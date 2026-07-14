Alexandre Carrier des Canadiens de Montréal est maintenant papa (PHOTOS)

Le couple a dévoilé le prénom de la petite. 🥰

Alexandre Carrier des Canadiens de Montréal. Droite : Alexandre Carrier et son épouse Alicia Lessard.

Le joueur du Canadien de Montréal Alexandre Carrier a accueilli son premier enfant.

@canadiensmtl | Instagram, @alex.carrier | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Le défenseur des Canadiens de Montréal, Alexandre Carrier, et son épouse, Dre Alicia Lessard, viennent d'accueillir leur tout premier enfant. C'est la nouvelle maman elle-même qui en a fait l'annonce sur Instagram, ce 14 juillet 2026.

À lire également : Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026?

C'est en février dernier que les amoureux avaient révélé la grossesse sur les réseaux sociaux, confirmant que le numéro 45 du Tricolore et la médecin de Montréal allaient devenir parents pour la première fois.

La petite Olivia Carrier est donc née le 7 juillet dernier, pesant 6,5 lb à la naissance. Dans la publication qui compte plusieurs photos, on voit les nouveaux parents avec leur bébé durant leur séjour à l'hôpital.

Alexandre Carrier, son \u00e9pouse Alicia Lessard et leur petite fille Olivia. Le joueur du CH est devenu papa pour la première fois à 29 ans. @alicialessard45 | Instagram

Le couple a par ailleurs vécu une période bien chargée au cours des dernières semaines. En plein cœur des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026, les tourtereaux ont aussi trouvé le temps de déménager.

Capture d'\u00e9cran. Alicia Lessard et Alexandre Carrier ont déménagé en plein pendant les séries éliminatoires de 2026. @alicialessard45 | Instagram

Ce n'est pas la première fois que la paire jongle avec de grands changements. Ensemble depuis plus de 11 ans, les deux natifs de la Rive-Sud de Montréal se sont mariés en juillet 2024, alors que le défenseur portait encore les couleurs des Predators de Nashville. Depuis, Carrier a rejoint le CH et la famille s'est installée à Montréal.

Pendant que la carrière d'Alexandre prenait son envol dans la LNH, Alicia, elle, menait de front de longues études en médecine. Aujourd'hui médecin de famille diplômée de l'Université McGill, elle est aussi cofondatrice de la clinique pédiatrique STEP à Montréal, où elle se spécialise en pédiatrie et en santé des femmes. Autrement dit : ce bébé tombe entre de très bonnes mains.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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