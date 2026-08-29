19 trouvailles à 5 $ ou moins chez Dollarama parfaites pour organiser ton chez-toi
Pas besoin de payer une fortune pour avoir un rangement digne de Pinterest. ✨😍
Quand le désordre commence à s’accumuler dans les tiroirs, les armoires ou sur les comptoirs, quelques accessoires bien choisis suffisent souvent à rendre l’espace beaucoup plus fonctionnel. Et si tu penses qu’il faut dépenser une fortune ou faire appel à des pros pour optimiser ton rangement, détrompe-toi! Au Dollarama, plusieurs trouvailles à 5 $ et moins peuvent justement t’aider à remettre de l’ordre dans différentes pièces de la maison sans faire grimper la facture.
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Parce que même si les vidéos d'organisation ultra soignées qui défilent sur les réseaux sociaux donnent envie de tout recommencer à neuf, pas besoin d'investir une fortune dans des paniers, des contenants et des systèmes de rangement sophistiqués pour obtenir un résultat satisfaisant. Certaines solutions toutes simples permettent de mieux utiliser l'espace disponible, de regrouper les petits objets qui traînent et de rendre le quotidien plus pratique sans transformer ton projet de rangement en grosse dépense.
Que ton objectif soit de désencombrer la cuisine, de mieux organiser la salle de bain, de mettre de l'ordre dans tes produits de beauté ou encore de rendre tes armoires et garde-robes plus faciles à utiliser, quelques dollars peuvent faire une vraie différence. On a donc rassemblé 19 trouvailles à 5 $ ou moins qui pourraient t'aider à donner une place à tout ce qui finit habituellement en petit tas quelque part dans la maison.
Bocal en verre
Bocal en verre en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec sa capacité de 2,2 L, ce bocal en verre offre suffisamment d’espace pour transvider plusieurs essentiels du garde-manger, comme du riz, des pâtes, des céréales ou des collations. Son verre transparent permet de voir rapidement ce qu’il contient et la quantité restante, tandis que son couvercle en bambou lui donne un look plus soigné que les emballages d’origine. Une option pratique pour uniformiser les tablettes du garde-manger tout en gardant les aliments faciles à repérer.
Organiseur avec deux compartiments
Organiseur avec deux compartiments en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Divisé en deux compartiments, cet organiseur en plastique transparent permet de regrouper les produits par catégorie plutôt que de les laisser s’éparpiller dans une armoire. Son format polyvalent peut notamment servir sous l’évier de la cuisine ou de la salle de bain pour garder les produits nettoyants, les bouteilles et autres essentiels bien classés. Petit plus : le bac peut aussi aider à protéger les tablettes des dégâts lorsqu’un contenant fuit, tout en étant facile à retirer pour le nettoyer.
Pichet d'eau en verre avec couvercle
Pichet d'eau en verre avec couvercle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Le fini texturé de ce pichet en verre d'un litre lui donne un visuel assez chic pour le laisser directement sur la table ou le comptoir. Son couvercle aide à garder le contenu protégé, tandis que son format peut servir autant pour l’eau que pour du jus ou une boisson préparée dans le frigo.
Cintre à pantalons
Cintre à pantalons en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce cintre 5-en-1 est une trouvaille particulièrement pratique pour maximiser l’espace dans un garde-robe. Ses cinq barres permettent de regrouper plusieurs pantalons, jeans, foulards ou autres vêtements sur un seul cintre plutôt que d’utiliser plusieurs supports individuels. Il peut aussi être suspendu à la verticale pour libérer de l’espace sur la tringle, une solution intéressante pour les petits garde-robes ou simplement pour mieux organiser ses vêtements.
Organiseur rotatif à cosmétiques
Organiseur rotatif à cosmétiques en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Tandis qu'il faut généralement payer près du double pour ce type de rangement, cet organisateur transparent à seulement 5 $ est une excellente trouvaille pour mettre un peu d’ordre dans la maison sans dépenser une fortune. Son plateau rotatif permet d’accéder facilement à ce qu’on y range, tandis que ses différents compartiments peuvent accueillir des produits de beauté, des soins pour la peau ou même de petits objets du quotidien. Il peut trouver sa place sur une coiffeuse ou dans la salle de bain, mais aussi dans un bureau ou une armoire pour éviter que les petits essentiels s’éparpillent partout.
Certaines personnes l'utilisent même pour les épices et bouteilles d'huile.
Bocal en verre avec couvercle en bambou
Bocal en verre avec couvercle en bambou en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec son format tout en hauteur et sa capacité de trois litres, ce bocal en verre est particulièrement pratique pour ranger les spaghettis et autres pâtes longues tout en les gardant à l’abri de l’air. Son couvercle en bambou lui donne aussi une allure plus soignée, parfaite pour le laisser bien en vue sur le comptoir ou une tablette de la cuisine. En plus de libérer les armoires des emballages parfois encombrants, il permet de voir rapidement ce qu’il reste.
Organiseur à cosmétiques
Organiseur à cosmétiques en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les nombreux compartiments de différentes grosseurs permettent de séparer plus facilement les produits selon leur format, qu’il s’agisse de maquillage, de soins pour la peau ou de petits accessoires. Disponible en version transparente ou transparente teintée, avec un fini texturé dans les deux cas, cet organiseur peut facilement trouver sa place dans une armoire de salle de bain pour éviter que tout s’entasse pêle-mêle.
Étagère en bois
Étagère en bois en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Cette petite étagère en bois pliante revient parmi les favoris des adeptes du Dollarama depuis un bon moment, et on comprend facilement pourquoi. En plus d’aider à mieux organiser l’espace, son look intemporel lui permet de trouver sa place dans presque toutes les pièces de la maison. Certaines personnes l’utilisent dans la cuisine pour garder quelques essentiels à portée de main, tandis que d’autres l’installent dans la salle de bain ou un coin lecture pour y déposer des bibelots, des produits ou même des magazines.
Panier suspendu « sous étagère »
Panier suspendu « sous étagère » en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Offert en gris, noir ou beige, ce panier de type « suspendu » à mettre sous une étagère permet d’ajouter facilement du rangement sans avoir besoin d’un meuble supplémentaire. Il suffit de l’accrocher à une tablette ou sous un bureau pour profiter d’un espace pratique où glisser quelques accessoires, papiers ou petits objets.
Panier tissé
Panier tissé en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec son look tissé qui donne tout de suite un effet plus soigné, ce panier est pratique pour cacher ce qu’on ne veut pas laisser traîner à la vue. Il peut notamment servir à ranger des pantoufles dans un garde-robe, des accessoires ou encore des vêtements de saison qu’on veut garder accessibles sans qu’ils s’empilent un peu partout.
Bac à papiers empilables
Bac à papiers empilables en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Quand les factures, documents à signer et autres papiers importants commencent à s’accumuler, ce bac en plastique peut devenir un bon endroit où les déposer en attendant de les classer. Disponible en bleu, blanc ou noir, il permet de garder les feuilles importantes au même endroit plutôt que de les laisser traîner sur le comptoir ou le bureau avec le risque de les égarer. Petit plus : tu peux facilement en empiler plusieurs pour optimiser ton espace.
Organiseur pour cosmétiques
Organiseur pour cosmétiques en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec son fini texturé, ses petites touches dorées et ses déclinaisons transparentes, vertes ou roses, cet organiseur a un effet particulièrement soigné pour un article à petit prix. Il combine un tiroir et une tablette, ce qui permet de séparer facilement les produits et les petits accessoires. Il peut aussi bien trouver sa place dans la salle de bain que sur une table de chevet pour garder quelques essentiels à portée de main.
Ensemble de bac à glaçons
Ensemble de bac à glaçons en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Cet ensemble permet de préparer jusqu’à 32 petits glaçons à la fois, puis de les transférer directement dans le contenant en plastique prévu pour les conserver au congélateur. Une petite pelle est aussi incluse pour les servir plus facilement, tandis que les versions grise ou blanc beige s’intègrent discrètement dans la cuisine.
Panier en plastique
Panier en plastique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Avec ses dimensions de 24 x 24 x 17,5 cm, ce panier offre un volume d’environ 10 L, assez spacieux pour regrouper une foule de petits objets sans prendre trop de place. Fait de plastique et rehaussé d’une bordure à l’aspect bois, il est offert en noir, blanc ou gris. Son look soigné permet de le laisser bien en vue sur une tablette, dans une salle de bain ou même dans une entrée pour garder les essentiels facilement accessibles tout en donnant une impression d’ordre.
Ensemble de rangement pour tiroir
Ensemble de rangement pour tiroir en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Composé de cinq compartiments en plastique transparent, cet ensemble permet de créer un rangement sur mesure selon la taille du tiroir et les objets qu’on souhaite organiser. Il est particulièrement pratique dans un bureau pour regrouper crayons, Post-it et petits accessoires, mais peut tout aussi bien trouver sa place dans une table de chevet pour éviter que les essentiels du quotidien se retrouvent pêle-mêle. Les compartiments peuvent aussi servir à organiser les cosmétiques dans un tiroir de maquilleuse, ce qui en fait une option polyvalente pour plusieurs pièces de la maison.
Boîte de rangement avec couvercle
Boîte de rangement avec couvercle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Avec sa capacité de 15 L, cette boîte en plastique transparent offre suffisamment d’espace pour ranger des jeux de société, des vêtements hors saison ou une foule d’objets qu’on préfère garder à l’abri de la poussière. Son format transparent permet de repérer rapidement son contenu sans avoir à tout ouvrir, tandis que son couvercle et sa conception empilable aident à maximiser l’espace disponible. Elle peut donc être particulièrement pratique dans un garde-robe, un garage ou un espace de rangement où chaque centimètre compte.
Panier à linge
Panier à linge en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Plus compact qu’un panier à linge traditionnel, ce modèle muni de deux poignées peut facilement se glisser dans un petit espace tout en restant pratique à transporter d’une pièce à l’autre. Son format peut être particulièrement intéressant dans un appartement ou une petite salle de bain où l’espace au sol est limité. Offert en bleu, gris ou beige, il affiche aussi un look assez soigné pour être laissé bien en vue dans une chambre, une salle de bain ou un coin buanderie.
Étagère de placard pliable et empilable
Étagère de placard pliable et empilable en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Cette étagère transparente permet de profiter davantage de la hauteur disponible dans une armoire en créant un niveau de rangement supplémentaire. Comme elle est pliable et empilable, elle peut s’adapter à différents espaces, notamment dans la salle de bain pour les produits de soins ou dans la cuisine pour mieux organiser la vaisselle, les contenants et autres essentiels.
Porte-balai
Porte-balai en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
Ce porte-balai autoadhésif permet de fixer un balai, une vadrouille ou un autre accessoire de ménage directement au mur, sans avoir à percer. Une solution toute simple pour libérer de l’espace au sol et éviter que les manches s’accumulent pêle-mêle dans un coin. Il peut notamment trouver sa place dans la salle de lavage, le garage ou un placard pour garder le nécessaire de ménage bien organisé et facilement accessible.
À noter que l'inventaire du Dollarama peut varier considérablement d'une succursale à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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