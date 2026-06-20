Costco offre une gâterie glacée hydratante pour 46% moins chère que sur le site de la marque
L'ajout ultime à petit prix pour ton congélateur!
Si tu cherches de quoi remplir ton congélateur pour les journées de canicule, cette trouvaille chez Costco pourrait valoir le détour. Les bâtons glacés BioSteel y sont vendus au même prix qu'un format plus petit sur le site officiel de la marque, une différence qui saute aux yeux lorsqu'on compare le nombre d'unités incluses.
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Repérés en entrepôt au prix de 19,99 $, les bâtons glacés BioSteel sont offerts dans une boîte de 50 unités de 150 ml. On y retrouve trois saveurs populaires de la marque : framboise bleue, arc-en-ciel et blanc glacé.
Ce qui rend ces popsicles vraiment intéressants, c'est leur formule sans sucre, sans caféine, sans OGM et sans gluten. Chaque bâton contient également cinq électrolytes essentiels, ce qui en fait une option pensée pour l'hydratation autant que pour se rafraîchir pendant les journées chaudes.
Bâtons glacés BioSteel aux saveurs framboise bleue, mélange arc-en-ciel et glaçon blanc à vendre au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec
L'offre devient encore plus intéressante lorsqu'on la compare à celle proposée directement par BioSteel. Sur le site de l'entreprise, un emballage de 27 bâtons glacés de 150 ml est affiché à 19,99 $. Chez Costco, le même montant permet plutôt d'obtenir une boîte de 50 unités.
Autrement dit, chaque unité revient à environ 0,40 $ chez Costco, alors que le prix grimpe à près de 0,74 $ sur le site du fabricant. À quantité égale, les bâtons glacés sont donc environ 46 % moins chers à l'entrepôt que sur le site officiel de la marque.
Pour les familles, les équipes sportives ou simplement les personnes qui aiment avoir une réserve de gâteries glacées à portée de main tout l'été, la différence peut rapidement s'accumuler.
Bien sûr, les stocks peuvent varier d'un entrepôt à l'autre, mais lorsqu'un produit est offert au même prix qu'un format presque deux fois moins gros ailleurs, c'est le genre de comparaison qui mérite qu'on s'y attarde avant de passer à la caisse.
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