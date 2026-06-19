Le top des universités au pays pour 2027 est sorti et voici où se classent celles du Québec
Il y en a qui ont eu des meilleurs bulletins que ça...🥴
Le nouveau classement mondial des universités vient d'être dévoilé et McGill conserve son titre de meilleure université au Canada. La bonne nouvelle s'arrête toutefois là : l'institution montréalaise a perdu quelques rangs par rapport à l'an dernier. Voici où se classent les établissements du Québec.
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Publié ce 18 juin, le QS World University Rankings 2027 de QS Quacquarelli Symonds offre un bon aperçu des meilleures établissements d'enseignement supérieur d'un bout à l'autre de la planète.
Au Canada, le constat est toutefois moins reluisant. Le rapport indique que 66 % des institutions canadiennes évaluées ont perdu des rangs cette année. McGill conserve néanmoins sa place de meilleure université du pays en se classant au 30e rang mondial parmi plus de 1 500 organisations évaluées, devant l'Université de Toronto, qui arrive au 32e échelon.
Cette performance demeure toutefois une victoire en demi-teinte. L'établissement montréalais occupait le 27e rang dans l'édition précédente du classement et figurait même au 21e rang mondial en 2015.
Selon QS Quacquarelli Symonds, McGill se distingue par son excellente réputation auprès du milieu académique et des employeurs, les perspectives d'emploi de ses diplômés, son engagement en matière de développement durable ainsi que l'ampleur de son réseau de recherche international.
Ses performances sont toutefois plus modestes en ce qui concerne le nombre de citations scientifiques par membre du corps professoral et le ratio entre le personnel enseignant et la population étudiante, deux indicateurs qui comptent lourd dans le calcul de la note finale.
Et McGill est loin d'être la seule à avoir perdu du terrain. Parmi les six universités québécoises présentes dans le classement mondial, une seule a progressé cette année : l'Université de Montréal, qui est passée du 168e au 162e rang.
Voici comment se sont classées les universités du Québec pour 2027 :
- Université McGill - 30e position
- Université de Montréal - 162e
- Université Concordia - 497e
- Université Laval - 526e
- Université de Sherbrooke - entre 951e-1 000e
- Réseau des Universités du Québec - entre 951e-1 000e
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