-Unis et de l'international. Cette année, les chiffres pourraient encore grimper.

Le CBP rappelle notamment que toutes les personnes qui traversent la frontière doivent :

  • Avoir leurs documents de voyage valides en main
  • Déclarer tous leurs achats, boissons alcoolisées et produits agricoles
  • Déclarer tout montant en argent liquide dépassant 10 000 $
  • Ne pas transporter de cannabis, illégal sous la loi fédérale américaine, même en provenance du Canada

Pour éviter les pires délais, mieux vaut éviter de traverser entre 15 h et 18 h les jeudi 22 et vendredi 23 mai. Le lundi après-midi s'annonce également très chargé, tandis que le dimanche devrait être plus tranquille.



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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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