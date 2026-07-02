Cette populaire terrasse au bord de l'eau à 1h de MTL a fermé — voici ce qui la remplace
Fini La Tropézienne 😢... Allô L'Ancrage! 😍
Ouverte à l'été 2022, la terrasse-lounge La Tropézienne, située à Venise-en-Québec à environ une heure de Montréal, s'était rapidement taillé une place parmi les incontournables pour festoyer au bord de l'eau, le temps d'une journée ou d'une soirée. Malheureusement pour les adeptes, on a appris en mai dernier que l'endroit ne revenait pas pour la saison 2026. Cependant, l'espace n'est pas resté vide bien longtemps, car un nouveau café-buvette s'y est déjà installé et ça vaut tout autant le détour. Voici ce qui t'attend là-bas.
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Reconnue pour son décor boho, son ambiance festive et ses 5 à 7 devant le coucher du soleil, La Tropézienne a annoncé sa fermeture le 12 mai dernier sur ses réseaux sociaux.
« Les nuits dorées, les couchers de soleil, la musique... tout ça, c'était grâce à vous. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la fermeture de La Tropézienne. Merci pour chaque moment de magie partagé avec nous. Vous avez rendu cet endroit inoubliable », peut-on lire dans la publication.
Pas le temps de pleurer ce départ, car dès le lendemain, L'Ancrage - Buvette de quartier a annoncé son arrivée. « Une page se tourne, mais l'histoire continue », a écrit l'établissement.
Puis, c'est le 15 juin dernier que le café, bar et lounge a ouvert ses portes. L'Ancrage se décrit comme « un endroit convivial où se rencontrent bons cocktails, vins, bières, cafés, petites bouchées à partager et moments mémorables entre amis et en famille ». Le décor a quelque peu changé, mais c'est surtout le menu qui est à découvrir.
Viennoiseries, sandwichs déjeuner, plateaux de charcuteries et fromages, burrata du moment, salades et grignotines sauront combler tes petits creux, le tout accompagné d'un café, un cocktail ou un verre de vin.
Ce n'est pas la seule nouveauté dans le coin. Juste à côté, le restaurant Sandbar a été remplacé par le Quai 260. Du même propriétaire que L'Ancrage, il s'agit plutôt d'un restaurant avec terrasse où la vue sur le lac Champlain a tout pour plaire.
Avec l'hôtel Le Rosay qui est juste en face de ces deux nouvelles adresses, ton escapade à Venise-en-Québec cet été s'annonce déjà mémorable.
L'Ancrage - Buvette de quartier
Prix : 💸💸💸
Type de bouffe : brunch léger et bouchées
Adresse : 266, avenue Venise Ouest, Venise-en-Québec, QC