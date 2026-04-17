Tu peux louer ce mini-chalet avec foyer et circuit thermal près de Québec pour 130$/personne

Une escapade à bon prix? OUI SVP!

La façade d'un chalet. Droite : Un spa vu de haut.

Tu peux louer ce mini-chalet avec foyer et circuit thermal près de Québec pour 130$/personne.

Le Versant Mont-Sainte-Anne | Facebook
Éditrice Junior

Si tu rêves d’un séjour des plus relaxant en nature, les mini-chalets scandinaves près du Mont-Sainte-Anne risquent de te parler. Niché en pleine forêt à environ 45 minutes de la ville de Québec, Le Versant Mont-Sainte-Anne propose des petites habitations offrant un équilibre intéressant entre tranquillité, design moderne et accès à une expérience thermale parfaite pour la détente.

À lire également : Cette petite ville est un vrai trésor du Québec avec ses plages et jolis couchers de soleil

Valide du dimanche au jeudi jusqu'au 15 juillet 2026, une aubaine sur Escapades à rabais permet d’y passer la nuit à prix réduit, avec deux options selon le temps que tu veux t’accorder. Tu peux réserver une nuitée pour deux personnes à 259 $ (valeur pouvant atteindre 444 $), ou prolonger le plaisir avec deux nuitées à 349 $ (valeur jusqu’à 593 $).

Chaque mini-chalet est aménagé pour que tu te sentes rapidement installé.e : lit king, espace salon avec divan-lit, salle de bain privée, cuisinette et balcon. L’ambiance reste simple et épurée, mais tout est là pour être confortable, incluant un foyer intérieur pour les soirées plus tranquilles.

Le séjour inclut aussi un accès à la station thermale pendant deux jours. Sur place, tu peux alterner entre bains chauds, saunas et hammams, puis relaxer dans les espaces prévus à cet effet, en pleine nature. Un cocktail de bienvenue est offert à l’arrivée et des serviettes sont fournies, ce qui évite de trop s’encombrer.

Quelques extras viennent bonifier l’expérience, comme des rabais sur les massages, une réduction sur un souper fondue servi directement au chalet et un crédit sur une bouteille. Tu peux donc facilement transformer ton séjour en vraie pause détente sans trop planifier.

Le coin est aussi bien placé pour profiter des activités extérieures, dont la randonnée. Tu peux autant remplir tes journées que ne rien faire du tout, ce qui fait partie du charme de l’endroit.

Bref, c’est une option intéressante si tu veux décrocher sans partir loin et t’offrir un moment de bien-être, entouré.e de nature.

Séjour en mini-chalet scandinave au Versant Mont-Sainte-Anne

Prix par nuit : À partir de 259 $ plutôt que 444 $ pour deux personness

Adresse : 186, rang Saint-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges, QC

C'est ici pour l'aubaine

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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