Cette petite ville au bord de l'eau à 1h30 de Québec est parfaite pour un voyage d'automne
Un village niché dans un cratère de météorite = WOW!
Il existe un coin du Québec où le paysage lui-même raconte une histoire vieille de millions d'années : celui d'un impact de météorite qui a créé tout un relief. Le résultat? Une région incluant la municipalité de Les Éboulements, où des points de vue spectaculaires, un patrimoine pittoresque et suffisamment d'activités te permettent d'occuper une fin de semaine d'escapade d'automne complète.
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Le meilleur point de départ pour explorer la région lors de cette saison, c'est le Parcours patrimonial des Éboulements, qui relie Saint-Joseph-de-la-Rive à Cap-aux-Oies en traversant le cœur du village. Sur le chemin, on croise d'anciens moulins, des manoirs centenaires et des maisons ancestrales, le tout avec le fleuve et la nature flamboyante en toile de fond.
Pour les adeptes de plein air, le circuit villageois permet de sillonner la petite ville et Saint-Joseph-de-la-Rive à travers des terres agricoles, en gardant l'œil ouvert pour la faune et la flore locales.
Impossible aussi de passer à côté du moulin à eau des Éboulements, un véritable bijou patrimonial qui donne un bel aperçu du mode de vie d'autrefois dans la région.
Le Village miniature de Cap-aux-Oies, une exposition créée avec amour par monsieur Yvon Perron, te permet d'admirer des reproductions miniatures de maisons et de bâtiments jusqu'au 12 octobre 2026. La visite est gratuite, mais les dons sont acceptés et remis à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Une activité aussi touchante qu'originale à mettre sur ton itinéraire.
Tu peux aussi réserver un moment pour découvrir Alpagas Charlevoix, une ferme d'élevage établie depuis 2009 qui propose des visites éducatives, une boutique d'articles fabriqués à la main, et surtout l'Alpa-Trekking : une randonnée guidée sur des terres privées, en compagnie de ton propre alpaga. La ferme a même récemment ajouté un comptoir à pizza sur place, question de prolonger la visite autour d'un bon repas.
Côté gourmandises, Les Éboulements fait partie de la Route des saveurs de Charlevoix, alors profites-en pour t'arrêter à la Chocolaterie du Village, au Café Sol ou à la Ferme Éboulmontaise.
Entre les paysages façonnés par une météorite, les alpagas adorables et un village miniature qui fait autant de bien au cœur qu'aux yeux, Les Éboulements a clairement de quoi créer des souvenirs marquants sous les couleurs d'automne.
Site Internet de Tourisme Charlevoix
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