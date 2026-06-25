Prime Day : 8 valises parmi les mieux notées avec des rabais allant jusqu’à 50 % sur Amazon
Juste à temps pour la saison des voyages! ✈️
Que tu prépares une escapade de fin de semaine, des vacances au soleil ou un long voyage, c'est peut-être le bon moment pour remplacer ta vieille valise. Pendant l'Amazon Prime Day, plusieurs modèles très bien cotés affichant au moins quatre étoiles sont offerts à rabais, avec des économies pouvant atteindre 50 %.
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Des bagages cabine aux ensembles complets, voici huit options qui pourraient t'accompagner dans tes prochaines aventures tout en te faisant économiser.
Valise extensible Maxlite 5 à 4 roues pivotantes, taille M - Travelpro
Valise extensible Maxlite 5 légère et durable offerte à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 269,99 $
Prix en solde : 205,19 $
Rabais : 24 % (Réduction de 64,80 $)
Avec une note de 4,4 étoiles basée sur plus de 4 800 évaluations, cette valise Travelpro est un choix populaire auprès des voyageurs et voyageuses. La marque est reconnue pour ses bagages durables et pratiques, notamment auprès des équipages de compagnies aériennes. Ce modèle de taille moyenne mise sur un poids léger de seulement 3,1 kg, quatre roues pivotantes à 360°, un format extensible qui offre plus d'espace au besoin ainsi qu'un tissu résistant à l'eau et aux taches. Elle est actuellement offerte en rabais en rose orchidée et en bleu, en plus d'être couverte par une garantie limitée à vie, ce qui en fait un investissement intéressant pour celles et ceux qui voyagent régulièrement.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Ensemble de bagages cabine 20 po avec sac de voyage et trousse - LONG VACATION
Ensemble de bagages LONG VACATION comprenant une valise cabine, un sac de voyage et une trousse de toilette offert à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 119,99 $
Prix en solde : 97,99 $
Rabais : 18 % (Réduction de 22 $)
Si tu cherches un kit complet sans te casser la tête, celui-ci vaut le détour. En plus de la valise cabine de 20 pouces, tu reçois un sac de voyage et une trousse assortie, ce qui est pratique pour partir quelques jours ou comme bagage de cabine. Avec sa note de 4,5 étoiles basée sur plus de 5 400 avis, c'est un modèle qui inspire confiance. La coque rigide en ABS, un plastique reconnu pour sa résistance aux chocs, est renforcée de polycarbonate pour une meilleure durabilité. Les roues pivotantes à 360° facilitent aussi les déplacements, tandis que la serrure TSA permet aux agents de sécurité des aéroports d'inspecter le bagage sans l'endommager si une vérification est nécessaire. Il est aussi offert dans plusieurs couleurs, dont le blanc et brun, le rose et le bleu.
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Valise cabine rigide 19 po - SwissGear
Valise cabine SwissGear à coque rigide offerte à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 169,99 $
Prix en solde : 116,75 $
Rabais : 31 % (Réduction de 53,24 $)
Difficile de se tromper avec SwissGear, une marque bien connue des voyageurs et voyageuses pour ses bagages pensés pour durer. Cette valise de cabine obtient une note de 4,5 étoiles sur Amazon et combine un look chic inspiré des malles de voyage avec une coque rigide en ABS résistante aux rayures. À l'intérieur, on retrouve deux grands compartiments, une poche sécurisée et des sangles pour garder le contenu bien en place, tandis que la poignée télescopique facilite les déplacements à l'aéroport. En prime, elle est couverte par une garantie limitée de dix ans et est offerte en deux couleurs, soit blush et blanc (113 $).
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Valise cabine Stratum 3.0 - American Tourister
Valise cabine American Tourister Stratum 3.0 offerte à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 126,90 $
Prix en solde : 106,24 $
Rabais : 16 % (Réduction de 20,66 $)
American Tourister fait partie des marques les plus reconnues en matière de bagages et cette valise cabine récolte une note de 4,5 étoiles sur Amazon. Si tu aimes voyager léger sans sacrifier l'organisation, elle coche plusieurs cases : coque rigide extensible, roues doubles pivotantes à 360°, poignée ajustable RightHeight et crochet EazyHook pratique pour accrocher un petit sac. Elle est offerte en plusieurs couleurs en promotion, dont le rose poudré, le bleu élémentaire et le vert surréaliste.
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Valise rigide 28 po Omni 2 - Samsonite
Valise Samsonite Omni 2 grand format offerte à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 270 $
Prix en solde : 156,59 $
Rabais : 42 % (Réduction de 113,41 $)
Si tu voyages souvent ou que tu prévois partir longtemps, cette grande valise Samsonite est une option qui vaut le coup d'œil. La marque est reconnue depuis des décennies pour la qualité et la durabilité de ses bagages, et ce modèle affiche une note de 4,2 étoiles sur Amazon. Sa coque en polycarbonate résiste aux rayures, les quatre roues pivotantes à 360° facilitent les déplacements et l'espace de rangement peut être agrandi grâce à sa conception extensible. Les modèles de taille moyenne et grand format sont aussi munis d'une serrure TSA intégrée pour voyager l'esprit plus tranquille.
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Ensemble de valises Signature Hardside 2 pièces - SwissGear
Ensemble de valises SwissGear Signature 2 pièces offert à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 415,99 $
Prix en solde : 207,99 $
Rabais : 50 % (Réduction de 208 $)
Si tu préfères acheter un ensemble plutôt qu'une seule valise, celui-ci vaut le détour. SwissGear est une marque bien connue des voyageurs et cet ensemble affiche une note de 4,3 étoiles sur Amazon. Il comprend une valise cabine de 19 pouces et une grande valise de 27 pouces, toutes deux extensibles et montées sur quatre roues pivotantes à 360° pour faciliter les déplacements. Leur coque rigide en ABS est conçue pour résister à l'usure, et la garantie de dix ans ajoute un bon niveau de tranquillité d'esprit. Le rabais s'applique notamment aux ensembles rouge et vert olive.
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Ensemble de valises rigides 3 pièces - SHOWKOO
Ensemble de valises SHOWKOO 3 pièces offert à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 299,99 $
Prix en solde : 199,49 $
Rabais : 34 % (Réduction de 100,50 $)
Avec plus de 22 000 évaluations et une note de 4,4 étoiles sur Amazon, cet ensemble SHOWKOO fait partie des choix populaires pour les personnes qui voyagent souvent. Les trois valises sont fabriquées en PC+ABS pour mieux résister aux chocs et aux rayures, tandis que les modèles de 24 et 28 pouces sont extensibles pour offrir jusqu'à 20 % d'espace supplémentaire. Les doubles roues pivotantes à 360°, la serrure TSA intégrée et les compartiments intérieurs bien pensés rendent les déplacements beaucoup plus simples. Le rabais est offert sur plusieurs couleurs, dont le bleu et le vert.
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Valise cabine en polycarbonate + ABS - Coolife
Valise cabine Coolife offerte à prix réduit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 67,99 $
Rabais : 32 % (Réduction de 32 $)
Avec sa note de 4,5 étoiles et plus de 4 000 évaluations sur Amazon, cette valise cabine Coolife est un choix qui a déjà fait ses preuves. Sa coque en polycarbonate et ABS est conçue pour résister aux rayures du quotidien, tandis que les roues multidirectionnelles silencieuses et la poignée télescopique en aluminium rendent les déplacements beaucoup plus fluides. La serrure TSA intégrée ajoute aussi un niveau de sécurité appréciable pour les voyages. Le rabais est offert sur plusieurs couleurs, dont l'argenté, le bleu, le bleu marine et le rouge.
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