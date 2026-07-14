Alexandre Carrier des Canadiens de Montréal est maintenant papa (PHOTOS)
Le couple a dévoilé le prénom de la petite. 🥰
Le défenseur des Canadiens de Montréal, Alexandre Carrier, et son épouse, Dre Alicia Lessard, viennent d'accueillir leur tout premier enfant. C'est la nouvelle maman elle-même qui en a fait l'annonce sur Instagram, ce 14 juillet 2026.
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C'est en février dernier que les amoureux avaient révélé la grossesse sur les réseaux sociaux, confirmant que le numéro 45 du Tricolore et la médecin de Montréal allaient devenir parents pour la première fois.
La petite Olivia Carrier est donc née le 7 juillet dernier, pesant 6,5 lb à la naissance. Dans la publication qui compte plusieurs photos, on voit les nouveaux parents avec leur bébé durant leur séjour à l'hôpital.
Le joueur du CH est devenu papa pour la première fois à 29 ans. @alicialessard45 | Instagram
Le couple a par ailleurs vécu une période bien chargée au cours des dernières semaines. En plein cœur des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026, les tourtereaux ont aussi trouvé le temps de déménager.
Alicia Lessard et Alexandre Carrier ont déménagé en plein pendant les séries éliminatoires de 2026. @alicialessard45 | Instagram
Ce n'est pas la première fois que la paire jongle avec de grands changements. Ensemble depuis plus de 11 ans, les deux natifs de la Rive-Sud de Montréal se sont mariés en juillet 2024, alors que le défenseur portait encore les couleurs des Predators de Nashville. Depuis, Carrier a rejoint le CH et la famille s'est installée à Montréal.
Pendant que la carrière d'Alexandre prenait son envol dans la LNH, Alicia, elle, menait de front de longues études en médecine. Aujourd'hui médecin de famille diplômée de l'Université McGill, elle est aussi cofondatrice de la clinique pédiatrique STEP à Montréal, où elle se spécialise en pédiatrie et en santé des femmes. Autrement dit : ce bébé tombe entre de très bonnes mains.