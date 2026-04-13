6 choses à savoir sur Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec
Une première PM issue de la génération X!
« C’est le début d’un vent nouveau », a lancé lors de son discours de victoire Christine Fréchette, élue première ministre du Québec et cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ). Mais qui est celle qui remplacera, jusqu’aux prochaines élections, François Legault à la tête de la province?
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La femme de 55 ans a été choisie par 57,9 % des 15 833 membres sur 20 524 aptes à voter. Son seul rival, Bernard Drainville, a, quant à lui, reçu 42,1 % des votes.
D’ici jusqu’à ce qu’elle mette sur pied son cabinet ministériel, voici ce qu’il faut savoir sur Chrstine Fréchette.
C'est la 2e femme à diriger le Québec
C’est la plus récente corde qu’elle peut ajouter à son arc professionnel. Le 12 avril entrera dans les annales, alors que Christine Fréchette est devenue la deuxième femme à occuper le poste de première ministre dans l’histoire du Québec.
La première à avoir brisé le plafond de verre est l’ancienne cheffe du Parti québécois, Pauline Marois, en poste de 2012 à 2014.
C'est une première ministre issue de la génération X
Du haut de ses 55 ans, Christine Fréchette s'est présentée lors de son discours de victoire comme ambassadrice de la « génération X », elle qui est née en 1970.
Elle a rappelé l'époque dans laquelle elle a grandi, avec « les référendums perdus, les échecs des négociations avec le Canada, les récessions, le chômage ».
Elle est une ancienne ministre sous François Legault
Élue pour la première fois comme députée de Sanguinet lors de l’élection générale de 2022, Christine Fréchette gagne rapidement la confiance de François Legault, qui la nomme ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
À la suite du départ en septembre 2024 du « superministre » de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, elle hérite de ses responsabilités, dont le ministère du Développement économique régional, et devient de facto la superministre du gouvernement Legault.
Elle occupe ces fonctions jusqu’à l’annonce de sa candidature dans la course à la chefferie de la CAQ, le 26 janvier dernier.
Elle a une maîtrise de l'Université Laval
Celle qui est native de Trois-Rivières détient depuis 1994 une maîtrise en relations internationales de l’Université Laval.
Auparavant, elle a obtenu en 1992 un baccalauréat en administration, avec une spécialisation en économie et commerce international à HEC Montréal.
L'économie, ça la connait
Il faut dire que les études de la première ministre désignée lui ont beaucoup servi dans ses années qui ont précédé son élection comme députée.
Entre 2014 et 2022, Christine Fréchette a occupé des postes clés dans le monde de l'économie québécoise et montréalaise, notamment comme directrice des relations externes et institutionnelles à Montréal International de 2014 à 2016, puis comme présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal de 2016 à 2021.
Elle a également été chroniqueuse à Radio-Canada entre 2020 et 2021, avant d’agir à titre de cheffe de projet pour la Zone d’innovation en santé personnalisée, en collaboration avec la Société de développement Angus et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de 2021 à 2022.
Elle a également été membre du CA du Conseil du statut de la femme de 1996-2005, époque à laquelle elle a milité pour un congé parental réservé aux pères.
Elle est mariée et mère de famille
Élue « mère du Québec », alors qu'elle dirigera la grande famille qu'est le Québec, Christine Fréchette est elle-même maman d'un fils, Olivier.
Elle est également mariée à l'homme d'affaires Guy Nadeau, actuel vice-président de Desjardins Entreprises Montréal