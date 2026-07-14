Les fameuses cannes de jus congelées sont de retour à l'épicerie et voici où
Après avoir disparu quelques mois au Canada, elles font leur retour sur les tablettes. 👀
Une petite catégorie de produits qui avait disparu des tablettes des épiceries du Québec plus tôt cette année est finalement de retour, au grand bonheur des familles qui font leurs emplettes avec un budget serré : les fameuses cannes de jus congelées.
À lire également : On a fait la même épicerie chez Maxi VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher
Loblaw, société mère des enseignes Maxi, Maxi & Cie, Provigo et Pharmaprix, a annoncé au début du mois le retour de ces concentrés de jus congelés, longtemps populaires auprès des enfants.
Vendues sous la marque sans nom, les cannes sont de nouveau offertes en magasin. Comme les anciens fournisseurs avaient cessé de produire ce format, l'entreprise a dû trouver un nouveau partenaire pour les remettre sur les tablettes, explique-t-elle dans un communiqué.
Selon Loblaw, leur disparition plus tôt cette année n'est pas passée inaperçue. De nombreuses personnes ont fait savoir à quel point ce produit abordable et pratique leur manquait.
Six saveurs feront leur retour : limonade blanche, limonade rose, limade, punch aux raisins, punch aux fruits et punch aux petits fruits.
Pour Loblaw, cette décision rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de lancer de nouveaux produits pour satisfaire la clientèle. Il suffit parfois, souligne l'entreprise, « d’écouter les clients et de s’assurer que les produits favoris de confiance demeurent en vente quand ils comptent le plus ».
Si tu ne trouves pas encore ces cannes dans le Maxi ou le Provigo de ton quartier, pas de panique. Leur retour se fera progressivement dans les succursales au cours des prochaines semaines.
Pour rappel, le dernier fabricant canadien de ce type de produit, Coca-Cola, avait annoncé au début de l'année la fin de la production de ses concentrés de jus congelés Minute Maid à son usine de Peterborough, en Ontario. Il s'agissait alors de la seule installation au pays à fabriquer ce format de produit.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- J’ai essayé la politique « Imbattable » des prix chez Maxi et voici quelles erreurs éviter ›
- 7 « hacks » à connaître au Maxi pour économiser encore plus sur ton panier d'épicerie - Narcity ›
- Maxi vend maintenant des forfaits cellulaires au Québec pour le prix d’une caisse de bière ›
- Maxi ou Super C? On a dépensé 70$ sur des items en rabais et voici le panier le moins cher ›
- 14 produits d'épicerie à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Maxi pour économiser ›