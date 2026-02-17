C'est pas toi qui est « cheap » : Les factures au resto ont explosé au Québec en un an
Tu risques de vouloir manger davantage à la maison!
Si tu as l’impression que sortir au restaurant te coûte maintenant les yeux de la tête, voire la peau des fesses, tu n’es pas dupe : c’est bel et bien le cas. Les toutes nouvelles données de Statistique Canada publiées ce mardi 17 février révèlent une hausse spectaculaire des prix au resto qui va te donner envie de manger chez vous encore plus souvent.
Selon les chiffres de l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier 2026, manger au resto te coûte maintenant 12,3 % plus cher qu’il y a un an. C’est presque trois fois plus que la hausse générale des prix au pays, qui s’établit à 2,3 %.
Au Québec, l’inflation globale se maintient à 3,0 %, ce qui signifie que ton panier d’épicerie et tes sorties coûtent plus cher que la moyenne canadienne.
Le congé de taxes qui joue des tours
Rappelle-toi que le gouvernement fédéral de l’époque, sous la gouverne de Justin Trudeau, avait mis en place un congé temporaire de TPS et de TVH sur certains produits entre le 14 décembre 2024 et le 15 février 2025, incluant les repas au restaurant. En janvier 2025, tu payais donc ta facture de restaurant sans ces taxes.
Maintenant que l’on compare avec janvier 2026, où les taxes sont revenues, la différence paraît énorme dans les statistiques. Ce bond de 12,3 % reflète en partie ce retour à la « normale fiscale ».
L’effet du congé de taxes touche aussi ta facture d’alcool. Les boissons alcoolisées servies au resto ont grimpé de 9,0 % en un an, tandis que celles achetées en magasin (à la SAQ, par exemple) affichent une hausse de 7,9 %.
Encore une fois, ces produits faisaient partie du congé de taxes de l’hiver dernier, ce qui explique en partie la comparaison douloureuse.
Voici les hausses marquantes en janvier 2026, selon Statistique Canada :
- Aliments achetés au restaurant
- Hausse spectaculaire de 12,3 % sur un an
- Boissons alcoolisées servies dans un établissement avec permis
- Hausse de 9,0 %
- Viande
- Hausse de 9,4 % en magasin
- Boissons alcoolisées achetées en magasin
- Hausse de 7,9 %
- Jouets et jeux (excluant les jeux vidéo)
- Hausse de 8,7 %
- Vêtements pour enfants
- Hausse de 6,3 %
- Impôt foncier et autres frais spéciaux
- Hausse de 5,6 %
- Aliments achetés en magasin
- Hausse de 4,8 % (en baisse comparativement à décembre)
- Loyer
- Hausse de 4,3 %
Quelques bonnes nouvelles
Tout n’est pas noir et les bonnes nouvelles se doivent d’être soulignées, aussi minimes qu’elles soient. L’essence a chuté de 16,7 % comparé à janvier 2025, ce qui aide un peu ton budget transport. Les prix des fruits frais ont aussi baissé de 3,1 % le mois dernier, grâce à de bonnes récoltes dans les régions productrices.
Les prix du logement ralentissent également leur course folle : avec une hausse de seulement 1,7 % en janvier, c’est la première fois en près de cinq ans que la progression annuelle passe sous la barre des 2 %.
Mais malgré ces quelques accalmies, le portrait reste difficile pour les travailleuses et travailleurs québécois.e.s qui essaient de garder la tête hors de l’eau. Entre les restos hors de prix, l’épicerie qui reste chère et le loyer qui grimpe, jongler avec son budget demande de plus en plus de créativité.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.