Ce café au bord de l’eau à 40 minutes de Montréal est digne d’un conte de fées

Un livre, un café, et une vue de rêve! ✨

Une personne devant le Norah Café de l'Anse. Droite : Une tablée dans la cour du Norah Café de l'Anse.

Tu peux prendre un café dans un bâtiment historique près de Montréal.

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Éditrice Junior

Niché dans la ville de Vaudreuil-Dorion, à une trentaine de minutes du cœur de Montréal, se trouve un adorable petit café qui semble avoir traversé les univers pour passer du monde des fées à notre réalité. C'est dans la pittoresque maison historique de l'Anse de Vaudreuil, qui offre une vue imprenable sur le lac des Deux Montagnes et les paysages environnants, qu'opère le Norah Café de l'Anse.

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En été, il est impossible de ne pas tomber sous le charme d'antan de l'endroit, avec ses petites tables de pique-nique, ses parasols écarlates, ses murs ornés de fleurs, sa balançoire accrochée à un arbre, l'horizon montagneux et la fenêtre où ta commande te sera servie.


Et que dire du menu? On y trouve des soupes servies avec du pain au levain artisanal de la Boulangerie Furley, des bagels au fromage à la crème et des assiettes déjeuner classiques. Les vedettes du menu sont toutefois les sandwichs grillés gourmands, comme le grilled cheese au cheddar fort, la version au kimchi, ou encore les créations garnies de chutney aux pommes, de jambon, de dinde et de choucroute.


Pour accompagner le tout, une sélection alléchante de boissons chaudes et froides est offerte, allant des cafés de spécialité certifiés biologiques et équitables aux matchas, chai lattés, london fogs, chocolats chauds et thés. Des laits végétaux, des sirops et plusieurs options personnalisables permettent à chacun et chacune de créer sa boisson idéale dans cette adresse aussi charmante que réconfortante.


Si tu cherches l'endroit idéal pour un rendez-vous galant ou encore une matinée à lire dans un cadre enchanteur, cette adresse de la Montérégie vaut définitivement le détour.

Norah Café de l'Anse

Prix moyen par plat : 11,19 $ | Prix moyen par boisson : 4,90 $

Quand : Du mercredi au dimanche de 9 h à 16 h (la cuisine ferme à 15 h)

Adresse : 132, ch. de l'Anse, Vaudreuil-Dorion, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Norah Café de l'Anse


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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