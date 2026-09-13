Ce village à 6 h 30 de Montréal a des airs d'Angleterre et ça vaut le road trip d'automne
Oui, c'est au Canada! 😍
Avec l'arrivée de l'automne et les feuilles qui tapissent les rues, on a juste envie de passer une journée dans un petit village cosy. Histoire de changer de scène et de découvrir les petits joyaux du Canada, sache que l'Ontario ne manque pas de jolies destinations, et celle-ci est particulièrement magique en automne.
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Elora est un village pas si secret niché le long de la majestueuse rivière Grand. Il est connu pour son charme européen et a même été comparé à des destinations de rêve comme les Cotswolds en Angleterre.
Grâce à ses bâtiments en pierre calcaire, ses ruelles pavées et ses cafés éclairés, on a l'impression de se promener dans un petit village anglais, version automne. Situé à un peu plus de six heures de Montréal, c'est l'escapade parfaite pour un road trip romantique ou entre ami.e.s.
Surnommé « le plus beau village de l'Ontario », Elora a été fondé en 1832 par le capitaine William Gilkison, originaire d'Irvine, en Écosse. On a vraiment l'impression de remonter dans le temps dès qu'on y met les pieds.
Malgré sa petite taille, il y a beaucoup à faire. On peut se promener dans les boutiques, où on trouve de tout : vêtements, déco, fromages et café.
En parlant de café, Elora regorge d'endroits chaleureux où se gâter avec des pâtisseries et des boissons spécialisées. Il ne faut surtout pas manquer un arrêt au Lost and Found Café, où on peut croquer dans des roulés à la cannelle bien collants et siroter toutes sortes de boissons réconfortantes.
Pour rester dans le thème britannique, direction The Wild Tart, une pâtisserie de style européen qui offre un thé de l'après-midi classique. Le village compte aussi plusieurs restos, des places à pizza jusqu'à des adresses plus chics comme l'Elora Mill.
L'ambiance douillette d'Elora est encore plus belle en automne, quand les rues pavées se couvrent de feuilles et que les citrouilles décorent les vitrines. On peut aussi faire un tour au Market Elora, un marché européen niché dans une ruelle, où on trouve toutes sortes de trésors et de gourmandises, ambiance récolte garantie.
En octobre, le village se transforme carrément en décor de film de Tim Burton pour le Monster Month : des sculptures effrayantes géantes se cachent dans les rues, et des événements comme des visites hantées et des marchés mystiques prennent vie.
Pendant la visite, on peut aussi profiter des couleurs d'automne sur les sentiers environnants, comme ceux de l'Elora Gorge Conservation Area.
Tu sais donc quoi faire si tu as un week-end de libre, et que tu veux te sentir dépaysé.e sans avoir à planifier un long séjour sur le Vieux Continant.
* Ceci est une adaptation de l'article « This little Ontario village feels like a mini Cotswolds with limestone shops and warm cafes », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.