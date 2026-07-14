Tornade au Québec : voici quoi faire si une alerte est émise près de chez toi
Avec tous les orages violents de l'été, mieux vaut savoir où se réfugier avant que ça brasse. 🌪️
Entre les veilles d'orages violents et les risques de tornade au Québec qui reviennent presque chaque semaine cet été, difficile de ne pas se poser la question : qu'est-ce que je fais si une alerte est émise près de chez moi? Depuis le mois de mai 2026, plusieurs régions du Québec ont déjà eu droit à leur lot de veilles cette saison. Voici comment te préparer, selon les recommandations du gouvernement provincial et fédéral.
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Selon le gouvernement du Québec, une tornade est un puissant tourbillon de vents en rotation qui peut se déplacer jusqu'à 70 km/h et changer de trajectoire de façon imprévisible, ce qui la rend particulièrement dangereuse. Elles se forment généralement par temps orageux et surviennent le plus souvent entre les mois de mai et août.
Les signes à surveiller
Il y a des indices qui peuvent t'avertir qu'une tornade est en train de se former. Le gouvernement du Québec en dresse la liste :
- le ciel prend une teinte sombre, verdâtre ou jaunâtre
- les éclairs et le tonnerre se multiplient
- la pluie tombe de façon torrentielle
- de la grêle commence à tomber
- un bruit de grondement ou de sifflement se fait entendre
- un nuage prend la forme d'un entonnoir sous un nuage orageux
Avant une tornade : comment te préparer
Le mieux, c'est de garder un œil sur la météo dès qu'un système orageux s'annonce dans ta région. Tu peux consulter en tout temps le site des alertes météo d'Environnement Canada ou l'outil Québec En Alerte pour savoir si une veille ou une alerte est en vigueur près de chez toi.
Dès qu'une alerte de tornade tombe, annule ce que tu avais prévu de faire dehors et évite de prendre la route si ce n'est pas essentiel. C'est aussi le moment idéal pour repérer d'avance l'endroit le plus sécuritaire chez toi : le sous-sol en priorité, ou sinon une pièce sans fenêtre au rez-de-chaussée, comme la salle de bain, un placard ou un corridor.
Le gouvernement suggère aussi d'avoir un plan familial d'urgence à jour et une trousse de secours prête à la maison, incluant des dispositions pour tes animaux si jamais tu dois évacuer.
Pendant une tornade : les gestes à poser
Si tu es à l'intérieur
Le réflexe à avoir : file vers un endroit solide le plus vite possible. Une fois à l'abri, garde tes distances avec les fenêtres, les portes et les murs qui donnent sur l'extérieur. Les ascenseurs sont à éviter si tu es dans une tour ou un immeuble à logements, les escaliers sont plus sûrs. Et si tu vis dans une maison mobile, ne reste surtout pas dedans : elle n'offre aucune protection contre des vents aussi forts. Dirige-toi plutôt vers la construction solide la plus proche.
Si tu es à l'extérieur
Cherche un bâtiment dont le toit a l'air assez costaud pour tenir le coup. S'il n'y a rien autour de toi, cherche le sol le plus bas possible, un fossé, par exemple, et couche-toi à plat ventre en couvrant ta tête avec tes bras. Éloigne-toi le plus possible des arbres, des poteaux et de tout ce qui pourrait s'effondrer ou voler dans les airs.
Si tu es en voiture
Oublie l'idée de « devancer » la tornade en accélérant, ça ne fonctionne pas. Roule plutôt vers le bâtiment solide le plus proche. Si tu n'en vois aucun, gare-toi sur l'accotement, mets ton frein à main et allume tes feux de détresse. Ne t'arrête surtout pas sous un pont ou un viaduc, les vents y sont encore plus violents à cause de l'effet d'entonnoir. Si tu peux sortir de ta voiture sans danger, un fossé loin des poteaux, des lignes électriques et du véhicule lui-même est une meilleure option.
Les endroits à éviter
Certains endroits donnent une fausse impression de sécurité, mais sont à fuir selon les autorités : les voitures, les cabanons, les maisons mobiles et les grands bâtiments, comme les gymnases, les églises ou les granges, dont le toit peut s'effondrer sous la pression du vent.
Comprendre le code de couleur des alertes
Depuis quelques mois, Environnement Canada associe une couleur à chaque type d'alerte météo, selon le niveau de risque. Voici ce que ça signifie, selon le gouvernement du Canada :
- Jaune : des conditions dangereuses pourraient causer des dommages, des perturbations ou des effets sur la santé. Les répercussions sont modérées et souvent localisées. C'est le type d'alerte le plus fréquent.
- Orange : des conditions violentes qui entraîneront probablement d'importants dommages. Les répercussions sont majeures et peuvent durer quelques jours. Ces alertes sont peu communes.
- Rouge : des conditions très dangereuses qui posent un danger pour la vie et qui entraîneront des dommages extrêmes. Ces alertes sont rares.
Peu importe la couleur, Environnement Canada recommande de toujours lire le texte complet de l'alerte, puisque des consignes de sécurité spécifiques s'y trouvent.
Après le passage d'une tornade
Une fois la tornade passée, respecte les consignes des autorités locales et informe-toi auprès de sources officielles, comme ta municipalité. Si tu es en sécurité et que tu en es capable, il est aussi suggéré de donner un coup de main aux gens autour de toi.
Avant de rentrer chez toi, assure-toi que ta maison est sécuritaire. En cas de doute sur la structure ou la toiture, il vaut mieux faire venir un professionnel plutôt que de prendre des risques. Garde aussi l'œil ouvert pour des fils électriques tombés au sol : il ne faut jamais s'en approcher, et il faut composer le 911 sur-le-champ si tu en aperçois un.
Si ta maison a subi des dommages, il est conseillé de prendre des photos ou des vidéos de tous les dommages avant de commencer le ménage. Tu pourrais en avoir besoin pour ta municipalité, ton assureur ou ton établissement financier. Conserve aussi tous tes reçus liés aux réparations ou aux pertes.
Le gouvernement du Québec rappelle finalement que vivre un sinistre peut provoquer des réactions inhabituelles, comme de l'anxiété, un manque d'énergie ou des difficultés de concentration. De l'aide psychosociale gratuite et confidentielle est disponible en tout temps en composant le 811, option 2.
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