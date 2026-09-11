Escaparium ouvre un bar mystérieux à Laval et voici ce qu'on en sait (PHOTOS)
L'équipe nous a dévoilé quelques secrets. 🤫
Les jeux d’évasion ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Certaines expériences misent maintenant sur des décors impressionnants, des scénarios élaborés et des univers dans lesquels tu peux facilement oublier le monde extérieur pendant quelques heures. Et au Québec, Escaparium fait partie de ceux qui ont poussé le concept assez loin, ayant d'ailleurs mérité la première place dans le palmarès mondial du Top Escape Rooms Project Enthusiasts' Choice Award avec Le Cirque Magnifico en 2024 et 2025.
À lire également : Le jeu d’évasion #1 au MONDE dure 2 h 30 et je suis allée l'essayer à Laval (VIDÉO)
Cette fois, l’entreprise a toutefois décidé de délaisser les traditionnelles salles pour se lancer dans un tout nouveau type de projet. Au début du mois de septembre sur ses réseaux sociaux, Escaparium a commencé à lever le voile sur le FUBAR, une nouveauté qui devrait ouvrir ses portes dès cet automne.
Encore assez mystérieux au moment de l’annonce, le concept a évidemment piqué notre curiosité. Narcity s’est donc entretenu avec l’équipe derrière le FUBAR pour savoir ce qui se prépare et surtout, à quoi tu peux t’attendre une fois sur place.
Et ce ne sera pas simplement un bar auquel on a ajouté quelques décorations thématiques. L'endroit, situé dans le même édifice que l'Escaparium de Laval, prendra plutôt la forme d’un univers de science-fiction immersif, dans lequel des personnages, des interactions et différents événements évolueront autour des visiteurs et visiteuses pendant la soirée.
« L’idée, c’est vraiment de donner l’impression d’entrer dans un autre monde, plutôt que simplement dans un bar thématique », explique l’équipe.
Même ce qui se retrouvera dans ton assiette et ton verre a été pensé en fonction de cet univers. La nourriture et les cocktails feront partie de l’expérience, autant dans leur présentation que dans les choix proposés.
Et malgré l’expertise d’Escaparium, oublie les cadenas et la course contre la montre : ce ne sera pas un jeu d’évasion. Tu pourras simplement t’installer, manger, prendre un verre et observer ce qui se déroule autour de toi. Les événements se produiront naturellement dans l’espace et pourront varier d’une visite à l’autre. Une table pourrait donc assister à une scène alors qu’un autre groupe vivra quelque chose de complètement différent un peu plus tard.
Les personnes qui aiment chercher les petits détails pourront toutefois pousser l’expérience plus loin. L’univers comportera plusieurs niveaux de lecture pour celles et ceux qui souhaitent observer et interpréter ce qui se passe tout autour.
L’entreprise dit notamment s’être inspirée des grandes expériences immersives proposées dans certains parcs et certaines destinations, tout en voulant transposer son propre savoir-faire dans un format plus libre.
« On va donc vraiment retrouver l’ADN Escaparium dans les décors, le niveau de détail, la mise en scène et la façon dont l’univers prend vie autour des visiteurs », affirme l’équipe.
Et pas besoin d’être fan de science-fiction ou de jeux d’évasion pour y trouver ton compte. FUBAR s’adressera autant aux groupes d’ami.e.s qu’aux couples et aux familles, et les plus jeunes pourront aussi participer. L’équipe précise également qu’il ne s’agit pas d’une expérience d’horreur : l’environnement pourra être étrange, surprenant ou impressionnant, mais le but n’est pas de faire peur.
FUBAR devrait officiellement accueillir ses premiers visiteurs et visiteuses au cours du mois d’octobre. La date exacte d’ouverture sera annoncée très bientôt aux gens inscrits sur la liste d'attente et sur les réseaux sociaux, alors garde l’œil ouvert si cette nouvelle expérience pique ta curiosité.
Le FUBAR
Prix : À venir
Quand : Ouverture prévue en octobre 2026
Adresse : 5545, boul. des Rossignols, Laval, QC
Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
- La plus grande escape room au Québec est à Laval c'est aussi stressant qu'impressionnant ›
- Ce jeu d’évasion hyper réaliste à Laval est #1 au monde et tu passes 2 h 30 dans un cirque ›
- Ce jeu d'évasion à Laval te plonge dans un décor si bien fait que c'est digne de Narnia ›
- Ce jeu d'évasion à Laval est classé #1 au Canada et on se croirait dans un film ›
- Le jeu d’évasion #1 au MONDE dure 2 h 30 et je suis allée l'essayer à Laval (VIDÉO) ›