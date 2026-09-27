Montréal déborde d'activités GRATUITES en octobre et voici 9 idées pour en profiter
Il n'y a pas que des activités d'Halloween qui sont gratuites!
Octobre à Montréal, c'est le mois où les parcs virent à l'orange, où les citrouilles envahissent les balcons et où l'agenda se remplit à vue d'œil. Si tu te demandes quoi faire à Montréal sans vider ton compte en banque, cette liste devrait te plaire. Oktoberfest de quartier, parade extravagante, marché gothique, salon littéraire qui donne des frissons ou initiations plein air dans les parcs : voici neuf activités gratuites pour profiter pleinement de l'automne en ville.
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Que tu aies envie de trinquer à la bière d'ici, de danser la salsa un vendredi soir ou d'accompagner les plus jeunes dans leur chasse aux bonbons, il y a de quoi occuper tes fins de semaine d'ici l'Halloween. La preuve que s'amuser dans la métropole ne coûte pas nécessairement une fortune, à condition de savoir où regarder!
Découvrir la nouvelle édition de Lune Noire au parc Jean-Drapeau
Prix : Accès au site et plusieurs activités gratuites, expérience immersive payante
Quand : Du 5 au 31 octobre 2026, de 6 h à 23 h
Adresse : Jardins des Floralies, parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lune Noire s’installe au parc Jean-Drapeau cet automne pour te plonger dans une ambiance d’Halloween qui évolue au fil de la journée. Les Jardins des Floralies seront d’abord ludiques et mystérieux, avant de devenir plus surnaturels et festifs à la tombée de la nuit. Décors thématiques, installations illuminées, activités gratuites et expérience immersive payante feront partie de l’aventure.
Fêter l'automne au Monktoberfest
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 3 octobre 2026, dès 12 h 30
Adresse : Théâtre Paradoxe - 5959, boul. Monk, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa quatrième édition, le Monktoberfest ferme le boulevard Monk, entre les rues Jolicoeur et Jacques-Hertel, pour transformer Ville-Émard en grand party d'automne. Au programme : les cuivres survoltés du Burning Brass Band, la touche festive des Lunatiques et Bleu Jeans Bleu en tête d'affiche à 18 h. Entre deux spectacles, la zone famille offre maquillage et ballons, pendant que Pastamalfi, Gagaglaces et Taco & Margarita s'occupent des petits creux. Nouveauté cette année : un espace réservé à l'artisanat local. Pour finir la soirée, un cours de danse en ligne t'attend sur la Terrasse St-Georges.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à l'Oktoberfest du Marché Jean-Talon
Prix : Entrée gratuite (verre à 3,50 $ ou bock à 7 $, dégustations généralement à moins de 10 $)
Quand : Du 2 au 4 octobre 2026, vendredi de 15 h à 22 h, samedi de 11 h à 22 h et dimanche de 11 h à 18 h
Adresse : Marché Jean-Talon - 7070, av. Henri-Julien, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, le Marché Jean-Talon se transforme en fête bavaroise au cœur de la Petite-Italie, et l'entrée ne coûte rien. Tu peux y passer l'après-midi à profiter des prestations musicales gratuites, de Picky Pickers à Vieux Muzich, en passant par plusieurs DJ qui animent le site jusqu'en soirée. L'ambiance festive se prête aussi bien aux sorties entre proches qu'en famille, avec des activités pensées pour tous les âges.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Danser la salsa à Côte-des-Neiges
Prix : Gratuit (pour un temps limité)
Quand : Les vendredis d'octobre, de 21 h 45 à 1 h
Adresse : Salsa Loma - 5320, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de bouger sans dépenser un sou? Chaque vendredi d'octobre, la salle de l'église Notre-Dame-des-Neiges accueille un bal latino gratuit. Aux platines, DJ Spec 2 enchaîne trois salsas, deux bachatas, puis un style surprise comme la kizomba ou le kompa, avant de relancer le cycle jusqu'à 1 h. Le stationnement est gratuit, et le métro Côte-des-Neiges se trouve juste à côté. À noter : il faut donner ton nom et ton numéro de téléphone en arrivant, et les boissons de l'extérieur sont interdites, mais un bar payant est sur place.
Chasser les bonbons à Lachine
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 23 octobre 2026, dès 18 h
Adresse : Rue Notre-Dame, entre la 6e av. et la 18e av. - 1865, rue Notre-Dame, Lachine, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le soir du 23 octobre, les commerces de la rue Notre-Dame sortent leurs plus beaux décors et distribuent des bonbons tout au long de l'artère. Entre deux arrêts, tu pourras croiser le Dragon Géant, applaudir les troupes de danse lachinoises ou te laisser porter par les rythmes de DJ Castiel au parc de la 11e. Plusieurs installations promettent aussi quelques frissons, dont La reine araignée, La ruelle aux chandelles et Les 1001 potions de la sorcière maléfique. Une belle occasion de sortir les costumes en famille, sans rien débourser.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Frissonner au Salon de l'horreur
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 17 octobre 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Centre Roussin (salle Raymond-Mayer R-57) - 12125, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa toute première édition, ce salon littéraire consacré à l'horreur et au fantastique prend ses quartiers au Centre Roussin, à Pointe-aux-Trembles. L'entrée est libre, ce qui te permet de flâner d'une table à l'autre pour rencontrer des plumes d'ici, des maisons d'édition et des librairies spécialisées. Séances de dédicaces et discussions sont au menu pour plonger dans des univers sombres et mystérieux. Et si l'envie te prend de repartir avec une lecture à dévorer sous la couette, les livres sont offerts à l'achat sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Fouiner dans un marché gothique
Prix : Gratuit, kiosques de vente sur place
Quand : Les 24 et 25 octobre 2026, samedi de 11 h à 20 h et dimanche de 11 h à 18 h
Adresse : GOTH Shop MTL - 4000, rue Saint-Ambroise, bureau 278, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Vampires contre sorcières, c'est le thème du Marché Maleficarum, qui souligne les cinq ans de GOTH Shop avec plus de 40 kiosques venus du Québec et de Toronto. Bijoux, créations ésotériques, art sombre et trouvailles insolites s'y côtoient, de quoi fouiner pendant des heures sans sortir ton portefeuille. Evora Night et Miss Enshantay seront en vedette lors d'un spectacle gratuit, tandis qu'un DJ prendra les platines le samedi de 17 h à 20 h. Costume ou non, tout le monde est bienvenu. Quant au bar payant, il remet la totalité de ses profits au Bâtiment 7.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (par l'arrière du bâtiment) et aux poussettes
Essayer le plein air gratuitement à Montréal
Prix : Gratuit (inscription requise pour certaines activités)
Quand : Du 2 au 4 octobre 2026
Adresse : Plusieurs parcs de Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, les Journées Proximité Plein Air invitent la population à bouger dehors grâce à une foule d'activités gratuites dans les parcs de la ville. Tu pourrais explorer la caverne cachée sous le parc Pie-XII, pagayer en kayak sur la rivière des Prairies ou piloter un cerf-volant de traction au parc Frédéric-Back. Le parc Angrignon propose aussi une journée de découverte sportive, de la danse en ligne et de la Zumba, tandis que le parc-nature du Bois-de-Liesse prête des fatbikes pour sillonner ses sentiers.
Participer à une parade déjantée
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 3 octobre 2026, de 13 h à 16 h 30
Adresse : Parc Lahaie - 4921, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Oiseaux, créatures marines, esprits de la forêt et monstres fantastiques envahissent le boulevard Saint-Laurent le temps de la Parade Phénoménale, qui lance le festival Phénomena. Extravagant, ce grand défilé invite artistes, familles et gens du quartier à se joindre aux cortèges dans une explosion de couleurs et de costumes. Le parcours part du parc Lahaie pour se terminer au parc Warrior, où SPURS mène une grande séance de danse en ligne ouverte à tout le monde. En cas de forte pluie, l'événement pourrait être annulé ou reporté au lendemain.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
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