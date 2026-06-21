Oublie la côte amalfitaine : Ce joyau caché d’Italie est un paradis avec son eau turquoise
Des plages aux eaux turquoise et des falaises spectaculaires, sans les foules ni les prix exorbitants.
Tu pars en voyage en Italie cet été pour vivre l’Euro Summer dont tu rêves? Tu risques toutefois de vivre une petite déception après avoir déboursé des centaines de dollars pour découvrir la côte amalfitaine. Bien sûr, il s’agit de l’un des joyaux de l’Italie, mais la destination est aussi réputée pour être minuscule, très chère et surtout bondée (le mot est faible). Voilà pourquoi je te partage un véritable trésor caché du sud du pays qui t’offrira des falaises spectaculaires et des plages aux eaux turquoise, sans la facture salée ni le mal de tête : Tropea.
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Perchée sur une falaise dans la région de la Calabre, presque à la pointe de la Botte, cette petite ville côtière porte bien son surnom de Perle de la Méditerranée (ou de Perle de la Calabre, selon certaines personnes). La population italienne la connaît depuis longtemps, mais, pour le reste du monde, il s’agit encore d’un secret bien gardé. Et tu as tout intérêt à y aller avant que ça change, puisque l’endroit gagne en popularité.
En plus d’être moins chère et moins fréquentée que la côte amalfitaine, cette destination balnéaire se démarque par ses plages sablonneuses à couper le souffle.
La Spiaggia della Rotonda, une plage à l'eau turquoise à Tropea, en Calabre. Izabelle Bee | Narcity Québec
La Spiaggia della Rotonda est sans doute la plus belle : à moins d'un kilomètre du belvédère principal de la ville, la Piazza del Cannone, elle offre une eau cristalline et un cadre sublime. Tu peux t'installer, nager, flâner et l'accès est entièrement gratuit. Bien sûr, tu peux aussi retrouver des beachs bars de tous genres, selon l'ambiance que tu désires.
La Spiaggia della Rotonda, une plage à l'eau turquoise à Tropea, en Calabre.Izabelle Bee | Narcity Québec
De petites grottes peuvent être visitées, et l’une d’elles, la Grotta del Palombaro, est particulièrement populaire, puisqu’elle est bien cachée et considérée comme l’un des endroits les plus romantiques et préservés de la région.
Elle n’est accessible que par la mer, que ce soit en pédalo, en canoë ou en bateau. Il est également possible d’y accéder en marchant sur les rochers, puis en nageant sur une courte distance jusqu’à l’entrée de la grotte. Son accès plus difficile en fait un véritable trésor pour les personnes qui parviennent à l’atteindre.
Le centre historique de Tropea est construit à même la falaise et surplombe directement la mer Tyrrhénienne. Tu peux donc profiter d’une vue imprenable sur une eau dont la couleur semble carrément irréelle (après avoir monté les marches pour t’y rendre; bienvenue en Italie).
Plusieurs commerces offrent même des Aperol Spritz pour emporter pour environ cinq euros, ce qui te permet de savourer un verre en toute tranquillité tout en admirant la vue, sans avoir à payer le prix d’une terrasse perchée en hauteur.
Le vieux centre de Tropea est construit à même la falaise, surplombant directement la mer Tyrrhénienne. Izabelle Bee | Narcity Québec
Afin d'en profiter au max, perds-toi dans les ruelles étroites et découvre des endroits chaleureux et colorés : des commerces indépendants, aux artisans, aux cafés. C’est le genre de moment qu’on ne planifie pas (sincèrement, Google Maps est difficile à suivre dans ce type de petite ville), mais qu’on n’oublie jamais.
N’aie pas peur de te perdre : c’est tout petit, et tu pourras retrouver ton chemin assez rapidement après t’être régalé d’un gelato ou d’un croissant pour la route!
Le village de Tropea regorge de petits commerces hyper mignons et chaleureux.Izabelle Bee | Narcity Québec
En te promenant, tu seras peut-être surpris.e de constater la présence d’oignons rouges tressés un peu partout. En plus de ses eaux cristallines, le village est connu pour son oignon rouge de Calabre, surnommé l’« or rouge ». Légèrement sucré, il est très apprécié dans toute la région et utilisé dans une foule de plats, des soupes aux confitures en passant par les antipasti. Et si tu veux vivre une véritable expérience locale, tu dois goûter au gelato à l’oignon (oui, vraiment). C’est surprenant, mais ça vaut le détour.
Si tu as un faible pour l’histoire ou les points de vue exceptionnels, monte jusqu’au sanctuaire de Santa Maria dell’Isola. Cette petite église est perchée de façon spectaculaire sur son propre îlot rocheux, accessible à pied depuis la plage. Les marches valent chaque effort : la vue sur la mer, les falaises et le village en contrebas est absolument irréelle. Le petit jardin qui l’entoure est parfait pour souffler un peu et profiter d’un moment « Am I Dreaming? » entre le ciel et la mer, littéralement.
Le Sanctuaire de Santa Maria dell'Isola, à Tropea. Izabelle Bee | Narcity Québec
Le village de Tropea n’est pas la destination la plus facile d’accès, mais cela fait partie de son charme, et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles elle est moins bondée.
L’aéroport le plus proche est celui de Lamezia Terme, en Calabre, à environ une heure de route en voiture. Tu peux aussi prendre un train à grande vitesse depuis Rome jusqu’à Lamezia Terme, puis un train régional jusqu’à Tropea.
Je te recommande de louer une voiture et d’explorer tout ce que la région a à offrir, notamment la petite ville de Pizzo, juste à côté, où le tartufo a été inventé. Cette boule de crème glacée farcie goûte le bonheur, tout simplement. Tu te trouves également tout près de la Sicile, qui vaut vraiment le détour.
À toi, la Dolce Vita!