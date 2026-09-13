Une prestation allant jusqu'à 204 $ sera versée cette semaine à certains Québécois
En plus d’un supplément unique d’un maximum de 150 $ prévu cet automne! 🤑
Un nouveau dépôt de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada attend cette semaine plusieurs Québécois et Québécoises. Il s’agit du versement de septembre de laPrestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), et un coup de pouce supplémentaire pourrait faire grimper la somme reçue par certaines personnes admissibles.
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Depuis juillet, le plafond mensuel de la PCPH est fixé à 204,20 $, et cette limite demeure en vigueur jusqu’en juin 2027. La somme réellement versée varie selon le revenu familial net rajusté, calculé à partir de la déclaration de revenus 2025.
Plus le revenu familial est faible, plus on se rapproche du montant maximal. Au-delà d’un certain seuil, la prestation diminue graduellement, à raison de 0,20 $ de moins pour chaque dollar de revenu additionnel, jusqu’à s’éteindre complètement.
Un supplément ponctuel de 150 $, annoncé récemment par Service Canada, pourrait aussi s’ajouter au dépôt de septembre pour certaines personnes admissibles, en plus du montant régulier de la PCPH.
Qui a droit à la PCPH?
Trois conditions principales permettent d’y avoir accès :
- avoir entre 18 et 64 ans
- résider au Canada et avoir produit sa déclaration de revenus 2025
- détenir un certificat approuvé par l’ARC pour le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Les personnes citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou protégées peuvent s’y qualifier, tout comme celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Une présence au Canada d’au moins 18 mois consécutifs, même de façon temporaire, peut aussi ouvrir droit à la prestation.
Travailler ne fait pas automatiquement diminuer le montant
Plusieurs personnes hésitent à augmenter leurs heures de travail ou à accepter un emploi de peur de perdre leur prestation. Or, ce n’est pas automatique. Une partie du revenu d’emploi, de travail autonome ou des bourses imposables est exclue du calcul grâce à une exemption pour revenu de travail.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, cette exclusion peut atteindre les montants suivants.
- 10 210 $ pour une personne seule
- 14 294 $ pour un couple, marié ou en union de fait
Comment présenter une demande
Certaines personnes admissibles reçoivent une lettre de Service Canada contenant un code d’accès à six chiffres, ce qui simplifie une demande en ligne. Il suffit alors d’avoir son numéro d’assurance sociale et une preuve de statut au Canada à portée de main.
En l’absence de cette lettre, une demande demeure possible en ligne, par téléphone, par la poste ou en personne dans un bureau de Service Canada. La marche à suivre complète se trouve sur le site du gouvernement du Canada.
Quand sera versée la PCPH?
Le versement mensuel de la PCPH tombe habituellement le troisième jeudi du mois. Il est donc dû pour ce jeudi 17 septembre.
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