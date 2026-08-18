5 joueurs des Canadiens de Montréal qui ont eu un bébé en 2026
Un véritable baby-boom dans le vestiaire du CH!
L'année 2026 en aura été une remplie d'émotions pour les joueurs des Canadiens de Montréal alors que l'équipe s'est rendue jusqu'en finale d'association durant les séries éliminatoires. Mais ce n'est pas seulement sur la glace que de grandes étapes ont été franchies, dans la vie familiale de plusieurs également : c'est un véritable baby-boom qui a frappé le vestiaire du Tricolore. Entre avril et août 2026, pas moins de cinq joueurs sont devenus papas (ou l'ont été pour une énième fois).
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Si l’été est synonyme de saison morte au hockey, pour les nouveaux papas, ça a plutôt été la saison des nuits blanches, des biberons en prolongation, des couches à la chaîne et des premiers sourires qui font (presque) oublier le manque de sommeil.
Que ce soit en partageant chaque étape ou en restant plus discrets, voici les joueurs des Canadiens de Montréal qui ont agrandi leur famille au cours des derniers mois.
Noah Dobson
Le défenseur et son épouse Alexa ont accueilli leur première fille, Veronika, le 31 juillet, dans un hôpital de Boston. Le couple avait révélé le sexe du bébé lors d'un gender reveal tout en rose en janvier dernier.
« Notre fille Veronika est arrivée [...] nous sommes tellement choyés », peut-on lire sous la publication du couple lors de l'annonce.
Alexandre Carrier
Le joueur du CH est devenu papa pour la première fois à 29 ans.
C'est le 7 juillet dernier que la petite Olivia, 6,5 lb, est née. Il s'agit du premier enfant pour le défenseur et son épouse, Alicia Lessard.
Depuis, le couple semble passer un été au rythme des siestes collées et des promenades en poussette, si l'on se fie à leurs réseaux sociaux.
Samuel Montembeault
Le gardien du Canadien de Montréal débute un nouveau chapitre de sa vie : sa conjointe, Daryanne, a donné naissance à leur belle petite fille nommée Margot.
La publication a été partagée le 29 juillet sur Instagram, soit une semaine après la naissance, selon ce qu'a écrit la nouvelle maman.
Mike Matheson
Mike Matheson est devenu papa pour une troisième fois au printemps 2026.
Le défenseur québécois est devenu papa pour une troisième fois en mai. Sa partenaire Emily a donné naissance à leur fils Miles le 19 mai, au lendemain d'une victoire des Canadiens en séries éliminatoires.
Tout un 24 heures pour la famille Matheson, qui jonglait entre la fête et les couches! Le couple est aussi parent de Hudson, 5 ans, et Mila, 2 ans.
Nick Suzuki
Le capitaine du Canadien est devenu papa à 26 ans. Son épouse Caitlin a donné naissance à leur fille Maya le 15 avril 2026, à peine quelques jours avant le début des séries éliminatoires.
Le nom complet de la petite est Maya Lesley Ann Suzuki, en l'honneur de la mère de Caitlin, aujourd'hui décédée, un geste rempli d'amour qui perdurera dans la famille, selon ce qu'elle explique.
Et bien qu'il ne soit plus officiellement avec les Canadiens de Montréal, il mérite tout de même une mention : Brendan Gallagher agrandit aussi sa famille en 2026. Sa douce moitié Emma Fortin attend leur deuxième enfant, qui doit naître d'ici la fin de l'été.
Avec autant de nouveaux-nés, les conversations de vestiaire risquent d'être bien différentes cette saison! Rondelles, bâtons et patins risquent de céder leur place aux biberons, suces et porte-bébés dans les discussions.
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