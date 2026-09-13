7 sentiers avec passerelles à mettre sur ta bucket list d'automne à moins de 2h de Montréal
Les couleurs de la saison t'attendent! 🍂✨
Cet automne, le Québec propose une multitude d'options pour contempler le spectacle des couleurs. Envie de calme? Sept sentiers avec passerelles près de Montréal permettent d'admirer des vues splendides sans trop forcer, question de savourer la nature à ton propre rythme.
À lire également : Cette passerelle de 500 m à Montréal est nichée dans un paysage magnifique en automne
Peu importe si tu restes en ville ou si tu pars explorer à une ou deux heures de route, la saison des couleurs d'automne t'offre cette année encore des paysages à couper le souffle.
Le sentier de la Rivière-de-la-Tortue
Prix : Gratuit
Quand : Ouvert à l'année, du lever au coucher du soleil
Adresse : 40, ch. Saint-François-Xavier, Candiac, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de partir loin de la ville pour avoir l’impression de se retrouver dans un petit décor de conte. À Candiac, le parc d’interprétation de la nature devient particulièrement charmant lorsque l’automne colore les arbres. Une passerelle de deux kilomètres serpente près de la rivière de la Tortue et te permet de profiter du paysage à ton rythme. Entre deux sections boisées, tu peux faire une pause dans les aires de repos ou aux belvédères pour regarder l’eau et les couleurs autour de toi. Avec les feuilles qui recouvrent le sol et la passerelle qui se faufile entre les arbres, la promenade a définitivement un petit côté féérique.
Accessibilité : Des escaliers mènent au parc et la verdure peut empiéter sur le passage
Parc-nature du Bois-de-Liesse
Prix : Gratuit, stationnement à 8,60 $ pour deux heures et 11 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce parc est une belle option pour prendre l’air et profiter des couleurs d’automne sans quitter Montréal. Ses sentiers te font passer entre des arbres centenaires, des passerelles et des petits ponts, avec quelques belvédères où t’arrêter pour admirer la rivière des Prairies. Tu peux aussi explorer la « forêt enchantée », où se trouvent notamment de rares érables noirs. Bref, c’est une randonnée assez tranquille pour décrocher un peu, profiter de la nature et faire le plein de beaux paysages aux couleurs de la saison.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures à l’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.
La grande passerelle du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard
Prix : Accès gratuit, stationnement à 8,60 $ pour deux heures et 11 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : 2115, ch. du Bord-du-Lac, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de trouver un lieu qui peut rapidement te donner l’impression d’avoir laissé la ville bien loin derrière? Opte pour une balade au parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard, où une passerelle de 500 mètres traverse un grand marais, avec un autre passage de 100 mètres à explorer. Entre l’eau, les hautes herbes et les animaux qui pourraient se pointer le bout du nez, le décor devient encore plus beau lorsque les couleurs d’automne s’en mêlent. Tu peux ensuite poursuivre ta balade sur les sept kilomètres de sentiers, faire un arrêt au belvédère ou prévoir un petit pique-nique. Bref, une belle adresse à mettre sur ta bucket list pour une journée dehors cet automne.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse
Parc national d'Oka
Prix : 10,30 $ par adulte pour l'accès journalier, stationnement à 10,78 $ pour la journée
Quand : Ouvert à l'année
Adresse : 2020, ch. d'Oka, Oka, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’automne, c’est probablement l’un des meilleurs moments pour découvrir le parc national d’Oka à pied. Pour une sortie plutôt relax, le sentier de la Grande Baie propose une boucle facile de quatre kilomètres qui se parcourt en environ une heure. Ici, tu troques les rues de la ville pour des passerelles qui traversent un marais et une érablière argentée aux couleurs de la saison. Le clou de la balade t’attend un peu plus haut : une tour d’observation de trois étages permet de prendre de la hauteur et de profiter du panorama.
Le Sentier des cimes Laurentides
Prix : Billets journaliers à partir de 33,90 $ pour un adulte, plus un supplément de 2,90 $ + taxes par descente pour la glissade
Quand : L'horaire change d'une semaine à l'autre, voir sur le site Internet du lieu
Adresse : 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour voir les Laurentides en mode « wow » cet automne, tu peux prendre un peu de hauteur au Sentier des cimes. La balade se fait sur une passerelle en bois de 1 350 mètres qui grimpe entre les arbres, jusqu’à atteindre une tour panoramique de 40 mètres. Une fois au sommet, une vue à 360 degrés t’attend sur les montagnes, avec le Mont-Tremblant au loin et une mer de couleurs automnales tout autour. Et pour ajouter un peu de fun à la sortie, tu peux observer les mésanges, tester le filet suspendu au sommet ou redescendre par une glissade en spirale de 53 mètres.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Parc des chutes Monte-à-peine et des dalles
Prix : 10 $ par adulte, gratuit pour les résident.e.s de Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Béatrix
Quand : Tous les jours, du lever au coucher du soleil
Adresse :
- Porte de Sainte-Béatrix - 561, rang des Dalles, Sainte-Béatrix, QC
- Porte de Saint-Jean-de-Matha - 440, rue Sainte-Louise O., Saint-Jean-de-Matha, QC
- Porte de Sainte-Mélanie - 60, av. de la Champs Vallon, Sainte-Mélanie, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec plus de 26 km de sentiers, ce parc te fait découvrir forêts, chutes et canyon. Pour rejoindre rapidement les passerelles suspendues, l’entrée de Sainte-Béatrix est une bonne option : le sentier de la Gorge te mène notamment près de la chute des Dalles et de plusieurs ponts.
Accessibilité : Sentiers difficilement accessibles aux poussettes et aux fauteuils roulants. Porte-bébé recommandé. Une section du sentier no 10 « La Gorge » est munie d’une rampe donnant accès à un pont avec vue sur les chutes et le canyon.
Site Internet du parc des chutes Monte-à-peine et des dalles
Marais de la Rivière aux Cerises
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours, de 7 h à 23 h
Adresse : 69, ch. Roy, Magog, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ici, la randonnée te fait carrément passer au-dessus du marais. Le site possède l’un des plus longs réseaux de sentiers sur pilotis au Québec, avec 1,2 km de passerelles qui traversent le milieu humide. En chemin, tu peux notamment parcourir le sentier du Lièvre, qui se faufile dans une cédrière humide et un tapis de fougères digne d’une petite forêt enchantée.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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