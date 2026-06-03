Le Canada dégringole dans le top 20 des meilleurs pays au monde

Ça fait mal à l'égo.

Des gens dans la rue, à Montréal.

Selon un palmarès des meilleurs pays au monde, le Canada a chuté du haut de l'échelle pour se ramasser au bas du top 20.

Beimei360 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Canada jouit habituellement d'une solide réputation sur la scène internationale. Pourtant, le pays a sensiblement reculé dans le tout nouveau palmarès annuel U.S. News Best Countries, au point de se retrouver derrière son voisin du sud, les États-Unis.

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L'édition 2026 du classement marque un tournant méthodologique important. Là où les années précédentes misaient principalement sur des sondages de perception, le palmarès repose désormais sur 100 indicateurs statistiques répartis dans huit catégories pour évaluer 100 pays :

  • Culture et tourisme
  • Développement économique
  • Gouvernance
  • Santé
  • Infrastructure
  • Environnement
  • Opportunité
  • Vitalité civique

Les données proviennent d'organisations internationales reconnues, dont les Nations unies et l'OCDE.

En tête du classement mondial 2026, on retrouve la Suisse, suivie du Danemark et de la Suède.

Le Canada au 19e rang — une chute marquée

Le Canada n'est pas dans les profondeurs du classement, loin de là. Sous la gouverne de Mark Carney, il se hisse au 19e rang mondial. Mais le contraste avec les éditions précédentes est frappant : le pays occupait la 4e position en 2024 et la 3e en 2023. La refonte de la méthodologie a manifestement joué en sa défaveur.

Sur certains fronts, le bilan est néanmoins encourageant. En culture et tourisme, le Canada décroche la 8e place mondiale, portée par la richesse créative du pays, l'influence de ses 22 lauréats du prix Nobel et des exportations culturelles avoisinant les 40,6 milliards de dollars américains.

En gouvernance et en opportunité, le pays se classe au 18e rang dans les deux catégories, notamment grâce à ses programmes sociaux robustes et à sa faible exposition à la violence politique.

C'est du côté de l'environnement que le tableau se noircit. Le Canada atterrit au 63e rang mondial — un résultat étonnant pour un pays aux immenses espaces naturels. Ses émissions de carbone élevées, ses lacunes en biodiversité et ses piètres performances en commerce durable plombent sa note.

En santé et en vitalité civique, le Canada se maintient au 27e rang dans les deux cas, sans réellement se distinguer.

Le top 20 mondial 2026

  1. Suisse
  2. Danemark
  3. Suède
  4. Allemagne
  5. Pays-Bas
  6. Norvège
  7. Royaume-Uni
  8. Finlande
  9. Luxembourg
  10. Autriche
  11. Belgique
  12. France
  13. Irlande
  14. Australie
  15. Islande
  16. Singapour
  17. Japon
  18. États-Unis
  19. Canada
  20. Corée du Sud

Pourquoi les États-Unis devancent-ils le Canada?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les États-Unis (18e rang) surpassent le Canada grâce à deux atouts majeurs : une domination totale en culture et tourisme — où ils occupent le 1er rang mondial — et une puissance économique hors norme, bonne pour la 2e place en développement économique. La taille de leur marché intérieur et leur capacité d'innovation technologique pèsent lourd dans la balance.

Cela dit, le pays de Donald Trump n'est pas sans failles. Les États-Unis se classent au 72e rang en environnement, au 41e en vitalité civique et au 39e en infrastructure — des talons d'Achille bien réels.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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