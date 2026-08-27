Donald Trump change le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans un TikTok (VIDÉO)

« Maintenant, nous avons un lac et nous avons un golfe. »

Donald Trump. Droite : Donald Trump.

Donald Trump a osé changer le nom du lac Ontario pour « Lake America » dans une vidéo TikTok.

President Donald J Trump | TikTok
Éditeur Junior, Nouvelles

Après avoir menacé de rebaptiser le lac Ontario en « Lake America » en début de semaine, le président américain Donald Trump est finalement passé à l'acte. Du moins, à l'aide d'un crayon-feutre et d'une carte.

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« Voici le lac Ontario, au Canada et aux États-Unis », lance d'emblée le président dans une vidéo relayée sur ses réseaux sociaux, une carte à la main sur laquelle on peut distinguer le plan d'eau. « Mais nous allons apporter un petit changement. Nous allons l’appeler autrement que le lac Ontario. »

C'est alors que le résident de la Maison-Blanche biffe au marqueur noir le nom original du lac pour le remplacer par « Lake America ».

« Tout ce qu’il faut [pour changer le nom du lac], c’est un bon stylo et un peu d’intelligence. Le lac Ontario, c’est terminé », dit-il.

@realdonaldtrump LAKE AMERICA GREAT AGAIN!
♬ original sound - President Donald J Trump

« Alors maintenant, nous avons un lac et nous avons un golfe. Parce que nous avons le golfe d’Amérique et maintenant, nous avons le lac America », conclut Trump.

Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, Donald Trump a indiqué sur son réseau Truth Social, le 25 août dernier, qu'il envisageait « sérieusement » de changer le nom du lac Ontario en lac d’Amérique, « étant donné que nous ne prévoyons plus de faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario ».

Cette soudaine envie de changer le nom de l’un des quatre Grands Lacs canado-américains est survenue au lendemain d’une conférence de presse hors du commun, lors de laquelle le premier ministre ontarien Doug Ford n’a pas mâché ses mots à l’endroit du résident de la Maison-Blanche.

En plus de le traiter d'« intimidateur », de « loser », de « roi de la faillite » et de « dictateur », Ford a invité Donald Trump à lui « embrasser les fesses » (he can kiss my ass, en anglais).

Ne change pas un nom de lac qui veut

Pour la petite histoire, le nom du lac Ontario est dérivé du mot haudenosaunee kanadario, qui signifie « eau scintillante », selon l'Encyclopédie canadienne, et ce terme était utilisé bien avant l'arrivée des groupes colonisateurs européens. La province de l'Ontario tient donc son nom du lac, et non l'inverse.

Au pays, c'est la Commission de toponymie du Canada, créée en 1897, qui décide d'approuver ou non le nom d'un lieu, y compris celui d'un plan d'eau.

Ainsi, si Donald Trump réussissait véritablement à changer le nom du lac Ontario du côté américain, ça ne changerait rien au Canada, puisqu'il ne peut pas dicter la façon dont les autres pays nomment un lieu.

C'est notamment le cas du golfe du Mexique. En janvier 2025, Trump a signé un décret pour changer son nom en « golfe d'Amérique ».

Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Une fois le décret présidentiel signé, c'est le U.S. Board on Geographic Names (BGN) qui est responsable d'officialiser le changement de toponyme, lançant ainsi le processus de mise à jour des cartes, des outils comme Google Maps et des documents fédéraux.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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