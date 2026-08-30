Cette petite île au Québec est la destination d'automne parfaite pour profiter des couleurs
Vignobles, vergers, et villages pittoresques! 😍
Ce n'est pas un secret, la ville de Québec, avec ses quartiers au charme d'époque, le bord de l'eau et le Château Frontenac en fond de toile, est tout simplement magnifique l'automne venu. Mais sous les couleurs changeantes de la saison, une destination voisine vaut absolument la visite, alors qu'activités champêtres et auberges pittoresques te réservent des journées parfaites.
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Tu l'auras peut-être deviné, on te parle ici de l'Île d'Orléans, ce petit coin de pays qui semble sortir d'un roman d'amour cosy, alors qu'on y trouve tout ce qu'il faut pour oublier la routine le temps d'un week-end.
D'abord, si tu aimes le vin, ne manque pas l'occasion de faire la tournée des vignobles. Que ce soit à pied, en vélo ou en voiture, tu peux passer un après-midi complet à visiter les différents domaines viticoles, dont plusieurs qui ne sont qu'à quelques minutes l'un de l'autre. Imagine-toi sur un vélo électrique loué non loin, le soleil qui brille, le vent dans les cheveux, tes ami.e.s devant et derrière toi, en route vers les prochaines cuvées à goûter : un pur bonheur.
Le Vignoble Ste-Pétronille et le Saint-Pierre Le Vignoble sont d'ailleurs voisins, tandis que Cassis Monna & Filles (qui se spécialise en vin et liqueurs de cassis) et le Vignoble Isle de Bacchus sont un peu plus loin.
Bien sûr, pour te promener à bicyclette ou en auto, tu dois t'assurer de conduire de manière responsable. Les paysages environnants sont magnifiques et plusieurs endroits permettent de manger sur place, alors il est tout à fait possible de faire deux ou trois adresses en prenant le temps de dégriser entre les dégustations.
Sinon, les vergers et cidreries de l'île sont également à mettre sur ta bucket list. On en trouve autour d'une dizaine, dont la Cidrerie Verger Bilodeau, le Domaine Sainte-Famille et le Domaine Orléans. Pour continuer le thème de l'autocueillette, tu peux organiser une visite à la Ferme Roberge et Gosselin, qui propose plus de 50 variétés de citrouilles et de courges à ramener chez toi.
Quand vient le temps de te poser et grignoter, plusieurs options s'offrent à toi, dont l'adorable café La Midinette, où t'attendent des viennoiseries et sandwichs faits sur place, un décor antique éclectique, et des places assises dehors pour admirer les environs. Pour manger au bord de l'eau, tu peux plutôt opter pour le Resto de la plage et ses trois terrasses installées devant le fleuve. Au menu : fruits de mer et poissons, burgers, salades, pizza et plus encore. Microbrasseries, bistros et autres établissements sont aussi à ta disposition.
Pour les fans de fromage, un arrêt à la Fromagerie de l'isle d'Orléans s'impose, alors que tu pourras notamment goûter le Paillasson de l'Isle d'Orléans, qui est considéré comme le tout premier fromage fait en Amérique du Nord.
Côté hébergement, plusieurs types de logements, comme la Villa du Bout-de-l'Île, l'Auberge La Goéliche, l'Auberge Les Blancs Moutons et les Chalets Labbé, te permettent de passer la nuit sur place et d'éviter le trafic du pont de l'Île d'Orléans, qui peut être assez dense durant la saison des pommes, et ce, dans un cocon champêtre.
Alors, si tu veux justement t'évader cet automne, opte pour cette escapade classique remplie de sorties bien aimées de cette saison. Avec l'ambiance tranquille de ses six villages, ses paysages riverains avec vue sur Québec et ses petits commerces, c'est vraiment un voyage idéal pour décrocher du train-train et créer des souvenirs chaleureux.
Site Internet de l’Île d’Orléans
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