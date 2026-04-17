Tu peux louer ce mini-chalet avec foyer et circuit thermal près de Québec pour 130$/personne
Une escapade à bon prix? OUI SVP!
Si tu rêves d’un séjour des plus relaxant en nature, les mini-chalets scandinaves près du Mont-Sainte-Anne risquent de te parler. Niché en pleine forêt à environ 45 minutes de la ville de Québec, Le Versant Mont-Sainte-Anne propose des petites habitations offrant un équilibre intéressant entre tranquillité, design moderne et accès à une expérience thermale parfaite pour la détente.
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Valide du dimanche au jeudi jusqu'au 15 juillet 2026, une aubaine sur Escapades à rabais permet d’y passer la nuit à prix réduit, avec deux options selon le temps que tu veux t’accorder. Tu peux réserver une nuitée pour deux personnes à 259 $ (valeur pouvant atteindre 444 $), ou prolonger le plaisir avec deux nuitées à 349 $ (valeur jusqu’à 593 $).
Chaque mini-chalet est aménagé pour que tu te sentes rapidement installé.e : lit king, espace salon avec divan-lit, salle de bain privée, cuisinette et balcon. L’ambiance reste simple et épurée, mais tout est là pour être confortable, incluant un foyer intérieur pour les soirées plus tranquilles.
Le séjour inclut aussi un accès à la station thermale pendant deux jours. Sur place, tu peux alterner entre bains chauds, saunas et hammams, puis relaxer dans les espaces prévus à cet effet, en pleine nature. Un cocktail de bienvenue est offert à l’arrivée et des serviettes sont fournies, ce qui évite de trop s’encombrer.
Quelques extras viennent bonifier l’expérience, comme des rabais sur les massages, une réduction sur un souper fondue servi directement au chalet et un crédit sur une bouteille. Tu peux donc facilement transformer ton séjour en vraie pause détente sans trop planifier.
Le coin est aussi bien placé pour profiter des activités extérieures, dont la randonnée. Tu peux autant remplir tes journées que ne rien faire du tout, ce qui fait partie du charme de l’endroit.
Bref, c’est une option intéressante si tu veux décrocher sans partir loin et t’offrir un moment de bien-être, entouré.e de nature.
Séjour en mini-chalet scandinave au Versant Mont-Sainte-Anne
Prix par nuit : À partir de 259 $ plutôt que 444 $ pour deux personness
Adresse : 186, rang Saint-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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