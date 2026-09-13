Ce village à 6 h 30 de Montréal a des airs d'Angleterre et ça vaut le road trip d'automne

Oui, c'est au Canada! 😍

Une femme se promène dans le village d’Elora en Ontario. Droite : Elora l'automne.

Elora, en Ontario, est une destination automnale à découvrir lors d’un road trip à partir du Québec.

@archerrrr | Instagram, Harold Stiver | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec l'arrivée de l'automne et les feuilles qui tapissent les rues, on a juste envie de passer une journée dans un petit village cosy. Histoire de changer de scène et de découvrir les petits joyaux du Canada, sache que l'Ontario ne manque pas de jolies destinations, et celle-ci est particulièrement magique en automne.

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Elora est un village pas si secret niché le long de la majestueuse rivière Grand. Il est connu pour son charme européen et a même été comparé à des destinations de rêve comme les Cotswolds en Angleterre.

Grâce à ses bâtiments en pierre calcaire, ses ruelles pavées et ses cafés éclairés, on a l'impression de se promener dans un petit village anglais, version automne. Situé à un peu plus de six heures de Montréal, c'est l'escapade parfaite pour un road trip romantique ou entre ami.e.s.

Surnommé « le plus beau village de l'Ontario », Elora a été fondé en 1832 par le capitaine William Gilkison, originaire d'Irvine, en Écosse. On a vraiment l'impression de remonter dans le temps dès qu'on y met les pieds.

Malgré sa petite taille, il y a beaucoup à faire. On peut se promener dans les boutiques, où on trouve de tout : vêtements, déco, fromages et café.

En parlant de café, Elora regorge d'endroits chaleureux où se gâter avec des pâtisseries et des boissons spécialisées. Il ne faut surtout pas manquer un arrêt au Lost and Found Café, où on peut croquer dans des roulés à la cannelle bien collants et siroter toutes sortes de boissons réconfortantes.

Pour rester dans le thème britannique, direction The Wild Tart, une pâtisserie de style européen qui offre un thé de l'après-midi classique. Le village compte aussi plusieurs restos, des places à pizza jusqu'à des adresses plus chics comme l'Elora Mill.

L'ambiance douillette d'Elora est encore plus belle en automne, quand les rues pavées se couvrent de feuilles et que les citrouilles décorent les vitrines. On peut aussi faire un tour au Market Elora, un marché européen niché dans une ruelle, où on trouve toutes sortes de trésors et de gourmandises, ambiance récolte garantie.

En octobre, le village se transforme carrément en décor de film de Tim Burton pour le Monster Month : des sculptures effrayantes géantes se cachent dans les rues, et des événements comme des visites hantées et des marchés mystiques prennent vie.

Pendant la visite, on peut aussi profiter des couleurs d'automne sur les sentiers environnants, comme ceux de l'Elora Gorge Conservation Area.

Tu sais donc quoi faire si tu as un week-end de libre, et que tu veux te sentir dépaysé.e sans avoir à planifier un long séjour sur le Vieux Continant.

Site Internet du BIA d'Elora

* Ceci est une adaptation de l'article « This little Ontario village feels like a mini Cotswolds with limestone shops and warm cafes », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.


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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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