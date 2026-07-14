Les fameuses cannes de jus congelées sont de retour à l'épicerie et voici où

Après avoir disparu quelques mois au Canada, elles font leur retour sur les tablettes. 👀

Les cannes de jus congelées

Les fameuses cannes de jus congelées sont de retour dans les Maxi et Provigo du Québec.

Narcitiy Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Une petite catégorie de produits qui avait disparu des tablettes des épiceries du Québec plus tôt cette année est finalement de retour, au grand bonheur des familles qui font leurs emplettes avec un budget serré : les fameuses cannes de jus congelées.

À lire également : On a fait la même épicerie chez Maxi VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher

Loblaw, société mère des enseignes Maxi, Maxi & Cie, Provigo et Pharmaprix, a annoncé au début du mois le retour de ces concentrés de jus congelés, longtemps populaires auprès des enfants.

Vendues sous la marque sans nom, les cannes sont de nouveau offertes en magasin. Comme les anciens fournisseurs avaient cessé de produire ce format, l'entreprise a dû trouver un nouveau partenaire pour les remettre sur les tablettes, explique-t-elle dans un communiqué.

Selon Loblaw, leur disparition plus tôt cette année n'est pas passée inaperçue. De nombreuses personnes ont fait savoir à quel point ce produit abordable et pratique leur manquait.

Six saveurs feront leur retour : limonade blanche, limonade rose, limade, punch aux raisins, punch aux fruits et punch aux petits fruits.

Pour Loblaw, cette décision rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de lancer de nouveaux produits pour satisfaire la clientèle. Il suffit parfois, souligne l'entreprise, « d’écouter les clients et de s’assurer que les produits favoris de confiance demeurent en vente quand ils comptent le plus ».

Si tu ne trouves pas encore ces cannes dans le Maxi ou le Provigo de ton quartier, pas de panique. Leur retour se fera progressivement dans les succursales au cours des prochaines semaines.

Pour rappel, le dernier fabricant canadien de ce type de produit, Coca-Cola, avait annoncé au début de l'année la fin de la production de ses concentrés de jus congelés Minute Maid à son usine de Peterborough, en Ontario. Il s'agissait alors de la seule installation au pays à fabriquer ce format de produit.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
loblawsans nomépicerie au québecmaxi
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Costco offre une gâterie glacée hydratante pour 46% moins chère que sur le site de la marque

L'ajout ultime à petit prix pour ton congélateur!

Rappels importants d'Amazon Canada : jette ou retourne ces 17 produits immédiatement

Plusieurs produits du quotidien peuvent te blesser ou te rendre malade. 🤯

Rappels alimentaires importants : 39 produits visés au Québec — Vérifie ton frigo

Allergènes, bactéries, morceaux de verre... ton épicerie mérite une inspection. 👀

Rappel important au Costco : Évite de consommer ce lait de la marque Lactantia

Vérifie ton frigo avant de te verser un verre de lait. 👀

Action collective contre l'ARC : Voici comment savoir si tu peux réclamer jusqu'à 5200 $

Deux minutes pour savoir si tu as de l'argent qui t'attend. 👀💰

Jusqu'à 204 $ seront versés à des Québécois cette semaine avec cette prestation fédérale

Tous les montants sont les bienvenus en ces temps où tout coûte cher! 👀

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ au Dollarama en juillet

Certaines trouvailles coûtent plus que le triple ailleurs! 👀🤯

Le gouvernement doit 1,9 milliard $ aux Canadiens et tu peux vérifier si un chèque t'attend

On parle de plus de 10 millions de chèques qui attendent toujours preneur. 😳

La vraie maison de Gilmore Girls est en vente au Canada pour presque 4M$

Attends de voir l'intérieur! 😍

« Excès de cas » : La cyclosporose explose au Québec et voici quoi savoir

Un parasite qui se cache dans tes fruits et légumes et cause une diarrhée « liquide et abondante ». 🫠

Alerte météo : Un risque de tornade et des orages violents menacent ces régions du Québec

Vents forts, grêle costaude et averses soudaines : plusieurs secteurs vont y goûter aujourd'hui. 😳🌪️

Tornade au Québec : voici quoi faire si une alerte est émise près de chez toi

Avec tous les orages violents de l'été, mieux vaut savoir où se réfugier avant que ça brasse. 🌪️

Cette ville de l'Ontario vaut le « road trip » pour ses jolies eaux turquoise scintillantes

Voyager au Canada, c'est OUI!

Glissades d'eau illuminées, DJ et bar sont au programme de cette soirée festive à Bromont

Si tu veux impressionner ta « date », tu sais quoi faire! 🌊