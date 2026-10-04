Un escalier de 563 marches en Outaouais te mène à tour avec une vue sublime l'automne
Tu vas avoir le souffle coupé par la vue sur les couleurs! 😍
À l’automne, certains points de vue prennent une toute autre dimension, surtout lorsque les collines se couvrent de rouge, d’orange et de jaune. En Outaouais, le mont Cayamant propose justement une sortie qui combine randonnée, défi physique et panorama sur le lac et les forêts environnantes.
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Le site est surtout connu pour son escalier de 563 marches aménagé en pleine nature. Une fois cette première ascension terminée, il faut encore gravir les 125 marches de la tour d’observation pour atteindre la plateforme au sommet.
La tour mesure environ 24 mètres de hauteur et permet d’admirer le lac Cayamant, les collines et les vastes étendues boisées des environs. Perchée au sommet du mont, à environ 400 mètres d’altitude, elle offre un panorama particulièrement saisissant pendant la saison des couleurs.
Pour t’y rendre, tu peux emprunter le sentier de la Tour, long de 1,5 kilomètre, qui comprend l’escalier de 563 marches. Le secteur ne se limite toutefois pas à cette ascension, puisqu’il compte cinq sentiers totalisant près de neuf kilomètres à travers la forêt, les milieux humides et les zones bordées de ruisseaux.
Parmi les autres options, le sentier du Marteau fait 1,4 kilomètre et comprend notamment une passerelle au-dessus d’un ruisseau, tandis que celui de la Chênaie s’étend sur 3,6 kilomètres et dévoile plusieurs beaux panoramas en chemin. Pour quelque chose de plus court, le sentier du Marais mesure environ un kilomètre, et celui du Campeur, 1,3 kilomètre.
Même si plusieurs trajets sont assez accessibles, les centaines de marches ajoutent forcément un bon défi à la sortie. Si ton objectif est surtout d’atteindre le sommet, mieux vaut prévoir de bonnes chaussures et garder un peu d’énergie pour la dernière portion.
Le secteur peut aussi plaire aux personnes qui aiment observer la faune, puisque plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères peuvent y être aperçues. Les chiens en laisse sont également les bienvenus.
Si tu souhaites prolonger l’escapade, douze emplacements de camping rustique sont aménagés sur place et sont accessibles gratuitement. Un grand stationnement est aussi offert sans frais, ce qui permet de profiter du coin sans trop alourdir le budget.
Accessible quatre saisons et sans frais d’entrée, le mont Cayamant réserve donc bien plus qu’une simple montée jusqu’à sa tour. Entre les boisés, les ruisseaux, les différentes boucles et le panorama au sommet, la visite peut facilement s’adapter au temps et à l’énergie dont tu disposes. En cette saison, les couleurs autour du lac restent toutefois l’un des plus beaux attraits du secteur.
Tour d'observation du Mont Cayamant
Coût : Gratuit
Quand : Ouvert à l'année
Adresse : 6, ch. Lachapelle, Cayamant, QC
À savoir : Les chiens en laisse sont acceptés et douze sites de camping rustique gratuits sont disponibles.