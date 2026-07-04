Le top mondial des meilleurs passeports est sorti et celui du Canada a mauvaise mine

Le passeport canadien ne te mène plus aussi loin que tu pense.

Des passeports canadiens.

Un palmarès mondial des meilleurs passeport au monde classe celui du Canada hors du top 10.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Longtemps considéré comme l'un des plus puissants au monde, le passeport canadien semble avoir perdu un peu de son lustre ces dernières années. Un récent classement montre d'ailleurs qu'il ne figure toujours pas parmi les 10 meilleurs.

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C'est ce qui ressort de l'édition 2026 du Global Passport Index, publiée cette semaine par la firme londonienne Global Citizen Solutions, spécialisée dans les services de résidence et de citoyenneté.

Le classement évalue la puissance des passeports de 199 pays en fonction de trois critères : la liberté de voyager qu'ils offrent, l'attrait du pays pour les investissements étrangers ainsi que la qualité de vie du pays.

Pour une troisième année consécutive, le Canada est exclu du top 10 et se classe au 13e rang, deux positions derrière les États-Unis, qui occupent la 11e place.

Il s'agit tout de même d'une progression de deux rangs par rapport à l'édition publiée en juillet 2025, où le Canada figurait au 15e échelon.

Cette 13e place s'explique principalement par les excellents résultats du pays en matière de qualité de vie, où il occupe le 8e rang mondial, ainsi que par sa 22e position pour son attrait auprès des investisseurs étrangers.

C'est toutefois l'indice de mobilité qui freine le Canada. Ce critère, qui mesure les avantages de voyage offerts par un passeport tout en tenant compte de l'attrait des destinations accessibles, place le pays au 37e rang mondial.

Malgré cette position, les titulaires d'un passeport canadien peuvent toujours entrer dans 181 pays sans visa. Ce nombre s'élevait toutefois à 184 en juillet 2025.

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Québec Voyage Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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