Les meilleures villes au Canada en 2026 sont classées et Montréal est « clanchée » par Ottawa

LA ville qui a longtemps eu la réputation d'être ennuyante? 😬

Vue sur Montréal. Droite : vue du Canal Rideau à Ottawa.

Un palmarès a classé les meilleures villes au Canada en 2026 et Montréal est clanchée par Ottawa.

Narcity Québec, Aqnus Febriyant | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le prestigieux palmarès « World's Best Awards » de Travel + Leisure vient de dévoiler son édition 2026 des meilleures villes à visiter dans le monde et cinq villes canadiennes se sont faufilées parmi la crème de la crème, dont Montréal. Toutefois, la métropole québécoise s'est fait déclasser par la capitale nationale, Ottawa.

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Pour cette 31e édition du palmarès, plus de 661 000 votes ont été récoltés auprès des plus de 270 000 lecteurs et lectrices de la publication, qui devaient évaluer les villes selon plusieurs critères, dont les attraits touristiques et les monuments, l'architecture et l'ambiance générale, la qualité des hôtels, la scène gastronomique, les options de magasinage et l'expérience globale du séjour.

Résultat : le Canada a réussi à placer cinq villes et deux d'entre elles se trouvent dans la Belle Province. Comme l'an dernier, la ville de Québec trône au sommet des destinations canadiennes. À noter toutefois que ces villes ne figurent pas parmi le top 25 mondial.

Les personnes sondées ont notamment souligné la splendeur du Vieux-Québec, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses grands hôtels historiques, l'ambiance romantique du secteur et sa capacité à donner l'impression d'être en Europe, en plein cœur de l'Amérique du Nord.

Si Montréal se trouvait à la deuxième place en 2025, la voilà relayée à la quatrième position, derrière Victoria, en Colombie-Britannique, et Ottawa, en Ontario. Toronto, elle, est toujours absente du palmarès.

Voici le classement 2026 des meilleures villes au Canada, selon Travel + Leisure :

  1. Québec — note de 86,99
  2. Victoria (Colombie-Britannique) — note de 83,77
  3. Ottawa (Ontario) — note de 83,11
  4. Montréal — note de 82,78
  5. Vancouver (Colombie-Britannique) — note de 82,73

Qu'est-ce qu'Ottawa a de plus que Montréal?

Si un ministre canadien a déjà lancé, dans les années 1970, que « le meilleur attrait d'Ottawa, c'est le train pour Montréal », force est de constater que les temps ont changé.

Si l'on se fie à Travel + Leisure, le canal Rideau, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, fait partie des incontournables de la capitale nationale. En plein centre-ville, ce lieu se prête autant au vélo et à la marche qu'au kayak durant l'été.

Le magazine met également en avant le parc de la Gatineau, situé à quelques minutes en voiture, le Fairmont Château Laurier, tout près de la Colline du Parlement, ainsi qu'Atelier, le restaurant d'Ottawa le mieux classé au palmarès Canada's 100 Best.

Montréal n'est toutefois pas en reste. Le guide met notamment de l'avant le parc du Mont-Royal, le Vieux-Montréal et la basilique Notre-Dame, en plus de sa scène gastronomique, qui compte Mon Lapin, élu deuxième meilleur restaurant au Canada en 2025.

Le magazine souligne aussi les nombreux festivals de la métropole, ainsi que sa vie nocturne, des bars à cocktails aux clubs de danse.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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