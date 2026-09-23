7 activités à moins de 20 $ à Montréal pour profiter du dernier week-end de septembre
La saison des activités d'automne est lancée!
Septembre tire déjà à sa fin, et pour le dernier week-end du mois, Montréal déborde encore de choses à faire, dont plusieurs qui ne te coûteront absolument rien. Festivals, marchés, projections et autres activités gratuites ou à moins de 20 $ : tu peux remplir ton horaire sans faire souffrir ton compte en banque.
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Voici sept sorties à mettre à ton agenda ce week-end dans la métropole, que tu aies envie de faire le plein de culture, de découvrir des artistes, de manger de bonnes choses ou simplement de t'amuser en ville gratuitement.
Magasiner au Marché d’automne du Collectif Créatif Montréal
Prix : Accès gratuit, kiosques de vente sur place
Quand : Les 26 et 27 septembre ainsi que les 3 et 4 octobre 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Locoshop Angus - 2600, rue William-Tremblay, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour faire le plein de petites trouvailles locales cet automne, direction le Locoshop Angus! Le Collectif Créatif Montréal y rassemble des artisan.e.s d’ici pendant deux week-ends, avec une sélection différente chaque fois. Tu pourras donc magasiner des créations locales, fouiller dans une friperie à 5 $ et prendre un café ou manger une baguette remplie de fromage fondu.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Passer une soirée ciné au Festival International du Film Black de Montréal
Prix : À partir de 12 $ par représentation
Quand : Du 23 au 27 septembre 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : La 22e édition de ce festival rassemble 70 films provenant de 21 pays, avec des histoires qui abordent entre autres la famille, l’identité noire, la migration, le racisme, la romance, la musique et les enjeux sociaux. Ce week-end, tu peux notamment découvrir Rumba Royale, qui plonge dans la culture congolaise ou Brothers in Blood: Black in Vietnam, qui revient sur l'expérience de soldats noirs durant la guerre du Vietnam. Des courts métrages, des documentaires et un pop-up market consacré à différentes formes d'art issues de la communauté noire complètent la programmation.
Accessibilité : À valider selon le lieu de projection ou de l'activité
Site Internet du Festival International du Film Black de Montréal
Découvrir deux murales numériques géantes dans le Vieux-Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Du 24 septembre au 3 octobre 2026, de 19 h à 23 h
Adresse :
- 465-467, rue de Longueuil, Montréal, QC
- 425, rue Saint-François-Xavier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ta promenade dans le Vieux-Montréal risque d'être pas mal plus colorée à la tombée de la nuit! Pour la première fois, MAPP_MTL s'associe à Montréal en Histoires afin de présenter deux murales numériques géantes. Les créations des artistes Dalkhafine et Téo seront projetées sur des bâtiments du quartier chaque soir, transformant leurs façades en œuvres d'art lumineuses. Une activité gratuite parfaite pour ajouter un petit détour artistique à ta soirée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs
Plonger dans l'univers de POP Montréal
Prix : À partir de 18,86 $, plusieurs événements gratuits
Quand : Du 23 au 27 septembre 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : POP Montréal, c'est bien plus qu'une série de concerts! Pour sa 25e édition, le festival prend possession de plusieurs salles et endroits de la ville avec de la musique, du cinéma, des marchés, des expos et même quelques activités plutôt originales.
Et si tu veux profiter du festival sans dépenser, il y a pas mal d'options : Puces POP, un marché artisanal, se tient notamment du 25 au 27 septembre à l'église Saint-Denis, tandis que l'expo 25 ans d'affiches festivals de POP Montréal et plusieurs conférences du POP Symposium sont également gratuites.
Accessibilité : À valider selon le lieu de l'événement
Célèbrer l’Oktoberfest au parc Jean-Drapeau
Prix : Accès gratuit, nourriture et boissons en vente sur place
Quand : Du 25 au 27 septembre 2026, vendredi de 15 h à 22 h, samedi de 11 h à 22 h et dimanche de 11 h à 20 h
Adresse : Jardins des Floralies - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de prendre l'avion jusqu'en Allemagne pour te mettre dans l'ambiance de l'Oktoberfest! Pour le dernier week-end des Rendez-vous Gourmands, les Jardins des Floralies accueillent des brasseries québécoises et allemandes, des restaurants et des kiosques d'artisanat. Tu peux y goûter des bières et des plats inspirés des traditions bavaroises, en plus de profiter d'accords mets-bières et d'animations musicales.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Profiter de centaines d’activités gratuites pendant les Journées de la culture
Prix : Gratuit
Quand : Du 25 au 27 septembre 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, Montréal se transforme en immense terrain de jeu culturel avec une tonne d'activités gratuites à essayer un peu partout en ville. Tu peux notamment t'initier aux rythmes du flamenco, fabriquer ton propre zine plié, assister à Chœurs en rafale, visiter l'atelier d'une artiste ou encore découvrir le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel.
Il y a aussi des parcours thématiques pour te bâtir une journée complète, dont un circuit à la Place des Arts pour découvrir les coulisses de la création, un autre consacré aux métiers d'art, ainsi qu'un parcours rempli de danse, de théâtre et de musique dans le Quartier des spectacles. Bref, c'est le genre de week-end où tu peux tester quelque chose de complètement nouveau sans dépenser un sou.
Accessibilité : À valider selon le lieu de l'événement
Suivre une créature boréale au cœur de la ville
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 26 septembre 2026 à 19 h
Adresse : Parc Martin-Luther-King - 3453, av. de Kent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de sortir ton portefeuille pour t’offrir une petite dose d’art en pleine ville. Pendant 30 minutes, le spectacle déambulatoire Le Roi boréal fait appel aux sons, aux images, aux parfums et à la poésie pour te transporter ailleurs. Une immense créature inspirée de l’orignal se déplace dans le parc, comme si elle amenait un bout de forêt avec elle. Bruits de la nature, odeurs et éléments visuels évoluent au fil du parcours pour évoquer les différentes saisons et transformer le décor urbain.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur