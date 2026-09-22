Cette ville en Ontario est l'une des plus belles au Canada et vaut la visite cet automne
Une escapade 100 % automne t'attend!
Quand septembre tire à sa fin, l’envie de prendre la route pour aller voir les arbres virer au jaune et au rouge se fait sentir un peu partout. Et si, cette année, tu poussais l’aventure au-delà des frontières du Québec pour mettre le cap sur le sud de l’Ontario? Entre les rangs de vignes, les rives d’un grand lac et les façades d’une autre époque, une petite ville au bout de la rivière Niagara coche toutes les cases d’un road trip d’automne réussi à environ sept heures de Montréal.
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Située là où la rivière Niagara se jette dans le lac Ontario, Niagara-on-the-Lake compte des dizaines de vignobles primés, une vieille ville remplie de boutiques uniques et d’hôtels historiques, plusieurs spas et une scène gourmande farm-to-table qui attire même l’attention de l'équipe du Guide Michelin.
Côté couleurs, la région de Niagara atteint généralement son apogée de la mi-octobre à la fin du mois, soit quelques semaines après plusieurs régions plus au nord de la province. La route panoramique Niagara Parkway, qui longe la rivière jusqu’aux chutes, devient alors un véritable tableau d’orangés et de rouges.
Petit conseil : la fin de semaine de l’Action de grâce, du 10 au 12 octobre 2026, coïncide souvent avec le pic des couleurs et attire des foules dignes de l’été. Si c’est ton seul moment libre, réserve ton hébergement d’avance et pars tôt le matin pour tes activités.
Si tu vises la mi-octobre, tu tombes en plein dans l’événement Portes ouvertes Ontario, qui aura lieu le samedi 17 octobre, de 10 h à 17 h. Plusieurs lieux reçoivent gratuitement le public dans leur établissement pour l’occasion, dont la Niagara Apothecary, une ancienne pharmacie ouverte à la fin des années 1860 et transformée en musée en 1971, ou encore le théâtre du Shaw Festival.
Les adeptes d’histoire voudront aussi faire un arrêt à la Mackenzie Printery, qui abrite la presse Louis Roy, la plus vieille presse à imprimer au Canada.
Et la veille, le 16 octobre, le Cheers! Craft Beverage & Food Festival s’installe au campus Daniel J. Patterson du Collège Niagara, à Niagara-on-the-Lake. L’entrée coûte 25 $, et t'offre une belle façon de goûter aux produits locaux durant ton séjour.
Impossible de parler de Niagara-on-the-Lake sans parler de vin. La région, qui cultive la vigne dans l’un des climats les plus exigeants au monde, se découvre à merveille en automne, quand les rangs se teintent d’or après les vendanges. Parmi les incontournables, on compte notamment Peller Estates, Inniskillin, Jackson-Triggs, Trius Winery, Wayne Gretzky Estates, Château des Charmes et Ravine Vineyard Estate Winery.
Entre deux activités, tu peux aussi admirer la rivière Niagara, explorer les sites historiques ou flâner dans les galeries d’art du centre-ville.
Que tu y ailles pour les vignobles, le patrimoine ou simplement pour marcher sous les feuilles colorées, cette petite ville ontarienne a de quoi rendre ton automne 2026 franchement mémorable.