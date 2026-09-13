Tremblant va ajouter un nouveau sommet à sa montagne avec 8 pistes de plus

En plus du Club Med qui s'en vient, ça brasse à Tremblant! ⛷️

La station de ski Tremblant au Québec.

Un nouveau sommet s'ajoutera à Tremblant avec 8 nouvelles pistes.

@monttremblant | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Prépare tes skis! Tremblant a récemment dévoilé un projet d'agrandissement majeur qui va littéralement ajouter un nouveau sommet à la montagne, avec huit pistes de plus au menu. De quoi rendre la célèbre station de ski encore plus impressionnante.

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Le projet s'appelle Sommet Timber et il représente un investissement de 42,5 millions de dollars. Concrètement, ça veut dire 62 acres de terrain skiable qui s'ajoutent à la montagne, desservies par un tout nouveau télésiège quadruple à grande vitesse : le Timber Express.

Ce dernier n'est pas mineur comme remontée. On parle d'une capacité de 2 400 skieurs et skieuses à l'heure, d'une longueur de 1 800 mètres et d'un dénivelé de 423 mètres, avec 125 sièges au total.

Le télésiège va partir de la base du Versant Soleil, soit le secteur où se trouve le Casino de Mont-Tremblant (pas celui du village piétonnier central), avant de grimper jusqu'au Sommet Timber.

Au final, l'ensemble du projet va faire grimper la capacité de remontée horaire de Tremblant de 10 %, selon ce qu'indique la station.

Ce que le nouveau domaine va offrir

Le nouveau sommet Timber \u00e0 Tremblant. Le nouveau sommet Timber de Tremblant ouvrira pour la saison 2027-2028. Tremblant

Les huit nouvelles pistes vont être réparties comme suit :

  • Sept qui mènent au Versant Soleil
  • Une qui mène au Versant Nord

Et niveau difficulté, il va y en avoir pour tous les goûts :

  • 35 % de pistes vertes (débutant)
  • 60 % de pistes bleues (intermédiaire)
  • 5 % de pistes noires (expert)

Le dénivelé vers le Versant Soleil va atteindre 428 mètres, et l'ensemble du nouveau secteur sera équipé d'enneigement artificiel.

Patrice Malo, président et chef de l'exploitation de Station Mont Tremblant, voit ça comme bien plus qu'un simple agrandissement : selon lui, c'est une nouvelle façon pour les visiteurs et visiteuses de découvrir la montagne.

Et ce n'est pas un hasard si ça se passe du côté du Versant Soleil. Le secteur est déjà en pleine effervescence en vue de l'arrivée confirmée du Club Med Tremblant, prévue pour 2028. Alors, Timber vient ajouter une raison de plus d'aller y faire un tour.

Une nouvelle zone dès cet hiver

Avant même l'ouverture du Sommet Timber, Tremblant va lancer, dès la saison 2026-2027, une nouvelle aire d'apprentissage au pied du Versant Soleil, près de la Télécabine Casino Express.

Pensée pour la clientèle débutante, la zone va inclure :

  • Un tapis magique couvert pour un accès facile
  • Un espace de 1,1 acre
  • Un terrain à pente douce, avec une inclinaison moyenne d'environ treize degrés
  • Un système d'enneigement mécanique

Le secteur sera accessible les week-ends et lors des périodes achalandées, et va aussi servir aux programmes de l'École sur Neige.

Et le Sommet Timber, c'est pour quand exactement?

Le nouveau domaine skiable du Sommet Timber devrait accueillir les adeptes de glisse dès la saison 2027-2028. L'idée n'est pas toute neuve : Tremblant en parlait déjà en 2020, mais le projet a pris de l'ampleur depuis, avec un investissement revu à la hausse.

Bref, entre la nouvelle zone d'apprentissage cet hiver et le Sommet Timber l'hiver suivant, les prochaines années s'annoncent pas mal excitantes pour les mordus de ski ou de planche qui fréquentent la montagne.


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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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