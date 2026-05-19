Une étude dévoile ce que les Québécois mettent dans leur assiette et ça fait dur
On parle même d'habitudes « québécoises »! 🫠
Entre les chocolats, le fromage et les chips en collation, la pizza au souper et les excès de sel qui explosent les recommandations de la santé publique, le tout premier Portrait NutriQuébec 2026 dresse un constat inquiétant sur les habitudes alimentaires des adultes au Québec. Et disons que les fruits et légumes ont des croûtes à manger pour gagner de la place dans ton assiette.
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L’équipe du projet NutriQuébec de l’Université Laval a publié ce mardi 19 mai une vaste étude basée sur les données recueillies auprès de 6 835 adultes québécois ayant rapporté plus de 26 000 repas entre 2019 et 2025.
Les chercheurs et chercheuses ont analysé les habitudes alimentaires grâce à des rappels alimentaires détaillés réalisés en ligne. Les données ont ensuite été pondérées selon l’âge et le sexe afin de représenter plus fidèlement la population adulte du Québec.
Le rapport, présenté comme « le plus vaste projet jamais réalisé au Québec sur la nutrition et la santé », a pour objectif de mieux comprendre ce que les Québécoises et Québécois mangent réellement au quotidien afin d’orienter les politiques de santé publique.
Plus de 75 % des données utilisées ont majoritairement été recueillies en 2024 et 2025, ce qui permet d’obtenir un portrait particulièrement récent des habitudes alimentaires au Québec.
L’étude souligne aussi que les informations récoltées pourraient éventuellement servir à documenter les inégalités sociales liées à l’alimentation et à mieux cibler les futures interventions en santé publique.
Des résultats loin d’être glorieux
Selon l’étude, moins de deux adultes sur dix respectent les recommandations de Santé Canada concernant le sodium. Même chose pour les gras saturés. Côté fruits et légumes, seuls 36 % des adultes atteignent le minimum recommandé de cinq portions par jour.
Autrement dit : la majorité des adultes québécois mangent trop salé, trop gras et pas assez de végétaux.
Les chercheurs et chercheuses ont aussi identifié les principaux coupables derrière ces excès alimentaires. Pour le sodium, les assaisonnements, sauces, pains, fromages et charcuteries arrivent en tête. Ensemble, ces catégories représentent 63 % de l’apport total en sodium des participants et participantes.
Le fromage ressort aussi comme l’une des plus grandes sources de gras saturés, représentant à lui seul 25 % des apports. Pour les sucres libres, ce sont les bonbons, chocolats, pâtisseries et boissons sucrées qui dominent largement.
Les auteurs et autrices du rapport précisent également qu’un nombre limité de catégories d’aliments serait responsable d’une grande partie des excès en sodium, gras saturés et sucres libres observés dans l’alimentation des adultes québécois. Ils estiment que cibler ces produits pourrait avoir un impact important à l’échelle de la population.
Des habitudes « québécoises »
L’étude d’une vingtaine de pages révèle « sans surprise » plusieurs habitudes très québécoises au fil de la journée.
« La place importante qu’occupe le fromage et le déjeuner typique, qui inclut “pain grillé, beurre d’arachide et banane” sont essentiellement des signatures culturelles de l’alimentation au Québec », explique par communiqué Benoît Lamarche, chercheur responsable de NutriQuébec et directeur du Centre NUTRISS à l’Université Laval.
« Ce portrait permet de mieux comprendre les contextes de consommation afin de proposer des actions adaptées aux réalités du quotidien. Par exemple, les fruits sont surtout consommés au déjeuner et en collation, tandis que les légumes sont davantage intégrés au dîner et au souper dans des plats composés », ajoute Benoît Lamarche.
Au déjeuner, les aliments les plus consommés sont la banane, le pain tranché, les œufs et le beurre d’arachide.
Au dîner, la soupe aux légumes, la salade jardinière et le fromage à pâte ferme arrivent parmi les aliments les plus souvent consommés.
Au souper, la salade jardinière partage le podium avec la pizza garnie, le fromage à pâte ferme et le riz aux légumes. Quant aux collations, les pommes côtoient les croustilles de pommes de terre, le fromage et les bananes.
Même si certains fruits et légumes demeurent populaires, les chercheurs et chercheuses soulignent que les portions consommées restent insuffisantes dans l’ensemble.
Le rapport note aussi que les fruits les plus populaires, comme les petits fruits et les pommes, ont l’avantage d’être accessibles toute l’année et parfois produits localement au Québec. Même constat pour plusieurs légumes les plus consommés, notamment les oignons, tomates et carottes.
Une analyse spécifique sur les aliments ultra-transformés sera dévoilée prochainement, indique-t-on. On estime qu’ils pourraient représenter l’une des principales sources de sodium, de gras saturés et de sucres libres dans l’alimentation des Québécoises et Québécois.
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