Cette populaire terrasse au bord de l'eau à 1h de MTL a fermé — voici ce qui la remplace

Fini La Tropézienne 😢... Allô L'Ancrage! 😍

Des personnes qui festoient à La Tropézienne. Droite : Le décor du nouveau café, bar et lounge L'Ancrage à Venise-en-Québec.

La terrasse La Tropézienne qui faisait fureur a été remplacé par un nouveau café-buvette à découvrir cet été.

La Tropézienne | Facebook, Quai 260 & L'Ancrage - Buvette de quartier | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Ouverte à l'été 2022, la terrasse-lounge La Tropézienne, située à Venise-en-Québec à environ une heure de Montréal, s'était rapidement taillé une place parmi les incontournables pour festoyer au bord de l'eau, le temps d'une journée ou d'une soirée. Malheureusement pour les adeptes, on a appris en mai dernier que l'endroit ne revenait pas pour la saison 2026. Cependant, l'espace n'est pas resté vide bien longtemps, car un nouveau café-buvette s'y est déjà installé et ça vaut tout autant le détour. Voici ce qui t'attend là-bas.

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Reconnue pour son décor boho, son ambiance festive et ses 5 à 7 devant le coucher du soleil, La Tropézienne a annoncé sa fermeture le 12 mai dernier sur ses réseaux sociaux.

« Les nuits dorées, les couchers de soleil, la musique... tout ça, c'était grâce à vous. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la fermeture de La Tropézienne. Merci pour chaque moment de magie partagé avec nous. Vous avez rendu cet endroit inoubliable », peut-on lire dans la publication.

Pas le temps de pleurer ce départ, car dès le lendemain, L'Ancrage - Buvette de quartier a annoncé son arrivée. « Une page se tourne, mais l'histoire continue », a écrit l'établissement.

Puis, c'est le 15 juin dernier que le café, bar et lounge a ouvert ses portes. L'Ancrage se décrit comme « un endroit convivial où se rencontrent bons cocktails, vins, bières, cafés, petites bouchées à partager et moments mémorables entre amis et en famille ». Le décor a quelque peu changé, mais c'est surtout le menu qui est à découvrir.

Viennoiseries, sandwichs déjeuner, plateaux de charcuteries et fromages, burrata du moment, salades et grignotines sauront combler tes petits creux, le tout accompagné d'un café, un cocktail ou un verre de vin.

Ce n'est pas la seule nouveauté dans le coin. Juste à côté, le restaurant Sandbar a été remplacé par le Quai 260. Du même propriétaire que L'Ancrage, il s'agit plutôt d'un restaurant avec terrasse où la vue sur le lac Champlain a tout pour plaire.

Avec l'hôtel Le Rosay qui est juste en face de ces deux nouvelles adresses, ton escapade à Venise-en-Québec cet été s'annonce déjà mémorable.

L'Ancrage - Buvette de quartier

Prix : 💸💸💸

Type de bouffe : brunch léger et bouchées

Adresse : 266, avenue Venise Ouest, Venise-en-Québec, QC

Menu de L'Ancrage

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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