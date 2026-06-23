Amazon a officiellement lancé ses soldes du Prime Day et voici 13 des meilleurs deals

Sauver plus de 300 $? OUI!

Une boîte du Prime Day de Amazon. Droite : La façade d'un Amazon.

Amazon a lancé ses soldes du Prime Day, du 23 au 26 juin 2026.

Michaelvi | Dreamstime, Andreistanescu | Dreamstime
Éditrice Junior

Les Jours Prime d’Amazon Canada sont officiellement commencés, et les rabais sont déjà nombreux sur des produits qui se retrouvent souvent dans les listes de souhaits. Que tu magasines un nouvel appareil techno, des essentiels beauté, des articles pour la maison ou des gadgets pratiques du quotidien, c’est le genre d’événement qui permet de faire quelques achats en économisant au passage.

À lire également : Amazon a lancé des pré-soldes du Prime Day et voici 9 des meilleurs deals

L’édition 2026 des Prime Days se déroule du 23 au 26 juin et propose des milliers d’offres réservées aux membres Prime. Pour t’éviter de passer des heures à fouiller parmi toutes les promotions disponibles, on a repéré plusieurs aubaines qui valent le détour, autant pour remplacer un article que tu utilises déjà que pour mettre la main sur un produit que tu surveillais depuis un moment.

Hydropulseur sans fil avancé 2.0 - Waterpik

Hydropulseur sans fil Waterpik avec embouts et sac de transport \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Hydropulseur Waterpik rechargeable en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 129,99 $

Prix en solde : 79,99 $

Rabais : 38 % (Réduction de 50 $)

Passer la soie dentaire n'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable, surtout avec un appareil dentaire ou pour les espaces difficiles à atteindre. Cet hydropulseur Waterpik utilise un jet d'eau pulsé pour aider à nettoyer entre les dents et le long des gencives. Il comprend quatre embouts, trois niveaux de pression et une batterie rechargeable offrant jusqu'à quatre semaines d'autonomie. Son format sans fil et son étui de transport le rendent aussi pratique à garder à la maison qu'à glisser dans une valise.

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada

Nespresso Essenza Mini - De'Longhi

Machine \u00e0 caf\u00e9 Nespresso Essenza Mini noire sur Amazon Canada.

Machine à café Nespresso Essenza Mini en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 179 $

Prix en solde : 99 $

Rabais : 45 % (Réduction de 80 $)

Quand l'espace sur le comptoir est limité, une machine compacte comme celle-ci peut faire la différence. La Nespresso Essenza Mini occupe peu de place tout en offrant la pression nécessaire pour préparer des espressos et des lungos à partir de capsules Nespresso Original. Elle chauffe en quelques secondes, propose deux formats programmables et comprend un réservoir d'eau amovible pour simplifier l'entretien. Un mode éco aide aussi à réduire la consommation d'énergie lorsque la machine n'est pas utilisée.

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Ensemble de blanchiment des dents 3D White Strips Effets professionnels - Crest

Bandes blanchissantes Crest 3D White en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Ensemble de bandes blanchissantes Crest en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 66,39 $

Prix en solde : 40,59 $

Rabais : 39 % (Réduction de 25,80 $)

Les produits Crest 3D White ont la cote lorsqu'il est question de blanchiment à domicile, et c'est l'occasion de t'en procurer à prix réduit. Ce coffret comprend 44 bandes, soit 22 traitements complets et, selon la marque, elles permettent d'éliminer des taches accumulées depuis plusieurs années tout en offrant un résultat comparable à certains traitements professionnels. Les bandes sont conçues pour rester bien en place pendant l'utilisation, ce qui permet de continuer ses occupations pendant le traitement. Pour celles et ceux qui souhaitaient essayer ce type de produit sans payer le plein prix, le rabais actuel est plutôt intéressant.

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Haut-parleur Bluetooth ultra-portable Go 4 - JBL

Haut-parleur Bluetooth JBL Go 4 en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Haut-parleur JBL Go 4 en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 69,98 $

Prix en solde : 39,98 $

Rabais : 43 % (Réduction de 30 $)

Pas besoin d'un gros haut-parleur pour écouter de la musique dans la cour, au parc ou sur le balcon. Malgré son petit format, le JBL Go 4 promet un son plus puissant et des basses améliorées par rapport aux générations précédentes. Sa certification IP67 lui permet de résister à l'eau et à la poussière, tandis que son autonomie peut atteindre jusqu'à 7 heures, avec un mode qui ajoute jusqu'à 2 heures supplémentaires au besoin. Il est aussi compatible avec la technologie Auracast, ce qui permet de le jumeler à d'autres haut-parleurs compatibles pour diffuser le son sur une plus grande surface.

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Brosse à dents électrique DiamondClean 9000 Édition spéciale - Philips Sonicare

Brosse \u00e0 dents \u00e9lectrique Philips Sonicare DiamondClean 9000 en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 9000 en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 249,99 $

Prix en solde : 124,95 $

Rabais : 50 % (Réduction de 125,04 $)

Si tu pensais qu'une brosse à dents électrique ne pouvait pas vraiment faire de différence, ce modèle pourrait te faire changer d'idée. La DiamondClean 9000 offre quatre modes de brossage et trois niveaux d'intensité pour adapter l'expérience à tes besoins, que ce soit pour le nettoyage quotidien, le soin des gencives ou le blanchiment. Un capteur de pression aide aussi à éviter de brosser trop fort, ce qui est toujours utile pour protéger l'émail et les gencives. L'ensemble comprend également un verre de recharge et un étui de voyage, ce qui le rend pratique autant à la maison qu'en déplacement.

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Écouteurs sans fil Bluetooth Solo 4 - Beats

\u00c9couteurs sans fil Beats Solo 4 avec autonomie de 50 heures en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Casque audio Beats Solo 4 en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 279,94 $

Prix en solde : 149,95 $

Rabais : 46 % (Réduction de 129,99 $)

Ces écouteurs Beats sont à bas prix, alors si tu avais l'œil dessus, c'est le temps d'agir. Avec jusqu’à 50 heures d’autonomie, ils peuvent facilement accompagner plusieurs journées de travail, de transport ou d’entraînement avant de devoir être rechargés. Les coussinets sont conçus pour être portés longtemps sans trop d’inconfort, tandis que la charge rapide permet de récupérer jusqu’à cinq heures d’écoute en seulement dix minutes. Ils sont aussi compatibles avec les appareils Apple et Android et prennent en charge l’audio haute résolution via USB-C ou câble audio 3,5 mm pour celles et ceux qui préfèrent une connexion filaire.

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Tapis de marche 3-en-1 avec application et télécommande - Freepi

Tapis de marche Freepi compact avec application mobile en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Tapis de marche Freepi pour la maison ou le bureau en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 499,99 $

Prix en solde : 189,98 $

Rabais : 62 % (Réduction de 310,01 $)

Ce tapis de marche pourrait intéresser les personnes qui passent beaucoup de temps assises à la maison ou au bureau. Il permet de marcher ou de faire un léger jogging sans prendre autant de place qu’un tapis roulant traditionnel, et il se glisse facilement sous un lit ou un canapé lorsqu’il n’est pas utilisé. L’application et l’écran DEL permettent de suivre la vitesse, la distance et les calories brûlées, tandis que le moteur de 2,5 CV est conçu pour fonctionner de façon relativement silencieuse. Il comprend même une petite surprise : un mode vibration destiné à la récupération après l’entraînement avec plusieurs niveaux d’intensité.

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Aspirateur-balai sans fil PowerClean 4173B - Bissell

Aspirateur-balai sans fil Bissell PowerClean 4173B en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Aspirateur sans fil Bissell PowerClean 4173B en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 249,99 $

Prix en solde : 149,99 $

Rabais : 40 % (Réduction de 100 $)

Si tu cherches un aspirateur léger pour les petits dégâts du quotidien, ce modèle de Bissell pourrait valoir le détour. Il fonctionne sans fil et offre jusqu’à 40 minutes d’autonomie, ce qui est généralement suffisant pour passer rapidement dans les pièces les plus utilisées de la maison. Sa brosse anti-nœuds aide à limiter l’accumulation de poils et de cheveux, tandis que le système de filtration est conçu pour retenir la poussière et certains allergènes à l’intérieur de l’appareil. Il peut aussi être utilisé comme aspirateur à main et comprend plusieurs accessoires pour atteindre les coins, les meubles et les endroits plus difficiles d’accès.

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Liseuse électronique Colorsoft 16 Go avec écran couleur - Kindle

Liseuse Kindle Colorsoft avec \u00e9cran couleur en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Liseuse Kindle Colorsoft avec éclairage réglable en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 264,99 $

Prix en solde : 184,99 $

Rabais : 30 % (Réduction de 80 $)

Cette version du Kindle se démarque surtout par son écran couleur, qui permet de profiter des couvertures, des bandes dessinées, des magazines et des surlignages dans différentes teintes plutôt qu’en noir et blanc. Une seule charge peut offrir jusqu’à huit semaines d’autonomie, ce qui évite de devoir constamment penser au câble de recharge. L’éclairage ajustable permet aussi de lire aussi bien en plein soleil que dans une pièce sombre, tandis que le mode sombre aide à rendre la lecture plus confortable le soir. Comme les autres liseuses Kindle, elle permet de se concentrer sur ses livres sans notifications ni distractions.

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Crème hydratante visage au PDRN et ADN de saumon - Dr. Reju-All

Cr\u00e8me hydratante Dr. Reju-All au PDRN en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Crème visage Dr. Reju-All au PDRN offerte en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 60 $

Prix en solde : 27,90 $

Rabais : 54 % (Réduction de 32,10 $)

Cette crème coréenne mise sur une combinaison de PDRN, de niacinamide, de panthénol, de collagène et d’acide hyaluronique pour hydrater la peau et aider à améliorer son apparence au quotidien. Sa texture légère de type gel est conçue pour pénétrer rapidement sans laisser de sensation lourde, ce qui peut plaire aux personnes qui n’aiment pas les crèmes très riches. La formule est aussi testée dermatologiquement, sans colorants artificiels et non comédogène, ce qui la rend adaptée à plusieurs types de peau.

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Écran solaire minéral teinté FPS 50 Anthelios Ultra Fluide - La Roche-Posay

\u00c9cran solaire min\u00e9ral teint\u00e9 Anthelios FPS 50 de La Roche-Posay en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Protection solaire teintée Anthelios FPS 50 de La Roche-Posay offerte en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 39,95 $

Prix en solde : 31,96 $

Rabais : 20 % (Réduction de 7,99 $)

Celles et ceux qui cherchent une protection solaire minérale sans parfum pourraient vouloir jeter un coup d'œil à cette version teintée d'Anthelios. La formule utilise du dioxyde de titane pour offrir une protection FPS 50 contre les rayons UVA et UVB, tout en laissant un fini léger avec une légère teinte. Elle est aussi résistante à l'eau, sans huile, sans parabènes et non comédogène, ce qui en fait une option intéressante pour plusieurs types de peau, y compris les peaux sensibles.

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Sérum teinté pour les lèvres Glaze Craze Saupoudrées de fraises - LANEIGE

S\u00e9rum teint\u00e9 pour les l\u00e8vres Glaze Craze de LANEIGE en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Sérum hydratant teinté Glaze Craze de LANEIGE offert en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 30 $

Prix en solde : 18 $

Rabais : 40 % (Réduction de 12 $)

Ce sérum teinté combine l’effet brillant d’un gloss avec les propriétés hydratantes d’un soin pour les lèvres. La teinte Saupoudrées de fraises, une des options en rabais, laisse une couleur rosée légère tout en aidant à garder les lèvres souples grâce à une formule enrichie en ingrédients nourrissants, dont des céramides. Selon la marque, l’hydratation peut durer jusqu’à douze heures, ce qui en fait un produit pratique à glisser dans un sac pour des retouches rapides au fil de la journée.

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Bague intelligente Oura Ring 4 en or - Oura

Bague intelligente Oura Ring 4 en or en rabais durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Oura Ring 4 avec suivi du sommeil et de l’activité offerte en promotion durant le Prime Day sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix régulier : 649,99 $

Prix en solde : 370 $

Rabais : 43 % (Réduction de 279,99 $)

L’Oura Ring 4 s’adresse aux personnes qui aiment suivre leurs habitudes de santé sans porter une montre au poignet. Cette bague intelligente analyse plus de 50 indicateurs liés notamment au sommeil, à l’activité physique, au stress et à la récupération, puis synchronise les données avec l’application Oura. Fabriquée en titane et résistante à l’eau, elle peut être portée jour et nuit, tandis que sa batterie offre jusqu’à huit jours d’autonomie. À noter qu’un abonnement Oura est requis après la période d’essai incluse pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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