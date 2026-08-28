Cette maison complètement unique est à vendre près de Québec — Attends de voir l'intérieur
Elle est affichée au prix de certains condos à Montréal! 😳
Si l'on a l'habitude de voir des maisons rectangulaires avec un toit triangulaire, cette propriété à vendre près de Québec n'a rien à voir avec les dessins de ton enfance. Située à Lévis, cette demeure complètement unique et digne d'une œuvre d'art a récemment été mise en vente pour un montant qui rivalise avec certains condos du centre-ville de Montréal. Originalité, luxe et modernisme sont au rendez-vous.
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Le prix? 1 150 000 $. Pour une résidence signée par l'architecte Raymond Lévesque en 1975, inspirée du mouvement architectural expérimental Space Packing, nichée dans la cime des arbres avec vue sur le fleuve Saint-Laurent depuis sa terrasse sur le toit, c'est une bonne affaire.
Les formes géométriques superposées de la maison créent l'impression d'habiter une véritable œuvre d'art.Kyven Lessard pour Engel & Völkers
Selon l'inscription, la maison a été pensée pour s'éloigner des formes rectangulaires classiques. Ainsi, ses blocs octogonaux s'imbriquent les uns dans les autres et créent des pièces de différentes hauteurs et perspectives. Le tout est traversé de haut en bas par un grand escalier noir et doté d'une généreuse fenestration qui laisse entrer la lumière et s'harmonise avec la forêt environnante.
La propriété a été complètement rénovée entre 2011 et 2017. Kyven Lessard pour Engel & Völkers
La propriété a été entièrement rénovée entre 2011 et 2017, avec un curage complet de l'intérieur, question de mettre en valeur cette architecture unique tout en préservant son essence. Les trois chambres ont d'ailleurs volontairement été laissées décloisonnées, dans le respect de la fluidité des espaces (mais rien n'empêche de les fermer si tu as besoin de plus d'intimité). Parce que, oui, l'une des cuvettes est bel et bien en face du lit.
La maison compte trois chambres et deux salles de bains, réparties sur 14 pièces.Kyven Lessard pour Engel & Völkers
On y trouve aussi un vaste balcon qui fait le tour de l'aire de vie, un coin feu aménagé dans le boisé à l'abri des regards, et un accès à pied aux berges du fleuve. Et en 2023, le vendeur a même acquis le terrain voisin, ce qui donne à la propriété une intimité exceptionnelle sur un total de plus de 73 000 pieds carrés, avec un potentiel d'y construire une deuxième résidence (sous réserve des vérifications municipales, évidemment).
La maison est située à quelques minutes des ponts de Québec. Kyven Lessard pour Engel & Völkers
Niveau commodités, la maison est alimentée par un puits artésien et chauffée à l'électricité (plinthes et système radiant), et le stationnement extérieur peut accueillir jusqu'à quatre véhicules. Le tout à seulement dix minutes des ponts de Québec, pour ceux et celles qui veulent le calme sans s'éloigner de la ville.
Alors oui, 1,15 M$, ça reste tout un montant. Mais pour ce prix-là, tu obtiens une œuvre d'architecture unique sur un immense terrain avec vue sur le fleuve — de quoi relativiser pas mal la facture quand on la compare à certains condos du centre-ville montréalais.
Maison à vendre à Lévis
Prix : 1 150 000 $
Adresse : 1199, chemin du Quai, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest / Saint-Nicolas), QC
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