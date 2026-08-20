21 produits d’épicerie qui sont beaucoup moins chers au Dollarama qu'au Walmart
Quand le MÊME produit coûte 3,02 $ de plus chez Walmart qu’au Dollo, ça surprend. 🤯
Faire toute son épicerie au même endroit est certainement pratique, mais ce n’est pas toujours la meilleure stratégie pour économiser. Le Dollarama peut notamment valoir un arrêt supplémentaire avant de passer au Walmart, surtout lorsqu’on prend le temps de comparer les prix de certains produits un à un.
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Avec la hausse des prix des dernières années, dénicher les meilleures aubaines ne passe d’ailleurs plus seulement par les circulaires et les spéciaux de la semaine. Répartir certains essentiels entre différentes enseignes peut aussi faire une différence notable sur le total de la facture, à condition, bien sûr, que les économies soient réelles. Car un prix affiché quelques dollars moins cher ne raconte pas toujours toute l’histoire. Un emballage vendu quelques dollars de moins peut sembler imbattable au premier regard, mais son format ou la quantité qu’il contient peut complètement changer la comparaison. On a donc comparé plusieurs produits d’épicerie vendus au Dollarama et au Walmart en tenant compte à la fois de leur prix et de leur format, afin de voir lesquels offrent réellement le meilleur rapport qualité-prix.
Certaines différences risquent de te surprendre. Collations, conserves, condiments, ingrédients pour les lunchs et autres produits pratiques peuvent coûter pas mal moins cher au magasin du dollar. Walmart demeure évidemment plus avantageux dans certains cas, notamment lorsque les formats sont plus généreux ou qu’un article tombe en spécial. Mais pour les produits ci-dessous, ajouter un arrêt au Dollarama à ta routine d’épicerie pourrait te permettre de garder quelques dollars de plus dans tes poches.
Voici 21 produits d’épicerie au Dollarama qui sont pas mal moins chers qu’au Walmart.
Jus de citron ReaLemon
Jus de citron ReaLemon en vente au Dollarama pour 1,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 1,75 $ pour 440 ml
Prix du Walmart : 2,97 $ pour 440 ml
Pas besoin d’avoir des citrons frais sous la main pour ajouter une touche acidulée aux vinaigrettes, marinades, poissons ou même à certains desserts. Pour un même format de 440 ml, le jus de citron ReaLemon est vendu 1,22 $ moins cher au Dollo que chez Walmart. Un écart de prix plutôt intéressant pour un produit qui se conserve facilement au frigo et qui peut dépanner dans une foule de recettes.
Vaporisateur antiadhésif PAM Grillades
Vaporisateur antiadhésif PAM Grillades en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 4,50 $ pour 141 g
Prix du Walmart : 6,62 $ pour 141 g
Quand vient le temps de cuisiner sur le barbecue, ce vaporisateur antiadhésif peut être bien pratique pour empêcher les aliments de coller aux grilles. Et pour ce produit populaire, l’écart de prix est loin d’être négligeable : pour une même bouteille de 141 g, tu débourses 2,12 $ de moins au magasin du dollar que chez Walmart.
Miracle Whip de Kraft
Miracle Whip de Kraft en vente au Dollarama pour 2,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 475 ml
Prix du Walmart : 5,77 $ pour 475 ml
Voilà une différence qui vaut beaucoup plus que quelques sous. Que ce soit pour garnir les sandwichs, préparer une salade de pâtes ou accompagner des frites, le pot de Miracle Whip de 475 ml revient à seulement 2,75 $ au Dollarama, alors qu’il faut débourser 3,02 $ de plus pour exactement le même format au Walmart.
Céréales Croque Cannelle
Céréales Croque Cannelle en vente au Dollarama pour 3,75 $
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,75 $ pour 354 g
Prix du Walmart : 4,97 $ pour 354 g
Avec leurs petits carrés croquants au goût de cannelle, ces céréales se dégustent aussi bien dans un bol au déjeuner que telles quelles en guise de collation. Pour un même format de 354 g, l’écart de prix est plutôt marqué : le Dollarama les affiche 1,22 $ moins cher que Walmart.
Biscuits Maxi Fruits de Dare
Biscuits Maxi Fruits de Dare en vente au Dollarama pour 2,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 280 g
Prix du Walmart : 3,78 $ pour 280 g
Même marque, même quantité : voilà une comparaison plutôt facile à faire. Les biscuits Maxi Fruits sont produits par Dare, une entreprise familiale canadienne fondée en 1889. À 2,75 $ chez Dollarama plutôt qu’à 3,78 $ chez Walmart, ils te permettent d’économiser 1,03 $ par emballage.
Biscuits Normandie de Dare
Biscuits Normandie de Dare en vente au Dollarama pour 2,50 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 280 g
Prix du Walmart : 3,78 $ pour 280 g
Avec leur texture croquante et sablée, rehaussée d’un filet au goût chocolaté, les biscuits Normandie font partie de ces petites douceurs qu’on glisse facilement dans un lunch ou qu’on savoure avec un café. Dare précise d’ailleurs qu’ils sont préparés sans colorants ni arômes artificiels et qu’ils ne contiennent pas d’arachides. Pour un même sac de 280 g, ils sont vendus 3,78 $ chez Walmart, contre seulement 2,50 $ au Dollo. Une différence de 1,28 $, qui permet d’économiser près de 34 %.
Frappuccino de Starbucks
Frappuccino de Starbucks en vente au Dollarama pour 2,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 405 ml
Prix du Walmart : 3,77 $ pour 405 ml
Pour un café froid prêt à boire de Starbucks, l’écart commence à être assez intéressant. Le format est exactement le même dans les deux commerces, mais la bouteille revient à 1,02 $ de moins au Dollarama, ce qui peut vite faire une différence si tu en achètes régulièrement.
Boisson à l'avoine Earth's own
Boisson à l'avoine Earth's own en vente au Dollarama pour 2,50 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 946 ml
Prix du Walmart : 2,97 $ pour 946 ml
L’avoine est une autre option populaire pour celles et ceux qui souhaitent délaisser le lait de vache, notamment dans le café, les céréales ou les smoothies. Pour le même contenant de 946 ml de la marque Earth's Own, le magasin du dollar demande 47 ¢ de moins que le géant américain, ce qui rend cette alternative végétale un peu plus douce pour le portefeuille.
Vinaigrette Kraft
Vinaigrette Kraft en vente au Dollarama pour 2,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 425 ml
Prix du Walmart : 3,24 $ pour 425 ml
Crémeuse et passe-partout, la vinaigrette Campagne de Kraft peut aussi bien accompagner une salade qu’un plateau de crudités ou servir de trempette. À format identique, la bouteille te revient 49 ¢ de moins au magasin du dollar, ce qui en fait une autre petite économie facile à aller chercher sur un produit du quotidien.
Mélange à gâteau Betty Crocker
Mélange à gâteau Betty Crocker en vente au Dollarama pour 2 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2 $ pour 375 g
Prix du Walmart : 2,27 $ pour 375 g
Un gâteau maison sans partir de zéro, c’est justement la promesse de ces mélanges Betty Crocker, offerts en plusieurs saveurs pour les desserts de dernière minute ou les anniversaires. Pour la boîte de 375 g, tu peux retrancher 27 ¢ de ta facture en la choisissant à la bannière verte et jaune, et même compléter le tout avec le glaçage de la même marque qu’on y retrouve également à petit prix.
Glaçage à gâteau Betty Crocker
Glaçage à gâteau Betty Crocker en vente au Dollarama pour 2 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2 $ pour 340 g
Prix du Walmart : 2,27 $ pour 340 g
Pour décorer rapidement un gâteau ou des cupcakes sans avoir à préparer un glaçage maison, le pot Betty Crocker peut facilement dépanner. Le format de 340 g coûte 27 ¢ de moins au Dollarama qu’au Walmart, une petite économie qui peut s’ajouter à celles réalisées sur les autres ingrédients du dessert.
Gruau instantané Quaker
Gruau instantané Quaker en vente au Dollarama pour 3,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour huit sachets
Prix du Walmart : 3,67 $ pour huit sachets
Pour varier les déjeuners sans acheter plusieurs boîtes différentes, cet assortiment Quaker réunit huit sachets individuels répartis en trois saveurs. Le contenu étant identique dans les deux commerces, le choix du Dollarama te laisse 42 ¢ de plus dans les poches pour la même boîte.
Tartelettes Pop-tarts
Tartelettes Pop-tarts en vente au Dollarama pour 3 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour huit tartelettes
Prix du Walmart : 3,47 $ pour huit tartelettes
Déjeuner pressé, collation sucrée ou petite fringale, les Pop-Tarts peuvent se manger telles quelles ou après un passage au grille-pain. La boîte de huit tartelettes revient à 47 ¢ de moins au Dollarama, ce qui donne un léger avantage à l’enseigne pour exactement la même quantité.
Croustilles Pringles
Croustilles Pringles en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour 179 g
Prix du Walmart : 3,37 $ pour 179 g
Pour une soirée cinéma, un lunch ou simplement une envie de grignoter, le fameux tube de Pringles fait partie des collations faciles à garder dans le garde-manger. Comme le format de 179 g est le même dans les deux enseignes, le calcul est simple : tu peux conserver 37 ¢ dans tes poches en le prenant au Dollarama plutôt que chez le géant américain.
Céréales granola de Quaker
Céréales granola de Quaker en vente au Dollarama pour 3,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,75 $ pour 475 g
Prix du Walmart : 4,46 $ pour 475 g
Avec du lait, du yogourt ou quelques fruits frais, le granola se prête aussi bien au déjeuner qu’à une collation rapide. Pour une même boîte de 475 g de Quaker, l’écart de prix atteint 71 ¢ entre les deux commerces, et c’est encore une fois au magasin du dollar que la facture est la moins élevée.
Carrés aux Rice Krispies
Carrés aux Rice Krispies en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour huit barres
Prix du Walmart : 3,47 $ pour huit barres
Pour garnir les boîtes à lunch ou simplement avoir une collation individuelle prête à emporter, les carrés aux Rice Krispies sont une option bien pratique. Et pour une boîte de huit barres, l’écart de prix frôle le dollar : tu paies 97 ¢ de moins au magasin du dollar pour exactement la même quantité.
Compotes de pommes de Mott's
Compotes de pommes de Mott's en vente au Dollarama pour 2,50 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour six compotes
Prix du Walmart : 2,98 $ pour six compotes
Ces petits pots de compote aux pommes et aux fraises se glissent facilement dans une boîte à lunch et sont tout aussi pratiques pour une collation rapide à la maison. Pour une même boîte de six, le Dollarama l’emporte côté prix : tu débourses 48 ¢ de moins que chez le géant américain.
Compotes de pommes GoGo Squeez
Compotes de pommes GoGo Squeez en vente au Dollarama pour 3,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour quatre compotes
Prix du Walmart : 3,77 $ pour quatre compotes
Avec leur format en sachet refermable et leur recette sans sucre ajouté, ces compotes constituent une option pratique à garder sous la main pour les petites fringales. Côté prix, Dollarama prend aussi l’avantage : le paquet de quatre y coûte 52 ¢ de moins que chez Walmart. Une économie qui peut finir par compter si tu en achètes régulièrement.
Boisson aux amandes de Silk
Boisson aux amandes de Silk en vente au Dollarama pou 2,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 946 ml
Prix du Walmart : 2,97 $ pour 946 ml
Pour remplacer le lait de vache dans les céréales, les smoothies, le café ou certaines recettes, la boisson aux amandes Silk est une option végétale à bas prix facile à garder sous la main. Le contenant de 946 ml coûte 22 ¢ de moins au Dollo qu’au Walmart, un petit écart qui peut tout de même valoir le détour si ce produit fait partie de tes achats réguliers.
Salsa Tostitos
Salsa Tostitos en vente au Dollarama pour 4,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 4,25 $ pour 418 ml
Prix du Walmart : 4,48 $ pour 418 ml
Douce, moyenne ou piquante : il y a de quoi accompagner les croustilles, les nachos ou une soirée tacos selon les goûts. Pour le même pot de 418 ml, le Dollarama permet de sauver 23 ¢ comparativement au Walmart, un petit avantage intéressant pour tes fiestas latines.
Craquelins Goldfish au cheddar
Craquelins Goldfish au cheddar en vente au Dollarama pour 2,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 200 g
Prix du Walmart : 2,98 $ pour 200 g
Faciles à glisser dans une boîte à lunch ou à servir en collation, les fameux « petits poissons » Goldfish au cheddar font partie des classiques appréciés à tout âge au Québec. Le sac de 200 g est affiché 23 ¢ moins cher au Dollarama. L’économie est plutôt modeste, mais si tu en achètes régulièrement, aussi bien profiter de ce petit écart de prix.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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