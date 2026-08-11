La téléréalité Love Is Blind sur Netflix débarque au Canada et tu peux déjà t'inscrire
Es-tu « game » de trouver l'amour à l'aveugle? 😍
Les fameux pods débarquent chez nous et, cette fois, c'est toi qui pourrais t'y retrouver. Netflix vient d'annoncer que Love Is Blind, la téléréalité qui a converti la planète entière au speed dating à l'aveugle, aura sa propre version canadienne. Et les inscriptions sont déjà ouvertes : les célibataires du pays qui veulent tenter l'expérience peuvent postuler dès maintenant.
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Pour ceux et celles qui ont raté les dix dernières saisons américaines (on ne juge pas) : des célibataires se rencontrent sans jamais se voir, discutent pendant des heures à travers un mur dans les célèbres « pods », et finissent par se fiancer à une personne qu'ils n'ont jamais vue en vrai. Ensuite, le vrai test commence : ils emménagent ensemble, planifient un mariage et découvrent si l'attirance physique suit la connexion émotionnelle. Le jour du mariage, ils doivent décider s'ils disent oui ou non, devant famille et amis.
Animée par Nick et Vanessa Lachey, l'émission originale a fait ses débuts en février 2020 et est rapidement devenue un phénomène mondial. Depuis, plusieurs pays ont eu droit à leur propre version, dont le Japon, le Brésil, la Suède, le Royaume-Uni, le Mexique, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie et la France. Le Canada s'ajoute maintenant à la liste, et d'autres pays suivront.
Qui est derrière la version canadienne?
La production est confiée à Insight Productions (une compagnie de Blue Ant Studios), avec Erin Brock (Canada Shore, Big Brother Canada), Jessica Brunton (Top Chef Canada, Extracted) et John Brunton (The Amazing Race Canada, les prix JUNO) à titre de producteurs exécutifs. Bref, des pros des téléréalités où le drama est le personnage principal!
Chez Netflix, Danielle Woodrow et Tara Woodbury, toutes deux directrices de contenu pour le Canada, se disent enthousiastes envers ce nouveau chapitre : elles estiment que Love Is Blind a changé la façon dont les gens tombent en amour à travers le monde, et que c'est maintenant au tour du Canada d'apporter sa propre dose de romance et de drame.
Erin Brock, de son côté, rappelle que la question au cœur de l'émission reste la même depuis le début : peut-on trouver le grand amour uniquement à partir d'une connexion émotionnelle? Elle se dit « emballée de vivre cette expérience avec une distribution canadienne réellement ouverte à trouver l'âme sœur », et fière de faire partie de ce phénomène mondial.
Qu'est-ce que ça prend pour t'inscrire?
Pour tenter ta chance, tu dois remplir le formulaire en ligne sur le site officiel de casting et soumettre une vidéo ainsi qu'une photo récente. La date limite pour appliquer est le 2 novembre 2026 à 23 h 59, mais elle pourrait changer sans préavis.
Pour être admissible, il faut avoir au moins 19 ans, avoir ta citoyenneté canadienne ou ta résidence permanente au 1er janvier 2027, et être en excellente santé physique et mentale, question de passer à travers les évaluations médicales et psychologiques exigées par la production.
Le tournage est prévu à Toronto pour une durée d'environ quatorze jours, aux côtés d'une dizaine à une quarantaine d'autres personnes qui cherchent l'amour, avec très peu d'intimité, vu que le plateau est équipé de caméras et de micros qui captent tout, 24h/24. Les participants et participantes reçoivent une allocation hebdomadaire, mais une partie des paiements pourrait n'être versée qu'après la diffusion du dernier épisode.