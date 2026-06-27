17 articles de voyage essentiels à acheter au Dollarama à moins de 5 $ pour économiser
Ton voyage te coûte déjà cher, ne paye pas une fortune pour ces incontournables!
Préparer une valise pour un voyage, c’est toujours un vrai casse-tête. On veut apporter tout ce dont on a besoin, sans avoir non plus l’impression de transporter la moitié de sa maison. Au moment des préparatifs, on réalise aussi que ce n’est pas seulement le billet d’avion qui coûte cher : les achats nécessaires pour profiter pleinement de l’escapade, qu’il s’agisse d’un adaptateur ou d’une batterie portative, font rapidement grimper la facture. C’est pourquoi un arrêt au Dollarama s’impose pour les personnes qui souhaitent en avoir plus pour leur argent et réserver leur budget à l’essentiel : le voyage lui-même!
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Que ce soit pour rendre le trajet en avion plus confortable, pour organiser efficacement tes bagages, ou simplement réduire le stress, on y trouve une multitude d’articles pratiques pour répondre à tous les besoins, sans vider son portefeuille.
Voici 17 trouvailles essentielles pour ton voyage, que tu peux dénicher au Dollarama pour économiser sans couper sur la préparation.
Atomiseurs de parfum rechargeables
Ces petits vaporisateurs du Dollarama permettent d’apporter son parfum préféré sans transporter le flacon complet.
Prix : Deux pour 4 $
En plus du poids que ça ajoute et des restrictions pour les bagages de cabines, trimballer un parfum qui coûte une fortune peut ajouter du stress à ton voyage, que ce soit par peur de le casser, le perdre, ou de se le faire voler. Ces atomiseurs rechargeables à petit prix sont donc une superbe découverte. Ils permettent de transférer une petite quantité de son parfum préféré dans un format compact qui se glisse facilement dans un sac à main, une trousse de toilette ou un bagage à main.
Leur conception étanche aide à prévenir les fuites pendant le transport, tandis que leur format de poche est idéal pour les retouches rapides en cours de journée.
Étiquettes à bagages
Ces étiquettes du Dollarama permettent d’identifier rapidement une valise et de faciliter son retour en cas de perte.
Prix : 2,25 $ pour deux étiquettes
On espère ne jamais en avoir besoin, mais une étiquette à bagage peut faire toute la différence lorsqu’une valise est égarée pendant un voyage. Même si les compagnies aériennes apposent leurs propres étiquettes, celles-ci peuvent parfois se détacher ou devenir illisibles après plusieurs manipulations.
Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut ajouter ses propres coordonnées sur le bagage et, idéalement, utiliser plus d’une étiquette. Dollarama propose ce duo à 2,25 $, une option abordable qui permet d’identifier facilement ses valises, et avouons-le, elles sont assez belles pour ce bas prix!
Trousses de contenants réutilisables avec étiquettes
Ces ensembles de contenants réutilisables permettent de transporter shampoing, gel douche ou autre en respectant les restrictions en cabine.
Prix : 1,50 $ à 4 $ par ensemble - selon l’ensemble choisi
Que tu voyages avec Air Canada, Air Transat, WestJet ou toute autre compagnie aérienne à partir de l'aéroport de Montréal, les règles concernant les liquides en cabine demeurent les mêmes : chaque contenant doit avoir une capacité maximale de 100 ml et l’ensemble doit être rangé dans un sac transparent d’un litre ou moins.
Plutôt que d’acheter des produits en format voyage à usage unique qui sont souvent coûteux et pas nécessairement de la marque que tu désires, ces ensembles de contenants réutilisables permettent de transporter tes essentiels tout en réduisant les déchets. Il suffit d’y transférer tes produits préférés avant le départ.
Dollarama propose plusieurs modèles adaptés à différents besoins. Les deux options présentées ici figurent parmi mes préférées, puisqu’elles incluent des formats variés ainsi que des étiquettes pratiques pour identifier rapidement le contenu de chaque bouteille ou pot.
Bouteilles réutilisables de 90 ml
Ces bouteilles de voyage de 90 ml du Dollarama facilitent le transport des produits de soins personnels.
Prix : Quatre bouteilles pour 5 $
Si les petits contenants de voyage sont pratiques pour de courtes escapades, ces bouteilles de 90 ml conviennent davantage aux produits que l’on utilise en plus grande quantité, comme le shampoing, le revitalisant, le gel douche ou la crème hydratante. Leur capacité respecte la limite de 100 ml autorisée dans les bagages de cabine, ce qui en fait une option idéale pour les voyages en avion.
Format de voyage de divers essentiels
Tu peux trouver divers formats voyage au Dollarama pour moins de 5 $.
Prix : 1,50 $ à 5 $
Bien que je préfère utiliser des contenants réutilisables pour transporter mes produits favoris, certains essentiels, comme l’antisudorifique ou le dentifrice, sont beaucoup moins pratiques à transvider. J’aime donc compléter ma trousse avec quelques formats voyage déjà prêts à l’emploi. Compacts et légers, ils permettent de gagner de l’espace dans les bagages tout en simplifiant la préparation avant le départ.
Boîtiers à brosse à dents
Ces étuis du Dollarama protègent la brosse à dents de la poussière et des bactéries pendant les déplacements.
Prix : Deux pour 1,25 $
Nul besoin d'expliquer la pertinence d'un boîtier à brosse à dents pendant des lignes et des lignes. Le format léger de ceux-ci prend très peu de place et aide à éviter que la brosse entre en contact avec les autres articles de toilette. À moins de 1 $ l’unité, c’est un petit achat qui peut faire une vraie différence pour l’hygiène en voyage.
Supports de téléphone à ventouse
Cet accessoire du Dollarama à 2 $ permet de fixer temporairement son téléphone sur une surface lisse.
Prix : 2 $
Simple, mais étonnamment pratique, ce support à ventouse se fixe à l’arrière d’un téléphone et permet de l’accrocher temporairement à différentes surfaces lisses, comme un miroir, une fenêtre ou un carreau de céramique. C’est un accessoire particulièrement utile pour prendre des photos ou des vidéos en voyage sans avoir à transporter un trépied ou même à confier ton téléphone à une personne inconnue en espérant qu'elle ne parte pas à courir.
Trousses de produits
Ces trousses du Dollarama permettent de regrouper produits de beauté, accessoires et petits essentiels dans les bagages.
Prix : 4 $
Une bonne trousse de voyage aide à garder ses essentiels bien organisés et à éviter de chercher ce qui s'est retrouvé au fond de la valise. Ces ensembles repérés chez Dollarama comprennent plusieurs pochettes de formats différents, idéales pour séparer les produits de beauté, les câbles, les médicaments ou les accessoires de voyage.
En plus d'être pratiques, elles sont à l'image d'une des plus grosses tendances de l'été 2026 : les motifs de fruits.
Sangle ou bracelet de téléphone cellulaire
Ces sangles du Dollarama permettent de garder son téléphone à portée de main.
Prix : 2 $ à 2,75 $, selon le modèle
Dans les aéroports, les gares, les transports en commun ou les rues très achalandées, il est facile d’échapper son téléphone, de l’oublier quelque part en consultant un itinéraire, ou même d'être victime d'un pickpocket. Ces sangles offrent une façon simple de le garder attaché à soi en tout temps. Pour moins de 3 $, c’est un accessoire qui peut éviter bien des mauvaises surprises pendant un voyage.
Articles pour la pluie : poncho jetable et parapluie compact
Plusieurs articles pour se protéger de la pluie sont vendus au Dollarama, comme un poncho de voyage et un parapluie portatif.
Prix : 1,25 $ à 4 $
Une météo imprévisible peut rapidement compliquer une journée de visites, surtout lorsqu’on voyage avec un bagage léger. C’est pourquoi avoir un poncho jetable ou un parapluie compact est un must.
Cadenas à combinaison ou serrure
Cadenas à combinaison ou serrure vendus au Dollarama pour protéger tes effets personnels.
Prix : 2,25 $ à 3 $
Que ce soit pour verrouiller un casier dans une auberge de jeunesse, sécuriser une valise ou ranger ses effets personnels dans un vestiaire à la plage, au gym ou dans un musée, un cadenas peut rapidement devenir indispensable en voyage. C’est le genre d’article qu’on est bien content d’avoir sous la main lorsqu’une situation se présente.
Trousse de premiers soins
Cette trousse comprend les essentiels pour soigner les blessures mineures et faire face aux petits imprévus en voyage.
Prix : 2 $
Que tu en prépares une toi-même avec ce que tu possèdes, ou que tu en achètes une toute prête à bas prix comme celle-ci et que tu la complètes, avoir le minimum pour les premiers soins est un must, surtout si tu comptes t'éloigner des grands centres. Égratignure, ampoule causée par une longue journée de marche ou petite coupure : les incidents mineurs peuvent arriver rapidement lorsqu’on est loin de la maison.
Cette version compacte comprend plusieurs essentiels, dont des pansements, des compresses et des tampons alcoolisés, le tout dans un boîtier rigide facile à glisser dans une valise ou un sac à dos. À seulement 2 $, c’est une façon simple de partir l’esprit un peu plus tranquille.
Oreiller de voyage avec masque pour les yeux
Cet oreiller de voyage tout mignon avec masque pour les yeux est vendu à seulement 5 $ au Dollarama.
Prix : 5 $
Que ce soit pour un vol, un trajet en autobus ou même un long road trip, un oreiller de voyage peut faire toute la différence. Cette option repérée chez Dollarama se démarque par son design adorable inspiré d’un petit animal, offert en plusieurs modèles.
En plus de servir de coussin pour soutenir la tête pendant le trajet, il cache un masque pour les yeux ultra doux à l’intérieur. Son format compact permet de le glisser facilement dans un bagage, tandis que sa pince intégrée permet de l’accrocher à l’extérieur d’un sac à dos ou d’une valise pour le garder à portée de main. Une trouvaille pratique qui ajoute un peu plus de confort aux déplacements sans encombrer les bagages.
Trousse de nécessaire à couture
Cette trousse de couture de voyage du Dollarama est un essentiel pour les imprévus.
Prix : 2 $
Un bouton qui tombe, un ourlet qui se défait ou une couture qui lâche juste avant une sortie : ce sont de petits imprévus qui semblent toujours arriver au pire moment. Heureusement, ce nécessaire à couture prend très peu de place dans les bagages tout en offrant de quoi effectuer des réparations de base rapidement.
La trousse comprend plusieurs essentiels, dont du fil de différentes couleurs, des aiguilles, des boutons, des épingles et de petits ciseaux.
Ensemble de manucure de voyage
Cette trousse regroupe plusieurs essentiels pour les ongles et les besoins en déplacement.
Prix : 3,50 $
Une lime, un coupe-ongles, des ciseaux ou une pince à épiler ne figurent pas toujours en haut de la liste des indispensables de voyage. Pourtant, ce sont souvent les premiers articles qu’on regrette de ne pas avoir apportés lorsqu’un ongle se casse, qu’une écharde apparaît ou qu’un petit ajustement devient nécessaire.
Cette trousse compacte réunit plusieurs outils utiles dans un seul étui facile à glisser dans une valise ou une trousse de toilette. Petit rappel : puisque cet ensemble contient notamment de petits ciseaux, il est préférable de le placer dans un bagage enregistré afin d’éviter tout problème lors du contrôle de sécurité à l’aéroport.
Couvre-sièges de toilettes jetables
Couvre-sièges de toilettes jetables, vendus pour 1,50 $ au Dollarama.
Prix : 1,50 $ pour 20 couvre-sièges
Même si ce n’est pas l’option la plus écologique, les couvre-sièges de toilette jetables peuvent s’avérer très pratiques dans certaines situations. Ils sont particulièrement utiles lorsqu’on voyage avec des enfants ou lorsqu’on doit utiliser des toilettes publiques dont la propreté laisse à désirer.
Légers et faciles à glisser dans un sac, ils offrent une couche de protection supplémentaire et un peu plus de tranquillité d’esprit côté hygiène. À environ 0,08 $ l’unité, c’est un petit achat qui peut rendre certains arrêts beaucoup plus agréables.
Pinces à serviettes de plage
Ces pinces décoratives maintiennent la serviette en place sur une chaise longue.
Prix : 3,75 $
Je l’avoue, pendant longtemps, j’ai trouvé ce genre d’accessoire un peu trop kitsch pour ma valise. Puis j’ai passé quelques journées dans des resorts remplis de rangées de chaises longues identiques et j’ai rapidement compris son utilité.
Ces pinces permettent de maintenir une serviette bien en place malgré le vent, ce qui évite d’avoir à la replacer constamment. Elles servent aussi de repère visuel pour retrouver sa chaise au premier coup d’œil parmi des dizaines de serviettes semblables. Bref, ce n’est peut-être pas l’achat le plus essentiel de la liste, mais c’est le genre de petit gadget qui peut rendre les journées à la plage ou à la piscine beaucoup plus agréables.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.