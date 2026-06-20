Ce café au bord de l’eau à 40 minutes de Montréal est digne d’un conte de fées
Un livre, un café, et une vue de rêve! ✨
Niché dans la ville de Vaudreuil-Dorion, à une trentaine de minutes du cœur de Montréal, se trouve un adorable petit café qui semble avoir traversé les univers pour passer du monde des fées à notre réalité. C'est dans la pittoresque maison historique de l'Anse de Vaudreuil, qui offre une vue imprenable sur le lac des Deux Montagnes et les paysages environnants, qu'opère le Norah Café de l'Anse.
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En été, il est impossible de ne pas tomber sous le charme d'antan de l'endroit, avec ses petites tables de pique-nique, ses parasols écarlates, ses murs ornés de fleurs, sa balançoire accrochée à un arbre, l'horizon montagneux et la fenêtre où ta commande te sera servie.
Et que dire du menu? On y trouve des soupes servies avec du pain au levain artisanal de la Boulangerie Furley, des bagels au fromage à la crème et des assiettes déjeuner classiques. Les vedettes du menu sont toutefois les sandwichs grillés gourmands, comme le grilled cheese au cheddar fort, la version au kimchi, ou encore les créations garnies de chutney aux pommes, de jambon, de dinde et de choucroute.
Pour accompagner le tout, une sélection alléchante de boissons chaudes et froides est offerte, allant des cafés de spécialité certifiés biologiques et équitables aux matchas, chai lattés, london fogs, chocolats chauds et thés. Des laits végétaux, des sirops et plusieurs options personnalisables permettent à chacun et chacune de créer sa boisson idéale dans cette adresse aussi charmante que réconfortante.
Si tu cherches l'endroit idéal pour un rendez-vous galant ou encore une matinée à lire dans un cadre enchanteur, cette adresse de la Montérégie vaut définitivement le détour.
Norah Café de l'Anse
Prix moyen par plat : 11,19 $ | Prix moyen par boisson : 4,90 $
Quand : Du mercredi au dimanche de 9 h à 16 h (la cuisine ferme à 15 h)
Adresse : 132, ch. de l'Anse, Vaudreuil-Dorion, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.