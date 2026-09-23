7 activités à moins de 20 $ à Montréal pour profiter du dernier week-end de septembre

La saison des activités d'automne est lancée!

Un kiosque du Marché d’automne du Collectif Créatif Montréal en 2025. Droite : Un bretzel.

Quoi faire à Montréal le week-end du 25 au 27 septembre 2026.

Collectif Créatif MTL, @cheesyobsession | Instagram
Éditrice Junior

Septembre tire déjà à sa fin, et pour le dernier week-end du mois, Montréal déborde encore de choses à faire, dont plusieurs qui ne te coûteront absolument rien. Festivals, marchés, projections et autres activités gratuites ou à moins de 20 $ : tu peux remplir ton horaire sans faire souffrir ton compte en banque.

À lire également : Une expérience immersive à Montréal te donne l'impression d'être DANS un conte d'horreur

Voici sept sorties à mettre à ton agenda ce week-end dans la métropole, que tu aies envie de faire le plein de culture, de découvrir des artistes, de manger de bonnes choses ou simplement de t'amuser en ville gratuitement.

Magasiner au Marché d’automne du Collectif Créatif Montréal

Prix : Accès gratuit, kiosques de vente sur place

Quand : Les 26 et 27 septembre ainsi que les 3 et 4 octobre 2026, de 10 h à 17 h

Adresse : Locoshop Angus - 2600, rue William-Tremblay, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour faire le plein de petites trouvailles locales cet automne, direction le Locoshop Angus! Le Collectif Créatif Montréal y rassemble des artisan.e.s d’ici pendant deux week-ends, avec une sélection différente chaque fois. Tu pourras donc magasiner des créations locales, fouiller dans une friperie à 5 $ et prendre un café ou manger une baguette remplie de fromage fondu.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Collectif Créatif Montréal

Passer une soirée ciné au Festival International du Film Black de Montréal

Prix : À partir de 12 $ par représentation

Quand : Du 23 au 27 septembre 2026

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : La 22e édition de ce festival rassemble 70 films provenant de 21 pays, avec des histoires qui abordent entre autres la famille, l’identité noire, la migration, le racisme, la romance, la musique et les enjeux sociaux. Ce week-end, tu peux notamment découvrir Rumba Royale, qui plonge dans la culture congolaise ou Brothers in Blood: Black in Vietnam, qui revient sur l'expérience de soldats noirs durant la guerre du Vietnam. Des courts métrages, des documentaires et un pop-up market consacré à différentes formes d'art issues de la communauté noire complètent la programmation.

Accessibilité : À valider selon le lieu de projection ou de l'activité

Site Internet du Festival International du Film Black de Montréal

Découvrir deux murales numériques géantes dans le Vieux-Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Du 24 septembre au 3 octobre 2026, de 19 h à 23 h

Adresse :

  • 465-467, rue de Longueuil, Montréal, QC
  • 425, rue Saint-François-Xavier, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ta promenade dans le Vieux-Montréal risque d'être pas mal plus colorée à la tombée de la nuit! Pour la première fois, MAPP_MTL s'associe à Montréal en Histoires afin de présenter deux murales numériques géantes. Les créations des artistes Dalkhafine et Téo seront projetées sur des bâtiments du quartier chaque soir, transformant leurs façades en œuvres d'art lumineuses. Une activité gratuite parfaite pour ajouter un petit détour artistique à ta soirée.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs

Site Internet de MAPP_MTL

Plonger dans l'univers de POP Montréal

Prix : À partir de 18,86 $, plusieurs événements gratuits

Quand : Du 23 au 27 septembre 2026

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : POP Montréal, c'est bien plus qu'une série de concerts! Pour sa 25e édition, le festival prend possession de plusieurs salles et endroits de la ville avec de la musique, du cinéma, des marchés, des expos et même quelques activités plutôt originales.

Et si tu veux profiter du festival sans dépenser, il y a pas mal d'options : Puces POP, un marché artisanal, se tient notamment du 25 au 27 septembre à l'église Saint-Denis, tandis que l'expo 25 ans d'affiches festivals de POP Montréal et plusieurs conférences du POP Symposium sont également gratuites.

Accessibilité : À valider selon le lieu de l'événement

Site Internet de POP Montréal

Célèbrer l’Oktoberfest au parc Jean-Drapeau

Prix : Accès gratuit, nourriture et boissons en vente sur place

Quand : Du 25 au 27 septembre 2026, vendredi de 15 h à 22 h, samedi de 11 h à 22 h et dimanche de 11 h à 20 h

Adresse : Jardins des Floralies - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de prendre l'avion jusqu'en Allemagne pour te mettre dans l'ambiance de l'Oktoberfest! Pour le dernier week-end des Rendez-vous Gourmands, les Jardins des Floralies accueillent des brasseries québécoises et allemandes, des restaurants et des kiosques d'artisanat. Tu peux y goûter des bières et des plats inspirés des traditions bavaroises, en plus de profiter d'accords mets-bières et d'animations musicales.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet du parc Jean-Drapeau

Profiter de centaines d’activités gratuites pendant les Journées de la culture

Prix : Gratuit

Quand : Du 25 au 27 septembre 2026

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, Montréal se transforme en immense terrain de jeu culturel avec une tonne d'activités gratuites à essayer un peu partout en ville. Tu peux notamment t'initier aux rythmes du flamenco, fabriquer ton propre zine plié, assister à Chœurs en rafale, visiter l'atelier d'une artiste ou encore découvrir le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel.

Il y a aussi des parcours thématiques pour te bâtir une journée complète, dont un circuit à la Place des Arts pour découvrir les coulisses de la création, un autre consacré aux métiers d'art, ainsi qu'un parcours rempli de danse, de théâtre et de musique dans le Quartier des spectacles. Bref, c'est le genre de week-end où tu peux tester quelque chose de complètement nouveau sans dépenser un sou.

Accessibilité : À valider selon le lieu de l'événement

Site Internet des Journées de la culture

Suivre une créature boréale au cœur de la ville

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 26 septembre 2026 à 19 h

Adresse : Parc Martin-Luther-King - 3453, av. de Kent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de sortir ton portefeuille pour t’offrir une petite dose d’art en pleine ville. Pendant 30 minutes, le spectacle déambulatoire Le Roi boréal fait appel aux sons, aux images, aux parfums et à la poésie pour te transporter ailleurs. Une immense créature inspirée de l’orignal se déplace dans le parc, comme si elle amenait un bout de forêt avec elle. Bruits de la nature, odeurs et éléments visuels évoluent au fil du parcours pour évoquer les différentes saisons et transformer le décor urbain.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de la Ville de Montréal

From Your Site Articles
activités gratuites à montréal quoi faire le week-end à montréal quoi faire à montréal bucket list de narcity
Montréal Canada Choses à faire Choses à faire Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

11 activités GRATUITES à Montréal pour faire des sorties inoubliables ce mois-ci

À toi les belles sorties pas chères! ☀️

8 des meilleures activités de 0 $ à 45 $ pour sortir à Montréal durant le long week-end

Tu veux avoir du fun? C'est par ici!

8 activités à moins de 30 $ pour passer un week-end bien rempli à Montréal

Il y a plusieurs options gratuites!

9 activités à mettre sur ta « bucket list » pour avoir du vrai fun à Montréal ce week-end

Patins à roulettes, lanternes, festival 100 % Britney : ça s'annonce épique!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci

Plusieurs produits coûtent une petite fortune chez d’autres détaillants. 😲

Rappels chez Walmart Canada : voici les 2 produits à retourner immédiatement

Si tu magasines chez Walmart, jette un œil à ça avant de continuer à utiliser ces produits. 👀

Le gouvernement du Canada embauche avec ou sans diplôme et ça paye jusqu'à 73 595 $/an

Trois postes sont à ta portée au Québec!

Pension de la Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ versés cette semaine et voici quand

Une somme qui se prend toujours bien! 💸

Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025

Olivia s'est fait détrôner chez les fillettes! 👑👶

Cette offre du Costco te rembourse 50 à 100 $ sur ton adhésion - Voici comment l'obtenir

C'est plus de 75% du prix de ton abonnement qui te revient! 🤑

Jusqu'à 5 875 $ pourront être réclamés dès octobre par ces propriétaires au Québec

Et tu as jusqu'au 1er décembre pour faire ta demande! 🏡

De nouvelles prévisions météo de l'hiver sont dévoilées et ça s'annonce brutal au Québec

Entre neige, froid et tempêtes, tu vas vouloir « upgrader » ta pelle pour une souffleuse. ❄️🥶

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec

Une somme qui est non négligeable! 🤑

Alexa se confie sur ce qui l’a surprise et ce qu’on n’a pas vu de son aventure à OD Panama

« J'étais too stunned to speak. J'étais juste comme : "oh my...c'est quoi qui se passe?''»