2 employés d'Air Canada arrêtés pour trafic de drogue à l'aéroport de Montréal

Plus de 60 kg de cocaïne ont été saisis.

L'aéroport Montréal-Trudeau. Droite : des valises saisies par la police fédérale.

La Gendarmerie royale du Canada a arrêté deux employés d'Air Canada à l'aéroport Montréal-Trudeau pour trafic de drogues.

Narcity Québec, Gendarmerie royale du Canada
Rédaction et édition

Deux employés d’Air Canada travaillant à l’aéroport Montréal-Trudeau ont été pris la main dans le sac et ont été arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ce mercredi 26 août. La raison : ils sont soupçonnés d’avoir participé à un vaste réseau de trafic de drogue opérant directement à partir de l’aérogare de la métropole.

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Les forces de l’ordre ont mené des perquisitions tôt ce mercredi matin dans deux résidences et un véhicule situés dans la grande région de Montréal, selon un communiqué.

Une fouille supplémentaire a aussi eu lieu à Dorval, directement à la base d’affectation des employés, grâce à la collaboration d’Air Canada.

C'est une opération de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a permis en mai dernier d'intercepter 62,5 kg de cocaïne dissimulés dans des valises. Gendarmerie royale du Canada

Selon l'enquête, les deux suspects occupent des fonctions liées aux opérations au sol. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé à faire circuler des bagages dans les zones sécurisées de l'aéroport.

La marchandise saisie en mai dernier par la douane canadienne provenait de Punta Cana.Gendarmerie royale du Canada

Toute cette affaire remonte à mai 2026. C'est une opération de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui avait alors permis d'intercepter 62,5 kg de cocaïne, cachée dans des sacs à dos en provenance d'un vol de Punta Cana. Depuis, l'enquête a aussi mené à la saisie de 56 kg de cannabis.

Pour l'instant, les deux personnes arrêtées seront interrogées puis remises en liberté, en attendant la suite des procédures judiciaires. L'enquête se poursuit activement, et l'analyse de la preuve recueillie pourrait mener à d'autres arrestations, voire au dépôt de nouvelles accusations.


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