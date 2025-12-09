Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Club Med va ouvrir un nouveau tout-inclus « inspiré des alpes » dans les Laurentides

Un rêve digne d'un Winter Wonderland... ou le cauchemar des résidents? ❄️✨

Le plan du futur Club Med à Mont-Tremblant.

Club Med a confirmé l’ouverture d’un tout nouveau complexe à Mont-Termblant, dans les Laurentides.

Menkès Shooner Dagenais LeTourneux
Rédactrice en chef

Ce n'est pas tout le monde qui rêve d'un tout-inclus sur le bord de la mer des Caraïbes, les foufounes dans le sable. Si, pour toi, les vacances parfaites se résument à des pentes de ski, tu risques d'être intéressé.e par ce qui s'en vient à Mont-Tremblant : Club Med a confirmé l’ouverture d’un tout nouveau complexe dans les Laurentides, prévue pour 2028.

À lire également : 7 resorts au Québec à booker pour des vacances de rêve sans quitter la province

Après avoir ouvert son premier village québécois à Charlevoix en 2021, le géant du tourisme remet ça avec un deuxième projet dans la province, cette fois inspiré par les Alpes, mais bien ancré dans le décor canadien.


Un séjour quatre saisons au cœur de la nature

Le futur complexe va voir le jour du côté de L'Hymne-des-Trembles, sur le Versant Soleil de Tremblant. Le chantier est porté par une collaboration entre Club Med, le gestionnaire immobilier Alderan et Station Mont-Tremblant.

Club Med assurera l’expérience tout-inclus au quotidien, tandis que la station se chargera de l’école de glisse. Résultat : un séjour ski-in/ski-out avec tous les avantages du concept tout-compris.

Au menu : environ 300 chambres haut de gamme, la création de près de 300 emplois directs et des retombées économiques qui devraient profiter à la région.

En hiver, les séjours incluront une passe de ski pour explorer les pistes. En été, le site proposera des activités comme la randonnée, le vélo de montagne et plus encore. Le complexe promet aussi un spa, une offre gastronomique inspirée des Alpes, mais avec une touche locale, et une équipe sur place multiculturelle et accueillante.


Et les résident.e.s, dans tout ça?

Reste à voir comment la population locale accueillera ce nouveau développement. Mont-Tremblant est déjà une destination prisée qui connaît un achalandage important, particulièrement durant la haute saison. Heureusement, d'ici 2028, les travaux sur l'autoroute 15 devraient être terminés. (Du moins, on l'espère!)

L'ajout d'un complexe de 300 chambres pourrait accentuer la pression sur les infrastructures et les services de la région.

Club Med et la municipalité ont toutefois indiqué vouloir collaborer pour que le projet s'intègre de façon responsable à l'environnement naturel et au tissu culturel local.


Un plan d’expansion ambitieux

Ce projet fait partie de la stratégie nord-américaine de Club Med, qui souhaite séduire autant les voyageur.euse.s du Canada que celles et ceux des États-Unis. Tremblant pourrait ainsi devenir une destination phare pour les fans de plein air qui veulent combiner nature, luxe et confort, été comme hiver.


Le nouveau Club Med à Tremblant, on aime l'idée ou non?


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

