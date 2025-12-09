Club Med va ouvrir un nouveau tout-inclus « inspiré des alpes » dans les Laurentides
Ce n'est pas tout le monde qui rêve d'un tout-inclus sur le bord de la mer des Caraïbes, les foufounes dans le sable. Si, pour toi, les vacances parfaites se résument à des pentes de ski, tu risques d'être intéressé.e par ce qui s'en vient à Mont-Tremblant : Club Med a confirmé l’ouverture d’un tout nouveau complexe dans les Laurentides, prévue pour 2028.
Après avoir ouvert son premier village québécois à Charlevoix en 2021, le géant du tourisme remet ça avec un deuxième projet dans la province, cette fois inspiré par les Alpes, mais bien ancré dans le décor canadien.
Un séjour quatre saisons au cœur de la nature
Le futur complexe va voir le jour du côté de L'Hymne-des-Trembles, sur le Versant Soleil de Tremblant. Le chantier est porté par une collaboration entre Club Med, le gestionnaire immobilier Alderan et Station Mont-Tremblant.
Club Med assurera l’expérience tout-inclus au quotidien, tandis que la station se chargera de l’école de glisse. Résultat : un séjour ski-in/ski-out avec tous les avantages du concept tout-compris.
Au menu : environ 300 chambres haut de gamme, la création de près de 300 emplois directs et des retombées économiques qui devraient profiter à la région.
En hiver, les séjours incluront une passe de ski pour explorer les pistes. En été, le site proposera des activités comme la randonnée, le vélo de montagne et plus encore. Le complexe promet aussi un spa, une offre gastronomique inspirée des Alpes, mais avec une touche locale, et une équipe sur place multiculturelle et accueillante.
Et les résident.e.s, dans tout ça?
Reste à voir comment la population locale accueillera ce nouveau développement. Mont-Tremblant est déjà une destination prisée qui connaît un achalandage important, particulièrement durant la haute saison. Heureusement, d'ici 2028, les travaux sur l'autoroute 15 devraient être terminés. (Du moins, on l'espère!)
L'ajout d'un complexe de 300 chambres pourrait accentuer la pression sur les infrastructures et les services de la région.
Club Med et la municipalité ont toutefois indiqué vouloir collaborer pour que le projet s'intègre de façon responsable à l'environnement naturel et au tissu culturel local.
Un plan d’expansion ambitieux
Ce projet fait partie de la stratégie nord-américaine de Club Med, qui souhaite séduire autant les voyageur.euse.s du Canada que celles et ceux des États-Unis. Tremblant pourrait ainsi devenir une destination phare pour les fans de plein air qui veulent combiner nature, luxe et confort, été comme hiver.
Le nouveau Club Med à Tremblant, on aime l'idée ou non?
